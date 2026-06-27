Vozinya: «Messi menga gol urmasligi uchun borimni beraman»
Kabo-Verde milliy jamoasi darvozaboni Vozinya 2026 yilgi jahon chempionati 1/16 finalida Argentinaga qarshi bo‘ladigan muhim uchrashuv oldidan o‘z fikrlarini bildirdi.
Tajribali posbon Argentina sardori Lionel Messini futbol tarixidagi eng buyuk o‘yinchi deb atadi. Shu bilan birga, u mashhur hujumchini to‘xtatish uchun maydonda bor kuchini ishga solishini ta’kidladi.
«Messi — barcha davrlarning eng buyuk futbolchisi. Unga qarshi maydonga tushish kerak bo‘lsa, har qanday jamoa hayajonga tushadi», — dedi Vozinya.
Darvozabon Messi bilan bir maydonda o‘ynashni katta orzu va faxr deb atadi.
«Messining o‘zi bilan bir maydonni bo‘lishish — orzu. Bir kuni bolalarimga unga qarshi o‘ynaganimni faxr bilan aytaman», — deya qo‘shimcha qildi u.
Shunga qaramay, Vozinya maydonda raqibga hech qanday yon berish bo‘lmasligini ta’kidladi.
«Uni to‘xtatish deyarli imkonsiz ekanini bilaman. Lekin Messi menga gol urmasligi uchun qo‘limdan kelgan barcha ishni qilaman, borimni beraman», — deya uning so‘zlarini keltirdi Goal Verse nashri.
Argentina «J» guruhini birinchi o‘rinda yakunlab, pley-off bosqichiga yo‘l oldi. Kabo-Verde esa «H» guruhida ikkinchi pog‘onani egallab, Urugvayni ortda qoldirdi.
Argentina va Kabo-Verde o‘rtasidagi 1/16 final uchrashuvi 29 iyun kuni bo‘lib o‘tadi.
…