Vozinya: «Messi menga gol urmasligi uchun borimni beraman»

·63·Sport
Vozinya: «Messi menga gol urmasligi uchun borimni beraman»

Kabo-Verde milliy jamoasi darvozaboni Vozinya 2026 yilgi jahon chempionati 1/16 finalida Argentinaga qarshi bo‘ladigan muhim uchrashuv oldidan o‘z fikrlarini bildirdi.

Tajribali posbon Argentina sardori Lionel Messini futbol tarixidagi eng buyuk o‘yinchi deb atadi. Shu bilan birga, u mashhur hujumchini to‘xtatish uchun maydonda bor kuchini ishga solishini ta’kidladi.

«Messi — barcha davrlarning eng buyuk futbolchisi. Unga qarshi maydonga tushish kerak bo‘lsa, har qanday jamoa hayajonga tushadi», — dedi Vozinya.

Darvozabon Messi bilan bir maydonda o‘ynashni katta orzu va faxr deb atadi.

«Messining o‘zi bilan bir maydonni bo‘lishish — orzu. Bir kuni bolalarimga unga qarshi o‘ynaganimni faxr bilan aytaman», — deya qo‘shimcha qildi u.

Shunga qaramay, Vozinya maydonda raqibga hech qanday yon berish bo‘lmasligini ta’kidladi.

«Uni to‘xtatish deyarli imkonsiz ekanini bilaman. Lekin Messi menga gol urmasligi uchun qo‘limdan kelgan barcha ishni qilaman, borimni beraman», — deya uning so‘zlarini keltirdi Goal Verse nashri.

Argentina «J» guruhini birinchi o‘rinda yakunlab, pley-off bosqichiga yo‘l oldi. Kabo-Verde esa «H» guruhida ikkinchi pog‘onani egallab, Urugvayni ortda qoldirdi.

Argentina va Kabo-Verde o‘rtasidagi 1/16 final uchrashuvi 29 iyun kuni bo‘lib o‘tadi.

VozinhaArgentinaLionel MessiCape Verde
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu va Diogu Dalot: Bolalikdagi kumirdan yaqin doʻstlikka qadarKrishtianu Ronaldu va Diogu Dalot: Bolalikdagi kumirdan yaqin doʻstlikka qadarBugun, 17:31Ispaniyaning mag‘lubiyatsiz seriyasi 34 ta o‘yinga yetdi, rekord yangilandiIspaniyaning mag‘lubiyatsiz seriyasi 34 ta o‘yinga yetdi, rekord yangilandiBugun, 17:18Lionel Messi zaxirada qoladi: Argentina terma jamoasida kutilmagan rotatsiyaLionel Messi zaxirada qoladi: Argentina terma jamoasida kutilmagan rotatsiyaBugun, 17:13Ramin Rizoyon yig‘lab yubordi: «Eron xalqi, bizni kechiring»Ramin Rizoyon yig‘lab yubordi: «Eron xalqi, bizni kechiring»Bugun, 17:12Kabo-Verde tarixiy natija qayd etib Lionel Messi va Argentina bilan toʻqnash keladiKabo-Verde tarixiy natija qayd etib Lionel Messi va Argentina bilan toʻqnash keladiBugun, 16:52Abduqodir Husanov qancha daromad qilishi ma’lum bo‘ldiAbduqodir Husanov qancha daromad qilishi ma’lum bo‘ldiBugun, 16:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi