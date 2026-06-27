Kremniy davri yakunlanmoqdami: ASML fotonli chiplarni ommaviy ishlab chiqarishga kirishdi
Yarimoʻtkazgichlar sanoatining giganti hisoblangan Niderlandiyaning ASML kompaniyasi TNO tadqiqot markazi bilan hamkorlikda fotonli chiplar texnologiyasini yangi bosqichga olib chiqishini eʼlon qildi. Ushbu loyihadan koʻzlangan asosiy maqsad Yevropada yorugʻlik yordamida maʼlumot almashuvchi mikrosxemalarni ommaviy ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyish va sanoatda inqilobiy oʻzgarish yasashdir. Niderlandiyaning Eyndxoven shahridagi High Tech Campus texnologik markazida qurilayotgan yangi ishlab chiqarish liniyasi bu boradagi asosiy maydonga aylanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Fotonli chiplar anʼanaviy kremniyli mikrosxemalardan tubdan farq qiladi. Agar odatiy chiplar maʼlumotlarni elektr signallari orqali uzatsa, fotonli texnologiya bu jarayonni yorugʻlik (fotonlar) yordamida amalga oshiradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday yondashuv maʼlumot uzatish tezligini bir necha barobar oshirish bilan birga, energiya sarfini keskin kamaytirish imkonini beradi. Bu esa zamonaviy texnologiyalar olamidagi eng katta muammolardan biri — qizib ketish va yuqori energiya isteʼmoli masalasini hal qilishi kutilmoqda.
Yangi texnologik platforma va imkoniyatlarLoyiha doirasida ASML kompaniyasi oʻzining eng ilgʻor litografik uskunalarini, xususan, DUV va I-Line skanerlarini yangi korxonaga oʻrnatadi. Ushbu liniya nafaqat ilmiy tadqiqotlar, balki fotonli chiplarni seriyali ishlab chiqarish texnologiyalarini sinovdan oʻtkazish uchun ham xizmat qiladi. Mutaxassislarning fikricha, bu qadam laboratoriya sharoitidagi tajriba namunalaridan real sanoat mahsulotlariga oʻtishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.
Ishlab chiqarish jarayonida indiy fosfidi (InP) asosidagi 6 dyuymli plastinalardan foydalaniladi. Bu material fotonika sohasida kremniyga nisbatan samaraliroq hisoblanib, optik signallarni generatsiya qilish va boshqarishda yuqori natija beradi. Yangi texnologiya birinchi navbatda quyidagi sohalarda qoʻllanilishi rejalashtirilgan:
- Yuqori tezlikdagi maʼlumotlar markazlari (Data-centers);
- Telekommunikatsiya va 5G/6G tarmoqlari;
- Kvantoʻlchovlar va kvant kompyuterlari;
- Tibbiy diagnostika uskunalari va yuqori aniqlikdagi datchiklar.
Yevropaning texnologik mustaqilligiASML rahbariyati ushbu hamkorlik Yevropaning yarimoʻtkazgichlar bozoridagi mavqeyini mustahkamlashiga ishonch bildirmoqda. Hozirgi kunda mikrosxemalar ishlab chiqarishda Osiyo va AQSH kompaniyalari yetakchilik qilayotgan bir paytda, fotonika sohasidagi yutuqlar Yevropa Ittifoqiga raqobatdosh ustunlik berishi mumkin. Bu strategiya mintaqaning tashqi yetkazib beruvchilarga boʻlgan qaramligini kamaytirishga qaratilgan.
Oʻzbekiston kabi jadal raqamli transformatsiyani boshdan kechirayotgan mamlakatlar uchun ham bu kabi texnologiyalar kelajakda muhim ahamiyat kasb etadi. Maʼlumotlar markazlarining samaradorligini oshirish va internet tezligini yangi darajaga olib chiqish bevosita mana shunday fundamental texnologik oʻzgarishlarga bogʻliq. Fotonli chiplarning ommalashishi yaqin oʻn yillikda gadjetlarimiz va aloqa tizimlarimiz butunlay oʻzgarishidan dalolat beradi.
…