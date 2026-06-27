Kremniy davri yakunlanmoqdami: ASML fotonli chiplarni ommaviy ishlab chiqarishga kirishdi

·0·Texno
Kremniy davri yakunlanmoqdami: ASML fotonli chiplarni ommaviy ishlab chiqarishga kirishdi

Yarimoʻtkazgichlar sanoatining giganti hisoblangan Niderlandiyaning ASML kompaniyasi TNO tadqiqot markazi bilan hamkorlikda fotonli chiplar texnologiyasini yangi bosqichga olib chiqishini eʼlon qildi. Ushbu loyihadan koʻzlangan asosiy maqsad Yevropada yorugʻlik yordamida maʼlumot almashuvchi mikrosxemalarni ommaviy ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyish va sanoatda inqilobiy oʻzgarish yasashdir. Niderlandiyaning Eyndxoven shahridagi High Tech Campus texnologik markazida qurilayotgan yangi ishlab chiqarish liniyasi bu boradagi asosiy maydonga aylanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Fotonli chiplar anʼanaviy kremniyli mikrosxemalardan tubdan farq qiladi. Agar odatiy chiplar maʼlumotlarni elektr signallari orqali uzatsa, fotonli texnologiya bu jarayonni yorugʻlik (fotonlar) yordamida amalga oshiradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday yondashuv maʼlumot uzatish tezligini bir necha barobar oshirish bilan birga, energiya sarfini keskin kamaytirish imkonini beradi. Bu esa zamonaviy texnologiyalar olamidagi eng katta muammolardan biri — qizib ketish va yuqori energiya isteʼmoli masalasini hal qilishi kutilmoqda.

Yangi texnologik platforma va imkoniyatlar

Loyiha doirasida ASML kompaniyasi oʻzining eng ilgʻor litografik uskunalarini, xususan, DUV va I-Line skanerlarini yangi korxonaga oʻrnatadi. Ushbu liniya nafaqat ilmiy tadqiqotlar, balki fotonli chiplarni seriyali ishlab chiqarish texnologiyalarini sinovdan oʻtkazish uchun ham xizmat qiladi. Mutaxassislarning fikricha, bu qadam laboratoriya sharoitidagi tajriba namunalaridan real sanoat mahsulotlariga oʻtishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Ishlab chiqarish jarayonida indiy fosfidi (InP) asosidagi 6 dyuymli plastinalardan foydalaniladi. Bu material fotonika sohasida kremniyga nisbatan samaraliroq hisoblanib, optik signallarni generatsiya qilish va boshqarishda yuqori natija beradi. Yangi texnologiya birinchi navbatda quyidagi sohalarda qoʻllanilishi rejalashtirilgan:

  • Yuqori tezlikdagi maʼlumotlar markazlari (Data-centers);
  • Telekommunikatsiya va 5G/6G tarmoqlari;
  • Kvantoʻlchovlar va kvant kompyuterlari;
  • Tibbiy diagnostika uskunalari va yuqori aniqlikdagi datchiklar.
Loyiha faqat ishlab chiqarish bilan cheklanib qolmaydi. Unda Eyndxoven texnika universiteti, Tvente universiteti va PITC milliy markazi ham ishtirok etmoqda. Hamkorlar birgalikda ilmiy seminarlar oʻtkazish va sanoat vakillari uchun texnologik namoyishlar tashkil etishni maqsad qilgan. Bu esa ilmiy ishlanmalarni tijoriy mahsulotga aylantirish jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi.

Yevropaning texnologik mustaqilligi

ASML rahbariyati ushbu hamkorlik Yevropaning yarimoʻtkazgichlar bozoridagi mavqeyini mustahkamlashiga ishonch bildirmoqda. Hozirgi kunda mikrosxemalar ishlab chiqarishda Osiyo va AQSH kompaniyalari yetakchilik qilayotgan bir paytda, fotonika sohasidagi yutuqlar Yevropa Ittifoqiga raqobatdosh ustunlik berishi mumkin. Bu strategiya mintaqaning tashqi yetkazib beruvchilarga boʻlgan qaramligini kamaytirishga qaratilgan.

Oʻzbekiston kabi jadal raqamli transformatsiyani boshdan kechirayotgan mamlakatlar uchun ham bu kabi texnologiyalar kelajakda muhim ahamiyat kasb etadi. Maʼlumotlar markazlarining samaradorligini oshirish va internet tezligini yangi darajaga olib chiqish bevosita mana shunday fundamental texnologik oʻzgarishlarga bogʻliq. Fotonli chiplarning ommalashishi yaqin oʻn yillikda gadjetlarimiz va aloqa tizimlarimiz butunlay oʻzgarishidan dalolat beradi.

ASMLFotonikaTexnologiyaMikrosxemaYarimoʻtkazgichlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Batareyalar olamida inqilob: Natriy-ionli akkumulyatorlar ommaviy ishlab chiqarila boshlandiBatareyalar olamida inqilob: Natriy-ionli akkumulyatorlar ommaviy ishlab chiqarila boshlandiBugun, 15:53Elon Muskning sirli «uchar likopchasi» ilk bor koinotdan Yerga qaytdiElon Muskning sirli «uchar likopchasi» ilk bor koinotdan Yerga qaytdiBugun, 15:29Maʼlumotlar markazlarining koʻpayishi elektr energiyasi narxiga qanday taʼsir qilmoqdaMaʼlumotlar markazlarining koʻpayishi elektr energiyasi narxiga qanday taʼsir qilmoqdaBugun, 14:57Apple Xitoydan xotira chiplari sotib olish uchun Tramp maʼmuriyatidan ruxsat soʻramoqdaApple Xitoydan xotira chiplari sotib olish uchun Tramp maʼmuriyatidan ruxsat soʻramoqdaBugun, 14:28Rocket Lab AQSHning maxfiy harbiy missiyasi sababli Yaponiya sunʼiy yoʻldoshini kechiktirdiRocket Lab AQSHning maxfiy harbiy missiyasi sababli Yaponiya sunʼiy yoʻldoshini kechiktirdiBugun, 13:51Oppo Reno 16 FS taqdim etildi: 6500 mA/soat sigʻimli akkumulyator va kuchli kameralarOppo Reno 16 FS taqdim etildi: 6500 mA/soat sigʻimli akkumulyator va kuchli kameralarBugun, 13:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi