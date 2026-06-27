85 yoshli harbiylashtirilgan Willys Jeep: Britaniyalik qariya supermarketga tankdek mashinada boradi

·22·Avto
85 yoshli harbiylashtirilgan Willys Jeep: Britaniyalik qariya supermarketga tankdek mashinada boradi

Avtomobil olamida klassik modellarga boʻlgan qiziqish hech qachon soʻnmaydi, biroq baʼzi kolleksionerlar oʻz tanlovi bilan barchani hayratda qoldirishni xush koʻradilar. Britaniyalik Ian Watson oʻzining 85 yoshli Willys Jeep yoʻltanlamasini nafaqat tarixiy eksponat sifatida saqlaydi, balki undan kundalik ehtiyojlar, xususan, doʻkonga xaridlar uchun borishda ham faol foydalanadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Ushbu noyob harbiy avtomobil oʻzining tashqi koʻrinishi bilan zamonaviy krossoverlar va sedanlar orasida darhol ajralib turadi. Watson ushbu mashinani 10 yildan buyon boshqarib kelmoqda. Avtomobilning eng diqqatga sazovor jihati shundaki, unda pulemyot oʻrnatish uchun maxsus moslamalar saqlanib qolgan. Egasining soʻzlariga koʻra, uning uyida ushbu moslamalarga tushadigan 30-kalibrli qurollarning nusxalari ham mavjud.

Supermarketdagi eʼtibor va xavfsizlik

Ian Watson va uning rafiqasi Viv mahalliy Asda supermarketiga yoʻl olganlarida, ushbu Willys Jeep doimo diqqat markazida boʻladi. "Biz har doim avtoturargohning eng oldi qismidan joy topamiz", deya hazillashadi Ian. Mashinaning jiddiy va biroz qoʻrqinchli koʻrinishi boshqa haydovchilarda hurmat va qiziqish uygʻotishi tabiiy.

Qizigʻi shundaki, avtomobilning asboblar panelida hatto qoʻl granatasi (albatta, u oʻquv-mashq varianti yoki nusxa boʻlishi kerak) ham oʻrnatilgan. Garchi bu shunchaki dekorativ element boʻlsa-da, jamoat joylarida bunday detallar bilan harakatlanish oʻziga xos jasorat talab qiladi. Britaniya nashrlari xabariga koʻra, Watson xaridlar vaqtida odamlarni vahimaga solmaslik uchun baʼzi "qurol" elementlarini olib qoʻyishga harakat qiladi.

Willys Jeep Ikkinchi jahon urushi davrining ramzi hisoblanadi va bugungi kunda bunday texnikani ishchi holatda saqlash katta mehnat talab qiladi. Oʻzbekiston sharoitida ham retro avtomobillarga, ayniqsa, harbiy yoʻltanlamaslarga qiziqish yuqori, biroq 85 yoshli mashinadan kundalik transport vositasi sifatida foydalanish kamdan-kam uchraydigan holatdir.

Ushbu holat shuni koʻrsatadiki, avtomobil ishqibozlari uchun yosh va qulaylik har doim ham asosiy mezon boʻlavermaydi. Ian Watson uchun oʻzining Willys Jeep avtomobili nafaqat transport, balki oʻtmish bilan bogʻlovchi jonli tarix va oʻziga xos turmush tarzidir. Bunday mashinalar yoʻllarda harakatlanar ekan, avtomobilsozlik tarixining eng yorqin sahifalari unutilmaydi.

Willys JeepRetro avtomobilIan WatsonHarbiy texnikaAvto yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CATL sovuqdan qoʻrqmaydigan natriy-ionli akkumulyatorlarni ommaviy ishlab chiqarishni boshladiCATL sovuqdan qoʻrqmaydigan natriy-ionli akkumulyatorlarni ommaviy ishlab chiqarishni boshladiBugun, 11:56Maserati MC20 Cielo bilan Britaniyaning sirli "51-hududi"ga sayohatMaserati MC20 Cielo bilan Britaniyaning sirli "51-hududi"ga sayohatBugun, 10:52Toyota oʻzining afsonaviy Crown oilasini yangilamoqda: Crossover, Sport va Sedan modellarida nimalar oʻzgaradi?Toyota oʻzining afsonaviy Crown oilasini yangilamoqda: Crossover, Sport va Sedan modellarida nimalar oʻzgaradi?Bugun, 05:21Volkswagen zavodlari yopiladimi? Minglab xodimlar taqdiri hal bo‘lmoqdaVolkswagen zavodlari yopiladimi? Minglab xodimlar taqdiri hal bo‘lmoqdaBugun, 02:07Amazon Zoox o‘zining seriyali robotaksisini namoyish etdi: haftasiga 100 ta mashinaAmazon Zoox o‘zining seriyali robotaksisini namoyish etdi: haftasiga 100 ta mashinaKecha, 22:20AQSH Polestar elektromobillarini taqiqladi: Geely bilan aloqadorlik brendga qimmatga tushdiAQSH Polestar elektromobillarini taqiqladi: Geely bilan aloqadorlik brendga qimmatga tushdiKecha, 20:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi