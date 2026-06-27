85 yoshli harbiylashtirilgan Willys Jeep: Britaniyalik qariya supermarketga tankdek mashinada boradi
Avtomobil olamida klassik modellarga boʻlgan qiziqish hech qachon soʻnmaydi, biroq baʼzi kolleksionerlar oʻz tanlovi bilan barchani hayratda qoldirishni xush koʻradilar. Britaniyalik Ian Watson oʻzining 85 yoshli Willys Jeep yoʻltanlamasini nafaqat tarixiy eksponat sifatida saqlaydi, balki undan kundalik ehtiyojlar, xususan, doʻkonga xaridlar uchun borishda ham faol foydalanadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Ushbu noyob harbiy avtomobil oʻzining tashqi koʻrinishi bilan zamonaviy krossoverlar va sedanlar orasida darhol ajralib turadi. Watson ushbu mashinani 10 yildan buyon boshqarib kelmoqda. Avtomobilning eng diqqatga sazovor jihati shundaki, unda pulemyot oʻrnatish uchun maxsus moslamalar saqlanib qolgan. Egasining soʻzlariga koʻra, uning uyida ushbu moslamalarga tushadigan 30-kalibrli qurollarning nusxalari ham mavjud.
Supermarketdagi eʼtibor va xavfsizlikIan Watson va uning rafiqasi Viv mahalliy Asda supermarketiga yoʻl olganlarida, ushbu Willys Jeep doimo diqqat markazida boʻladi. "Biz har doim avtoturargohning eng oldi qismidan joy topamiz", deya hazillashadi Ian. Mashinaning jiddiy va biroz qoʻrqinchli koʻrinishi boshqa haydovchilarda hurmat va qiziqish uygʻotishi tabiiy.
Qizigʻi shundaki, avtomobilning asboblar panelida hatto qoʻl granatasi (albatta, u oʻquv-mashq varianti yoki nusxa boʻlishi kerak) ham oʻrnatilgan. Garchi bu shunchaki dekorativ element boʻlsa-da, jamoat joylarida bunday detallar bilan harakatlanish oʻziga xos jasorat talab qiladi. Britaniya nashrlari xabariga koʻra, Watson xaridlar vaqtida odamlarni vahimaga solmaslik uchun baʼzi "qurol" elementlarini olib qoʻyishga harakat qiladi.
Willys Jeep Ikkinchi jahon urushi davrining ramzi hisoblanadi va bugungi kunda bunday texnikani ishchi holatda saqlash katta mehnat talab qiladi. Oʻzbekiston sharoitida ham retro avtomobillarga, ayniqsa, harbiy yoʻltanlamaslarga qiziqish yuqori, biroq 85 yoshli mashinadan kundalik transport vositasi sifatida foydalanish kamdan-kam uchraydigan holatdir.
Ushbu holat shuni koʻrsatadiki, avtomobil ishqibozlari uchun yosh va qulaylik har doim ham asosiy mezon boʻlavermaydi. Ian Watson uchun oʻzining Willys Jeep avtomobili nafaqat transport, balki oʻtmish bilan bogʻlovchi jonli tarix va oʻziga xos turmush tarzidir. Bunday mashinalar yoʻllarda harakatlanar ekan, avtomobilsozlik tarixining eng yorqin sahifalari unutilmaydi.
…