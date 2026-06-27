Norvegiya — Fransiya o‘yinidan keyin otishma: to‘rt kishi yaralandi

·94·Dunyo
Norvegiya — Fransiya o‘yinidan keyin otishma: to‘rt kishi yaralandi

2026 yilgi jahon chempionati doirasidagi Norvegiya va Fransiya milliy jamoalari o‘rtasidagi uchrashuvdan keyin xavotirli hodisa sodir bo‘ldi.

Fransiyaning 4:1 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlangan bahsdan so‘ng yuzlab muxlis to‘plangan hududda otishma yuz berdi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, kamida to‘rt kishi o‘qdan jarohat olgan.

Uchrashuv AQSHning Massachusets shtati Foksboro shahridagi «Jillett» stadionida o‘tkazilgan.

Massachusets politsiya departamenti ma’lum qilishicha, juma kuni yarim tunga yaqin otishma haqida bir nechta chaqiruv kelib tushgan.

«Hodisa joyiga yetib borgan politsiya xodimlari Meyn-strit va Park-strit kesishmasida kamida to‘rt nafar fuqaroni o‘qotar quroldan jarohat olgan holda topdi», — deya politsiya bayonotidan iqtibos keltirdi ABC News.

Jabrlanganlarning barchasi shifoxonaga olib ketilgan. Hozircha ularning ahvoli haqida rasmiy ma’lumot berilmadi.

Shuningdek, otishma bilan bog‘liq holda kimdir hibsga olingani to‘g‘risida ham xabar yo‘q. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar voqea tafsilotlarini o‘rganmoqda.

Ma’lumot uchun, 2026 yilgi jahon chempionati 11 iyundan 19 iyulga qadar AQSH, Meksika va Kanadada o‘tkazilmoqda. Amaldagi jahon chempioni — Argentina milliy jamoasi.

NorvegiyaFrantsiyaGillette StadiumMassachusets
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tanzaniyadagi sirli ko‘l: Qushlar toshga aylanadigan maskanTanzaniyadagi sirli ko‘l: Qushlar toshga aylanadigan maskanBugun, 17:18Zilzila mo‘jizasi: 18 kunlik chaqaloq 32 soatdan keyin qutqarildiZilzila mo‘jizasi: 18 kunlik chaqaloq 32 soatdan keyin qutqarildiBugun, 15:34Tramp surati tushirilgan yangi AQSH pasporti namoyish etildiTramp surati tushirilgan yangi AQSH pasporti namoyish etildiBugun, 13:40Rossiyada korrupsiyaviy jinoyatlar uchun mansabdorlarni o‘limga hukm qilish taklif etildiRossiyada korrupsiyaviy jinoyatlar uchun mansabdorlarni o‘limga hukm qilish taklif etildiBugun, 13:26Gruziya parlamentida mushtlashuv: bahorgi sessiya janjal bilan yopildiGruziya parlamentida mushtlashuv: bahorgi sessiya janjal bilan yopildiBugun, 13:2240 soniya ichida ikki zilzila: Venesuelada dahshatli oqibatlar40 soniya ichida ikki zilzila: Venesuelada dahshatli oqibatlarBugun, 13:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi