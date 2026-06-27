Abduqodir Husanov qancha daromad qilishi ma’lum bo‘ldi

·19·Sport
Abduqodir Husanov qancha daromad qilishi ma’lum bo‘ldi
Qisqacha

O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov nufuzli Forbes Sport nashri tomonidan tuzilgan eng ko‘p daromad topuvchi futbolchilar reytingiga kiritildi. Jahon chempionatida ishtirok etayotgan futbolchilar orasida 38-o‘rinni egallagan hamyurtimiz ushbu ro‘yxatdagi yagona o‘zbekistonlik sportchi bo‘ldi. Hisob-kitoblarga ko‘ra, Husanovning yillik daromadi 6.2 million dollarni tashkil etadi. Bu mablag‘ning asosiy qismi maosh va futbol faoliyatidan, qolgani esa reklama shartnomalari hamda shaxsiy tijorat loyihalari, jumladan, AK45 energetik ichimligidan keladi. Reytingning yuqori pog‘onalarida esa Krishtianu Ronaldu, Lionel Messi va Kilian Mbappe kabi jahon futboli yulduzlari qayd etilgan.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi va Angliyaning «Manchester Siti» klubi himoyachisi Abduqodir Husanov «Forbes Sport» tuzgan eng ko‘p daromad topuvchi futbolchilar reytingiga kirdi.

2026 yilgi jahon chempionatida ishtirok etayotgan 48 ta terma jamoa futbolchilari o‘rtasida tuzilgan ro‘yxatda Husanov 38-o‘rinni egalladi. U reytingdan joy olgan yagona o‘zbekistonlik futbolchi bo‘ldi.

Nashr hisob-kitobiga ko‘ra, Abduqodir Husanovning bir yillik umumiy daromadi 6,2 million dollarni tashkil etadi. Shundan 5 million dollari maosh va futbol faoliyatidan tushadi. Qolgan 1,2 million dollar reklama shartnomalari, tijorat loyihalari va boshqa daromad manbalari hisobiga to‘g‘ri keladi.

«Forbes Sport» ma’lumotida Husanovning asosiy hamkorlaridan biri «Puma» kompaniyasi ekani qayd etilgan. Reytingni shakllantirishda futbolchining 2025 yilda yo‘lga qo‘ygan «AK45» energetik ichimlik brendi ham hisobga olingan.

Ro‘yxatning birinchi pog‘onasini yiliga 280 million dollar daromad oladigan Krishtianu Ronaldu egalladi. Lionel Messi 130 million dollar bilan ikkinchi, Kilian Mbappe esa 95 million dollarlik ko‘rsatkich bilan uchinchi o‘rindan joy oldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rudi Garcia Belgiya terma jamoasi faxriylariga qaratilgan tanqidlarni keskin rad etdiRudi Garcia Belgiya terma jamoasi faxriylariga qaratilgan tanqidlarni keskin rad etdiBugun, 16:16O‘zbekiston va Kongo bahsi oldidan Kannavaro rejalarini aytdiO‘zbekiston va Kongo bahsi oldidan Kannavaro rejalarini aytdiBugun, 15:30«Bu Jahon chempionati emas, falokat!» — Mehdi Torimiy FIFAga tashlandi«Bu Jahon chempionati emas, falokat!» — Mehdi Torimiy FIFAga tashlandiBugun, 15:06Manchester Yunayted aʼzosi Manuel Ugarte ogʻir jarohat oldi: Urugvaylik yulduz uzoq muddatga safdan chiqishi mumkinManchester Yunayted aʼzosi Manuel Ugarte ogʻir jarohat oldi: Urugvaylik yulduz uzoq muddatga safdan chiqishi mumkinBugun, 14:52JCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan o‘yinlar ro‘yxati bilan tanishingJCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan o‘yinlar ro‘yxati bilan tanishingBugun, 14:48Frenki de Yong: «Messi — tarixdagi eng yaxshi futbolchi»Frenki de Yong: «Messi — tarixdagi eng yaxshi futbolchi»Bugun, 14:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi