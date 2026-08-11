Liverpul aksiyalarini Jeff Bezos sotib olishi mumkin

·42·Sport
Liverpul aksiyalarini Jeff Bezos sotib olishi mumkin
Qisqacha

Jeff Bezos boshchiligidagi milliarderlar konsorsiumi Liverpul klubining 30 foizlik minoritar aksiyasini sotib olish bo'yicha muzokaralarning so'nggi bosqichida turibdi. Bitim amalga oshsa, klubning umumiy qiymati 4,5 milliard funt sterlingga baholanadi, FSG esa 1,35 milliard funt ishlab oladi va nazoratni saqlab qoladi.

Amazon asoschisi Jeff Bezos boshchiligidagi milliarderlar konsorsiumi Angliya Premer-ligasi vakili Liverpul klubining 30 foizlik minoritar aksiyasini sotib olish boʻyicha muzokaralarning soʻnggi bosqichida turibdi. BBC Sport xabariga koʻra, mazkur kelishuv amalga oshsa, klub egalari boʻlgan Fenway Sports Group (FSG) fantastik darajada foyda koʻradi, biroq jamoa muxlislari bu jarayonga ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, FSG klubni 2010-yilda atigi 300 million funt sterlingga sotib olgan edi. Oʻsha paytda Liverpul bankrotlik yoqasida turgan edi. Agar hozirgi rejalashtirilgan savdo muvaffaqiyatli yakunlansa, kompaniya 1,35 milliard funt ishlab oladi va klubning umumiy qiymati 4,5 milliard funt sterlingga baholanadi. Bu esa amaldagi egalarga klub ustidan nazoratni saqlab qolgan holda ulkan moliyaviy daromad keltiradi.

Moliyaviy koʻlam va transfer cheklovlari

Moliyaviy ekspert Kiran Maguayurning taʼkidlashicha, ushbu bitim FSG uchun har tomonlama manfaatli hisoblanadi. Jeff Bezosning shaxsiy boyligi taxminan 257 milliard dollarni tashkil etadi. Konsorsium tarkibida shuningdek Facebook asoschilaridan biri Eduardo Saverin va Amit Bhatiya ham bor. Shunga qaramay, mutaxassislar muxlislarga transfer bozorida darhol misli koʻrilmagan xaridlarni kutmaslikni eslatmoqda.

Angliya Premer-ligasining moliyaviy qoidalari va tarkib xarajatlari nisbati klublarning oʻzboshimchalik bilan pul sarflashiga yoʻl qoʻymaydi. Mablagʻlar bevosita tijoriy daromadlarga bogʻlangan boʻlib, bu bitim asosan FSG va yangi investorlar oʻrtasidagi aksiya savdosi sifatida amalga oshishi mumkin. Bu esa klubning oʻziga toʻgʻridan-toʻgʻri moliyaviy taʼsir koʻrsatmasligini anglatadi.

Muxlislarning haqli xavotirlari

Ulkan boylikka ega investorlarning qiziqishiga qaramay, Liverpul muxlislari jamoaning tarixiy qadriyatlarini himoya qilishga qatʼiy bel bogʻlashgan. Klubning mustaqil muxlislar uyushmasi boʻlgan Spirit of Shankly tashkiloti yangi investorlar oʻtmishdagi qoidalar va ishchilar huquqlariga qanday munosabatda boʻlishidan xavotirda.

  • Yangi konsorsium oʻzining 30 foizlik ulushi evaziga aniq qanday huquqlarga ega boʻladi?
  • Investorlar klub boshqaruvida va direktorlar kengashida oʻrin oladimi?
  • Potentsial investorlar ustidan qanday tekshiruvlar olib borilmoqda?
  • Bu xarid jamoaning manfaatlarini oʻylagan holda qilinayotgan qadammi yoki shunchaki faxriy xaridmi?
Hozircha mazkur shartnomaning yakuniy tafsilotlari va uning oqibatlari muhokama qilinmoqda. Liverpul rahbariyati va muxlislar oʻrtasidagi muloqot klubning kelajagi hamda uning oʻziga xos anʼanalarini saqlab qolishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

LiverpulJeff BezosAngliya Premer-ligasiTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Paxtakor»ning Elit OCHLdagi imkoniyatlari qanday? Raqib bosh murabbiyi tan oldi«Paxtakor»ning Elit OCHLdagi imkoniyatlari qanday? Raqib bosh murabbiyi tan oldiBugun, 05:58Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi