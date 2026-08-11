Liverpul aksiyalarini Jeff Bezos sotib olishi mumkin
Jeff Bezos boshchiligidagi milliarderlar konsorsiumi Liverpul klubining 30 foizlik minoritar aksiyasini sotib olish bo'yicha muzokaralarning so'nggi bosqichida turibdi. Bitim amalga oshsa, klubning umumiy qiymati 4,5 milliard funt sterlingga baholanadi, FSG esa 1,35 milliard funt ishlab oladi va nazoratni saqlab qoladi.
Amazon asoschisi Jeff Bezos boshchiligidagi milliarderlar konsorsiumi Angliya Premer-ligasi vakili Liverpul klubining 30 foizlik minoritar aksiyasini sotib olish boʻyicha muzokaralarning soʻnggi bosqichida turibdi. BBC Sport xabariga koʻra, mazkur kelishuv amalga oshsa, klub egalari boʻlgan Fenway Sports Group (FSG) fantastik darajada foyda koʻradi, biroq jamoa muxlislari bu jarayonga ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, FSG klubni 2010-yilda atigi 300 million funt sterlingga sotib olgan edi. Oʻsha paytda Liverpul bankrotlik yoqasida turgan edi. Agar hozirgi rejalashtirilgan savdo muvaffaqiyatli yakunlansa, kompaniya 1,35 milliard funt ishlab oladi va klubning umumiy qiymati 4,5 milliard funt sterlingga baholanadi. Bu esa amaldagi egalarga klub ustidan nazoratni saqlab qolgan holda ulkan moliyaviy daromad keltiradi.
Moliyaviy koʻlam va transfer cheklovlariMoliyaviy ekspert Kiran Maguayurning taʼkidlashicha, ushbu bitim FSG uchun har tomonlama manfaatli hisoblanadi. Jeff Bezosning shaxsiy boyligi taxminan 257 milliard dollarni tashkil etadi. Konsorsium tarkibida shuningdek Facebook asoschilaridan biri Eduardo Saverin va Amit Bhatiya ham bor. Shunga qaramay, mutaxassislar muxlislarga transfer bozorida darhol misli koʻrilmagan xaridlarni kutmaslikni eslatmoqda.
Angliya Premer-ligasining moliyaviy qoidalari va tarkib xarajatlari nisbati klublarning oʻzboshimchalik bilan pul sarflashiga yoʻl qoʻymaydi. Mablagʻlar bevosita tijoriy daromadlarga bogʻlangan boʻlib, bu bitim asosan FSG va yangi investorlar oʻrtasidagi aksiya savdosi sifatida amalga oshishi mumkin. Bu esa klubning oʻziga toʻgʻridan-toʻgʻri moliyaviy taʼsir koʻrsatmasligini anglatadi.
Muxlislarning haqli xavotirlariUlkan boylikka ega investorlarning qiziqishiga qaramay, Liverpul muxlislari jamoaning tarixiy qadriyatlarini himoya qilishga qatʼiy bel bogʻlashgan. Klubning mustaqil muxlislar uyushmasi boʻlgan Spirit of Shankly tashkiloti yangi investorlar oʻtmishdagi qoidalar va ishchilar huquqlariga qanday munosabatda boʻlishidan xavotirda.
- Yangi konsorsium oʻzining 30 foizlik ulushi evaziga aniq qanday huquqlarga ega boʻladi?
- Investorlar klub boshqaruvida va direktorlar kengashida oʻrin oladimi?
- Potentsial investorlar ustidan qanday tekshiruvlar olib borilmoqda?
- Bu xarid jamoaning manfaatlarini oʻylagan holda qilinayotgan qadammi yoki shunchaki faxriy xaridmi?
…