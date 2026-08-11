Kruzeyro hujumchisining taqdimotdagi noqulay vaziyati ijtimoiy tarmoqlarni lunj qildi

·40·Sport
Kruzeyro hujumchisining taqdimotdagi noqulay vaziyati ijtimoiy tarmoqlarni lunj qildi
Qisqacha

Neom klubidan Kruzeyroga ijara asosida o'tgan 23 yoshli hujumchi Luchiano Rodrigesning taqdimot marosimidagi noqulay vaziyati ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. U sevgilisi, model Antonela Chavalyani quchoqlab, o'pmoqchi bo'lganida, qiz sahnadan shoshilib chiqib ketgan va futbolchi omma oldida dovdirab qolgan.

Futbol olamida yangi jamoaga oʻtish marosimlari koʻpincha yorqin xotiralar va quvonchli lahzalarga boy boʻladi. Biroq Saudiya Arabistonining Neom klubidan Braziliyaning Kruzeyro jamoasiga ijara asosida koʻchib oʻtgan hujumchi Luchiano Rodriges uchun bu kun kutilmagan sharmandalik bilan yodda qoladigan boʻldi. Goal.com xabar berishicha, 23 yoshli urugvaylik futbolchining rasmiy taqdimot marosimidagi bir lavha ijtimoiy tarmoqlarda zudlik bilan ommalashib ketdi va qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kruzeyro safiga qoʻshilib, shartnoma imzolaganidan soʻng sahna uzra muxlislar va OAV vakillari qarshisiga chiqqan Luchiano Rodriges yoniga oʻzining sevgilisi, model Antonela Chavalya ham tashrif buyurdi. Ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi tufayli koʻpchilik tomonidan «Urugvaylik Kim Kardashyan» deb ataladigan modelning marosimdagi harakati barchani ajablantirdi. Futbolchi sevgilisini quchoqlab, uning yuzidan oʻpishga harakat qilgan vaqtda, qiz toʻsatdan sahnadan shoshilib chiqib ketdi.

Natijada Luchiano Rodriges omma oldida noqulay ahvolda qolib, oʻzini yoʻqotib qoʻydi va vaziyatni yumshatishga urinib, boshini qashlagan holda javdirab qoldi. Ushbu videolavha qisqa fursat ichida internet tarmogʻida keng tarqalib, millionlab tomoshabinlar eʼtiborini tortdi. Muxlislar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari juftlik oʻrtasida jiddiy kelishmovchilik yuzaga kelgani haqida turli taxminlarni ilgari surishdi.

Ijtimoiy tarmoq yulduzining tushuntirishi

Internetda avj olgan qizgʻin muhokamalardan soʻng, 170 mingdan ortiq obunachiga ega boʻlgan Antonela Chavalya yuzaga kelgan tushunmovchilikka oydinlik kiritishga majbur boʻldi. U juftlik oʻrtasida hech qanday ziddiyat yoʻqligini qatʼiy taʼkidlab, oʻzining qiligʻini katta futbol klubidagi yuqori bosimli muhit bilan izohladi.

Model oʻz bayonotida vaziyatni quyidagicha izohladi: «Men sahnaga kirganimda uni tabrikladim, chiqqanimda эsa juda hayajonlanib ketgandim. Bu lahza meni oʻz domiga tortib oldi va men unga biroz joy qoldirishni maʼqul koʻrdim. Bu yerda hech qanday hurmatsizlik yoki odamlar oʻylagandek boshqa salbiy holat boʻlgani yoʻq».

Kruzeyro va oldindagi sinovlar

Kruzeyro muxlislari maydon tashqarisidagi bu kabi mayda koʻngilsizliklar Luchiano Rodrigesning oʻyiniga salbiy taʼsir koʻrsatmasligiga umid qilishmoqda. Hozirgi kunda Braziliya chempionati turnir jadvalida beshinchi oʻrinni egallab turgan jamoa peshqadam Palmeyrasdan 15 ochko ortda qolmoqda. Urugvay terma jamoasining jahon chempionati uchun 23 kishilik kengaytirilgan tarkibiga kira olmaganiga qaramasdan, Rodriges oʻz faoliyatida yangi sahna ochishni maqsad qilgan.

Avvalroq Sanderlend klubining ham qiziqishlar doirasida boʻlgan hujumchi Janubiy Amerikaning eng raqobatbardosh chempionatlaridan birida oʻzini sinab koʻrish uchun Braziliyani tanladi. Uning yangi jamoadagi debyuti juda tez fursatlarda, yaʼni shu hafta sodir boʻlishi mumkin. Kruzeyroni oldinda Braziliya futboli uchun muhim boʻlgan va kuchli raqiblardan biri – Flamengoga qarshi Kopa Libertadores turnirining qizgʻin bahsi kutib turibdi.

Luchiano RodrigesKruzeyroBraziliya chempionatiAntonela ChavalyaKopa Libertadores
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Paxtakor»ning Elit OCHLdagi imkoniyatlari qanday? Raqib bosh murabbiyi tan oldi«Paxtakor»ning Elit OCHLdagi imkoniyatlari qanday? Raqib bosh murabbiyi tan oldiBugun, 05:58Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi