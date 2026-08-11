Rivian rahbari RJ Scaringe TechCrunch Disrupt 2026 tadbirida nutq soʻzlaydi
Rivian bosh direktori RJ Scaringe 13–15-oktyabr kunlari San-Fransiskodagi Moscone Center majmuasida o'tadigan TechCrunch Disrupt 2026 tadbirida elektromobillarni ishlab chiqarish, ta'minot zanjiri va kompaniya erishgan natijalar haqida so'zlaydi. Rivian taxminan 58 000 AQSh dollari turadigan R2 krossoveri orqali R1T va R1S modellari qamrab olmagan kengroq bozor ulushini egallashni rejalashtirmoqda.
Elektr avtomobillarini loyihalashtirish, ularni keng miqyosda ishlab chiqarish va yetkazib berish murakkab jarayon boʻlib, taʼminot zanjiri va zavod infratuzilmasini oʻz ichiga oladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Rivian kompaniyasi bosh direktori RJ Scaringe sanʼat darajasidagi ushbu qiyinchiliklar va erishilgan natijalar haqida San-Fransiskoda boʻlib oʻtadigan TechCrunch Disrupt 2026 tadbirida batafsil soʻzlab beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Bugungi kunda Riv sunʼiy intellekt, dasturiy taʼminot, robototexnika, ishlab chiqarish hamda transport sohalari kesishgan nuqtada faoliyat yuritmoqda. RJ Scaringe oʻtgan yillar davomida ushbu yoʻnalishlarni uygʻunlashtirish nafaqat mumkinligini, balki kelgusida raqobat kuchayishini isbotlashga harakat qilib kelmoqda. Tadbir joriy yilning 13–15-oktyabr kunlari San-Fransiskodagi Moscone Center majmuasida boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan.
R2 krossoveri va yangi bozor strategiyasiRivian kompaniyasi hozirda taxminan 58 000 AQSh dollari turadigan R2 modelini ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻymoqda. Scaringe qimmatroq boʻlgan R1T va R1S modellari qamrab olmagan kengroq bozor ulushini egallashni ushbu yangi SUV hisobiga rejalashtirgan. Qimmat elektromobillarga talabning sekinlashishi va ayniqsa Xitoyning arzonroq elektromobil ishlab chiqaruvchilaridan kelayotgan kuchli raqobat sharoitida mazkur taqdimot kompaniya uchun eng muhim qadamlardan biri sifatida baholanmoqda.
Avtomobilsozlikdan tashqari, Scaringe oʻz faoliyatini boshqa istiqbolli tarmoqlarga ham kengaytirmoqda. Xususan, 2028-yilga borib toʻliq 4-darajali avtonom boshqaruv tizimiga oʻtish yoʻl xaritasi ishlab chiqilgan. Shuningdek, Qoʻshma Shtatlardagi eng yirik quvvatlash tarmoqlaridan birini barpo etish maqsadida Rivian oʻzining zaryadlash stansiyalari tarmogʻini kengaytirib bormoqda.
Robototexnika va sunʼiy intellekt uygʻunligiRJ Scaringe, shuningdek, joriy yilning oʻzida 900 million dollar sarmoya yigʻishga muvaffaq boʻlgan Mind Robotics nomli gumanoid robotlar kompaniyasiga asos solgan. U mazkur korxonada ijrochi rais va vaqtincha bosh direktor lavozimlarini egallab kelmoqda, Rivian esa kompaniyaning yirik aksiyadori va asosiy buyurtmachisi hisoblanadi.
AQShning Illinoys shtatidagi Normal shahrida joylashgan Rivian zavodini odamlar va robotlarning yigʻish liniyasida hamkorlik qilish maydonchasiga aylantirish rejalashtirilgan. Scaringe bu orqali kelgusida yuzaga kelishi kutilayotgan ishchi kuchi taqchilligini hal qilish imkoniyatini koʻrmoqda. TechCrunch Disrupt 2026 ishtirokchilari ushbu investitsiyalar oʻzaro qanday bogʻlangani hamda jismoniy dunyoda qurilish olib borib, sunʼiy intellektni joriy etish tajribasi haqida bevosita maʼlumot olishlari mumkin boʻladi.
…