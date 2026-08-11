Rivian rahbari RJ Scaringe TechCrunch Disrupt 2026 tadbirida nutq soʻzlaydi

·38·Texno
Rivian rahbari RJ Scaringe TechCrunch Disrupt 2026 tadbirida nutq soʻzlaydi
Qisqacha

Rivian bosh direktori RJ Scaringe 13–15-oktyabr kunlari San-Fransiskodagi Moscone Center majmuasida o'tadigan TechCrunch Disrupt 2026 tadbirida elektromobillarni ishlab chiqarish, ta'minot zanjiri va kompaniya erishgan natijalar haqida so'zlaydi. Rivian taxminan 58 000 AQSh dollari turadigan R2 krossoveri orqali R1T va R1S modellari qamrab olmagan kengroq bozor ulushini egallashni rejalashtirmoqda.

Elektr avtomobillarini loyihalashtirish, ularni keng miqyosda ishlab chiqarish va yetkazib berish murakkab jarayon boʻlib, taʼminot zanjiri va zavod infratuzilmasini oʻz ichiga oladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Rivian kompaniyasi bosh direktori RJ Scaringe sanʼat darajasidagi ushbu qiyinchiliklar va erishilgan natijalar haqida San-Fransiskoda boʻlib oʻtadigan TechCrunch Disrupt 2026 tadbirida batafsil soʻzlab beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Bugungi kunda Riv sunʼiy intellekt, dasturiy taʼminot, robototexnika, ishlab chiqarish hamda transport sohalari kesishgan nuqtada faoliyat yuritmoqda. RJ Scaringe oʻtgan yillar davomida ushbu yoʻnalishlarni uygʻunlashtirish nafaqat mumkinligini, balki kelgusida raqobat kuchayishini isbotlashga harakat qilib kelmoqda. Tadbir joriy yilning 13–15-oktyabr kunlari San-Fransiskodagi Moscone Center majmuasida boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan.

R2 krossoveri va yangi bozor strategiyasi

Rivian kompaniyasi hozirda taxminan 58 000 AQSh dollari turadigan R2 modelini ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻymoqda. Scaringe qimmatroq boʻlgan R1T va R1S modellari qamrab olmagan kengroq bozor ulushini egallashni ushbu yangi SUV hisobiga rejalashtirgan. Qimmat elektromobillarga talabning sekinlashishi va ayniqsa Xitoyning arzonroq elektromobil ishlab chiqaruvchilaridan kelayotgan kuchli raqobat sharoitida mazkur taqdimot kompaniya uchun eng muhim qadamlardan biri sifatida baholanmoqda.

Avtomobilsozlikdan tashqari, Scaringe oʻz faoliyatini boshqa istiqbolli tarmoqlarga ham kengaytirmoqda. Xususan, 2028-yilga borib toʻliq 4-darajali avtonom boshqaruv tizimiga oʻtish yoʻl xaritasi ishlab chiqilgan. Shuningdek, Qoʻshma Shtatlardagi eng yirik quvvatlash tarmoqlaridan birini barpo etish maqsadida Rivian oʻzining zaryadlash stansiyalari tarmogʻini kengaytirib bormoqda.

Robototexnika va sunʼiy intellekt uygʻunligi

RJ Scaringe, shuningdek, joriy yilning oʻzida 900 million dollar sarmoya yigʻishga muvaffaq boʻlgan Mind Robotics nomli gumanoid robotlar kompaniyasiga asos solgan. U mazkur korxonada ijrochi rais va vaqtincha bosh direktor lavozimlarini egallab kelmoqda, Rivian esa kompaniyaning yirik aksiyadori va asosiy buyurtmachisi hisoblanadi.

AQShning Illinoys shtatidagi Normal shahrida joylashgan Rivian zavodini odamlar va robotlarning yigʻish liniyasida hamkorlik qilish maydonchasiga aylantirish rejalashtirilgan. Scaringe bu orqali kelgusida yuzaga kelishi kutilayotgan ishchi kuchi taqchilligini hal qilish imkoniyatini koʻrmoqda. TechCrunch Disrupt 2026 ishtirokchilari ushbu investitsiyalar oʻzaro qanday bogʻlangani hamda jismoniy dunyoda qurilish olib borib, sunʼiy intellektni joriy etish tajribasi haqida bevosita maʼlumot olishlari mumkin boʻladi.

RivianRJ ScaringeElektr avtomobillarRobototexnikaTechCrunch Disrupt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Steam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiSteam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiBugun, 05:24OpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiOpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiBugun, 04:59Microsoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiMicrosoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiBugun, 04:28Microsoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiMicrosoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiBugun, 03:57Google Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiGoogle Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiBugun, 03:23Phia startapi rahbariyati affiliate marketing mojarosiga aralashdiPhia startapi rahbariyati affiliate marketing mojarosiga aralashdiBugun, 02:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi