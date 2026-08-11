Rafael Leau kelajagi haqidagi mish-mishlarga nuqta qoʻydi

·56·Sport
Rafael Leau kelajagi haqidagi mish-mishlarga nuqta qoʻydi
Qisqacha

Milan hujumchisi Rafael Leau transferi haqidagi mish-mishlarga chek qo'yib, butun e'tiborini maydondagi o'yinlarga qaratganini ma'lum qildi. U har bir o'yin va mashg'ulotda bor kuchini berishga, oldidagi sport maqsadlariga erishishga hamda boshqa narsalarga chalg'imaslikka tayyorligini bildirdi.

Milan klubining portugaliyalik hujumchisi Rafael Leau ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali uning transferi haqida tarqalayotgan xabarlarga keskin munosabat bildirdi. Soʻnggi paytlarda OAVda futbolchining jamoani tark etishi mumkinligi haqidagi taxminlar koʻpayib ketgan edi. Biroq Goal.com nashrining xabar berishicha, futbolchining oʻzi bu mish-mishlarga chek qoʻyib, butun eʼtiborini faqat maydondagi oʻyinlarga qaratganini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, rahbariyat tomonidan transferga qoʻyilishi mumkin boʻlgan futbolchilar qatorida tilga olinayotgan Rafael Leau oʻzining Instagram sahifasida maxsus bayonot eʼlon qildi. Hujumchi har bir oʻyin va mashgʻulotda bor kuchini berishga tayyor ekanini va boshqa narsalarga chalgʻimasligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, hozirgi kunda uning uchun eng muhimi oldinda turgan sport maqsadlariga erishishdir.

Agentlar va yolgʻon xabarlar

Futbolchi oʻz bayonotida tashqi manbalardan tarqalayotgan turli asossiz maʼlumotlarga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, soʻnggi vaqtlarda uning nomidan yolgʻon bayonotlar tarqatish holatlari uchramoqda. Rafael barcha manfaatlarini faqatgina uning oilasi va shaxsiy huquqshunoslari himoya qilishini qатʼiy taʼkidladi.

Shuningdek, futbolchi boshqa hech qanday uchinchi shaxs yoki tashkilot uning nomidan gapirishga vakolatli emasligini ochiq aytdi. Bu kabi chora-tadbirlar asossiz mish-mishlarning oldini olish va jamoa ichidagi muhitni barqaror saqlash uchun muhim qadam sifatida baholanmoqda.

Milan tarkibidagi vaziyat

Italiya A seriyasining yetakchi jamoalaridan biri boʻlgan Milan uchun mavsumning hal qiluvchi bosqichi boshlanmoqda. Shunday pallada Rafael Leauning oʻz kelajagi borasida aniq pozitsiyani egallashi va faqat oʻyinga eʼtibor qaratishi murabbiylar shtabi uchun ham qoʻl keladi. Klub muxlislari ham oʻz yetakchining jamoada qolishidan umidvor.

Hozirgi vaqtda Rafael Leau oldinda turgan muhim uchrashuvlarga tayyorgarlik koʻrmoqda. Uning maydondagi harakatlari mavsum yakunida nafaqat Milan, balki futbolchining oʻz karyerasi uchun ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi aniq.

Rafael LeauMilanItaliya A seriyasiTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12Rafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiRafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiBugun, 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi