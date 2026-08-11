Rafael Leau kelajagi haqidagi mish-mishlarga nuqta qoʻydi
Milan hujumchisi Rafael Leau transferi haqidagi mish-mishlarga chek qo'yib, butun e'tiborini maydondagi o'yinlarga qaratganini ma'lum qildi. U har bir o'yin va mashg'ulotda bor kuchini berishga, oldidagi sport maqsadlariga erishishga hamda boshqa narsalarga chalg'imaslikka tayyorligini bildirdi.
Milan klubining portugaliyalik hujumchisi Rafael Leau ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali uning transferi haqida tarqalayotgan xabarlarga keskin munosabat bildirdi. Soʻnggi paytlarda OAVda futbolchining jamoani tark etishi mumkinligi haqidagi taxminlar koʻpayib ketgan edi. Biroq Goal.com nashrining xabar berishicha, futbolchining oʻzi bu mish-mishlarga chek qoʻyib, butun eʼtiborini faqat maydondagi oʻyinlarga qaratganini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, rahbariyat tomonidan transferga qoʻyilishi mumkin boʻlgan futbolchilar qatorida tilga olinayotgan Rafael Leau oʻzining Instagram sahifasida maxsus bayonot eʼlon qildi. Hujumchi har bir oʻyin va mashgʻulotda bor kuchini berishga tayyor ekanini va boshqa narsalarga chalgʻimasligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, hozirgi kunda uning uchun eng muhimi oldinda turgan sport maqsadlariga erishishdir.
Agentlar va yolgʻon xabarlarFutbolchi oʻz bayonotida tashqi manbalardan tarqalayotgan turli asossiz maʼlumotlarga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, soʻnggi vaqtlarda uning nomidan yolgʻon bayonotlar tarqatish holatlari uchramoqda. Rafael barcha manfaatlarini faqatgina uning oilasi va shaxsiy huquqshunoslari himoya qilishini qатʼiy taʼkidladi.
Shuningdek, futbolchi boshqa hech qanday uchinchi shaxs yoki tashkilot uning nomidan gapirishga vakolatli emasligini ochiq aytdi. Bu kabi chora-tadbirlar asossiz mish-mishlarning oldini olish va jamoa ichidagi muhitni barqaror saqlash uchun muhim qadam sifatida baholanmoqda.
Milan tarkibidagi vaziyatItaliya A seriyasining yetakchi jamoalaridan biri boʻlgan Milan uchun mavsumning hal qiluvchi bosqichi boshlanmoqda. Shunday pallada Rafael Leauning oʻz kelajagi borasida aniq pozitsiyani egallashi va faqat oʻyinga eʼtibor qaratishi murabbiylar shtabi uchun ham qoʻl keladi. Klub muxlislari ham oʻz yetakchining jamoada qolishidan umidvor.
Hozirgi vaqtda Rafael Leau oldinda turgan muhim uchrashuvlarga tayyorgarlik koʻrmoqda. Uning maydondagi harakatlari mavsum yakunida nafaqat Milan, balki futbolchining oʻz karyerasi uchun ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi aniq.
…