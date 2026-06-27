Ramin Rizoyon yig‘lab yubordi: «Eron xalqi, bizni kechiring»

·43·Sport
Ramin Rizoyon yig‘lab yubordi: «Eron xalqi, bizni kechiring»

2026 yilgi jahon chempionati guruh bosqichida Misr va Eron o‘rtasidagi uchrashuv 1:1 hisobida yakunlandi. Forslar safida gol urgan Ramin Rizoyon bahsdan keyin hissiyotlarini tiya olmay, ko‘z yosh to‘kdi.

Eron 90+6-daqiqada yana bir bor raqib darvozasini ishg‘ol etgan edi. Biroq gol bekor qilindi va jamoa pley-off yo‘llanmasini qo‘lga kiritish imkoniyatini qiyinlashtirib qo‘ydi.

«Nima deyishim mumkin? Nega bunday bo‘layotganini bilmayman. Bu shunchaki omadsizlik. Bir marta, ikki marta, uch marta, to‘rt marta, besh marta... Keyingi bosqichga chiqishimizga va xalqimiz yana quvonch his qilishiga umid qilaman. Chunki ular bundan ham yaxshirog‘iga munosib», — dedi Rizoyon.

Futbolchi jamoa a’zolari maydonda bor kuchini ishga solganini va ularning asosiy maqsadi Eron xalqini xursand qilish bo‘lganini ta’kidladi.

«Biz borimizni berdik. Yagona istagimiz xalqimizni baxtli qilish edi. Uch oydan buyon hech qanday mukofot yoki e’tirof kutmasdan kurashyapmiz. Bu jamoadagi har bir futbolchi or-nomusli, mustahkam xarakterli va vataniga sodiq inson», — dedi u.

Rizoyon Eron muxlislaridan kechirim ham so‘radi.

«Eron xalqi, biz sizlarni juda yaxshi ko‘ramiz. Bizni kechiring. Ayta oladigan yagona gapim shu — bizni kechiring. Barchamiz qattiq afsusdamiz. Biz yaxshi futbol ko‘rsatdik, ammo qayerda xato qilganimizni bilmayman. Sizlar dunyodagi eng yaxshi narsalarga munosibsizlar», — deya qo‘shimcha qildi futbolchi.

Ma’lumot uchun, Eron 3 ochko bilan guruhda uchinchi o‘rinni egalladi. Endi jamoa eng yaxshi uchinchi o‘rin sohiblari qatorida 1/16 finalga chiqish uchun boshqa guruhlardagi natijalarni kuzatadi.

Ramin RizayanMisrEron
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu va Diogu Dalot: Bolalikdagi kumirdan yaqin doʻstlikka qadarKrishtianu Ronaldu va Diogu Dalot: Bolalikdagi kumirdan yaqin doʻstlikka qadarBugun, 17:31Ispaniyaning mag‘lubiyatsiz seriyasi 34 ta o‘yinga yetdi, rekord yangilandiIspaniyaning mag‘lubiyatsiz seriyasi 34 ta o‘yinga yetdi, rekord yangilandiBugun, 17:18Lionel Messi zaxirada qoladi: Argentina terma jamoasida kutilmagan rotatsiyaLionel Messi zaxirada qoladi: Argentina terma jamoasida kutilmagan rotatsiyaBugun, 17:13Vozinya: «Messi menga gol urmasligi uchun borimni beraman»Vozinya: «Messi menga gol urmasligi uchun borimni beraman»Bugun, 16:57Kabo-Verde tarixiy natija qayd etib Lionel Messi va Argentina bilan toʻqnash keladiKabo-Verde tarixiy natija qayd etib Lionel Messi va Argentina bilan toʻqnash keladiBugun, 16:52Abduqodir Husanov qancha daromad qilishi ma’lum bo‘ldiAbduqodir Husanov qancha daromad qilishi ma’lum bo‘ldiBugun, 16:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi