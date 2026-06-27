Organik quyosh panellari samaradorligi boʻyicha inqilobiy kashfiyot qilindi

·0·Texno
Organik quyosh panellari samaradorligi boʻyicha inqilobiy kashfiyot qilindi

Quyosh energetikasi sohasida uzoq yillardan beri davom etayotgan muammo — organik quyosh panellarining samaradorligi va kuchlanishi oʻrtasidagi ziddiyatga yechim topildi. Xalqaro olimlar guruhi ushbu texnologiyani kremniyli panellar darajasiga olib chiqishi mumkin boʻlgan mexanizmni aniqlashga muvaffaq boʻlishdi. Ushbu kashfiyot kelajakda arzon va egiluvchan energiya manbalaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Shvetsiya, Germaniya va Paul Drude instituti mutaxassislari tomonidan oʻtkazilgan tadqiqot organik quyosh elementlarining asosiy kamchiligini ochib berdi. Bugungi kunda ushbu panellar ishlab chiqarishda arzon va xomashyosi qulay boʻlsa-da, ularning foydali ish koeffitsiyenti (FIK) anʼanaviy kremniy panellardan sezilarli darajada ortda qolmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, asosiy muammo kuchlanish oshirilganda samaradorlikning tushib ketishi bilan bogʻliq edi.

Eksitonlar va energiya yoʻqotilishi muammosi

Tadqiqotchilar muammoning ildizi “eksitonlar” deb ataluvchi zarrachalar harakatida ekanini aniqlashdi. Yorugʻlik materialga tushganda elektronlar va musbat zaryadlar juftligi hosil boʻladi. Elektr toki shakllanishi uchun ushbu juftliklar bir-biridan ajralishi lozim. Agar bu jarayon tez va samarali kechmasa, energiya issiqlik sifatida isrof boʻladi.

Olimlarning aniqlashicha, eksitonlarning “yashash muddati” va ularning ajralishi paytidagi energiya yoʻqotilishi hal qiluvchi omil hisoblanadi. Eksitonlarning faollik vaqtini uzaytirish orqali kuchlanish va samaradorlik oʻrtasidagi muvozanatni saqlash mumkinligi isbotlandi. Bu esa organik elementlarning samaradorligini 20 foizdan yuqori koʻrsatkichga olib chiqish imkonini beradi.

Tajriba davomida mutaxassislar maxsus yangi materiallar yaratib, ulardan eksperimental quyosh panellarini yigʻishdi. Natijalar kutilganidan ham aʼlo boʻlib, bir vaqtning oʻzida ham yuqori kuchlanish, ham yuqori samaradorlikka erishildi. Bu avvalgi texnologiyalarda imkonsiz deb hisoblangan “ murosasiz yechim”dir.

Yangi avlod quyosh panellari istiqboli

Organik quyosh panellari oʻzining yengilligi va egiluvchanligi bilan ajralib turadi. Ularni nafaqat binolar tomiga, balki kiyim-kechaklar, gadjetlar korpusi va hatto derazalarga oʻrnatish mumkin. Samaradorlikning oshishi ushbu texnologiyaning laboratoriyalardan real hayotga, yaʼni keng koʻlamli ishlab chiqarishga oʻtishini tezlashtiradi.

Mutaxassislarning fikricha, yangi kashfiyot quyosh energetikasi bozorini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin. Kremniyli panellarga nisbatan ancha arzon boʻlgan organik muqobillar energiya narxini pasaytirishga va qayta tiklanuvchi manbalarning ommalashishiga xizmat qiladi. Endilikda navbatdagi bosqich ushbu texnologiyani sanoat miqyosida sinovdan oʻtkazishdan iborat boʻladi.

TexnologiyaQuyosh EnergiyasiTadqiqotEkologiyaInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osiyo texnologiya gigantlari AQSHning AI eksport cheklovlariga javob qaytarmoqdaOsiyo texnologiya gigantlari AQSHning AI eksport cheklovlariga javob qaytarmoqdaBugun, 17:29Swatch kompaniyasi Samsungʼdan 170 million dollar tovon puli talab qilmoqdaSwatch kompaniyasi Samsungʼdan 170 million dollar tovon puli talab qilmoqdaBugun, 17:27OnePlus hamyonbop segmentda inqilob qilmoqchi: 8000 mAs akkumulyatorli yangi smartfonOnePlus hamyonbop segmentda inqilob qilmoqchi: 8000 mAs akkumulyatorli yangi smartfonBugun, 16:51Kremniy davri yakunlanmoqdami: ASML fotonli chiplarni ommaviy ishlab chiqarishga kirishdiKremniy davri yakunlanmoqdami: ASML fotonli chiplarni ommaviy ishlab chiqarishga kirishdiBugun, 16:20Batareyalar olamida inqilob: Natriy-ionli akkumulyatorlar ommaviy ishlab chiqarila boshlandiBatareyalar olamida inqilob: Natriy-ionli akkumulyatorlar ommaviy ishlab chiqarila boshlandiBugun, 15:53Elon Muskning sirli «uchar likopchasi» ilk bor koinotdan Yerga qaytdiElon Muskning sirli «uchar likopchasi» ilk bor koinotdan Yerga qaytdiBugun, 15:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi