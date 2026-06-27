Swatch kompaniyasi Samsungʼdan 170 million dollar tovon puli talab qilmoqda

·17·Texno
Swatch kompaniyasi Samsungʼdan 170 million dollar tovon puli talab qilmoqda

Shvetsariyaning mashhur Swatch Group soat ishlab chiqaruvchisi va Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻrtasidagi uzoq yillik huquqiy nizo yangi bosqichga chiqdi. Shvetsariya kompaniyasi Samsung smart-soatlari uchun yaratilgan raqamli siferblatlar dizayni oʻzining savdo belgilarini buzganini daʼvo qilib, 170 million dollar miqdorida kompensatsiya talap qilmoqda. Reuters agentligining xabar berishicha, ushbu ish Buyuk Britaniya tarixidagi savdo belgilarini himoya qilish boʻyicha eng yirik sud jarayonlaridan biriga aylanishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur nizo Samsung kompaniyasining Galaxy Watch smart-soatlari uchun moʻljallangan ilovalar bilan bogʻliq. Ushbu ilovalar foydalanuvchilarga Swatch Group tarkibiga kiruvchi Omega, Tissot va boshqa nufuzli brendlarning klassik dizaynlarini nusxalovchi raqamli siferblatlarni oʻrnatish imkonini bergan. 2022-yilda London Oliy sudi Samsung kompaniyasini savdo belgilariga oid huquqlarni buzganlikda aybdor deb topgan edi.

Dizayn oʻgʻriligi va litsenziya masalasi

Hozirda sud jarayoni faqatgina tovon puli miqdorini belgilash bilan shugʻullanmoqda. Swatch Group mutaxassislarining hisob-kitoblariga koʻra, 170 million dollarlik summa oʻnta brendning dizaynidan foydalanish uchun gipotetik litsenziya narxiga teng. Kompaniya oʻz brendlarining taniluvchanligi va tijorat qiymatini hisobga olgan holda shunday yuqori summani belgilagan. Shvetsariyaliklar oʻzlarining anʼanaviy soatsozlik sanʼati raqamli nusxalar orqali qadrsizlanishidan xavotirda.

Samsung tomoni esa ushbu talablarga keskin qarshi chiqmoqda. Financial Times maʼlumotlariga koʻra, texnologik gigant soʻralayotgan kompensatsiya miqdorini haddan tashqari yuqori va asossiz deb hisoblaydi. Kompaniya vakillarining fikricha, raqamli siferblatlarning mavjudligi anʼanaviy soatlar bozoriga jiddiy zarar yetkazmagan va bunday katta jarima adolatsizdir.

Brend nufuzi va bozor strategiyasi

Qiziqarli jihati shundaki, Swatch Group ongli ravishda toʻlaqonli aqlli soatlar bozoriga kirmaslikka qaror qilgan. Kompaniya rahbariyati anʼanaviy mexanik va kvars soatlarning nufuzini saqlab qolishni ustuvor vazifa deb biladi. Tissot brendi rahbariyatining taʼkidlashicha, ularning dizaynlari raqamli qurilmalarda ommaviy ravishda ishlatilishi shvetsariya soatlarining eksklyuzivligiga va nufuziga putur yetkazadi.

Ushbu sud qarori nafaqat Buyuk Britaniyada, balki global miqyosda ham katta ahamiyatga ega. Reuters tahlilchilarining fikricha, Londondagi yakuniy hukm Swatch kompaniyasining AQShda Samsungʼga qarshi bergan shunga oʻxshash daʼvo arizasiga ham bevosita taʼsir koʻrsatishi mumkin. Bu esa texnologiya olamida intellektual mulkni himoya qilish boʻyicha yangi presedent yaratishi kutilmoqda.

Hozirda sud eshituvlari davom etmoqda va yakuniy qaror yaqin oylarda eʼlon qilinishi kutilmoqda. Agar sud Swatch foydasiga qaror chiqarsa, bu boshqa anʼanaviy brendlar uchun ham oʻz intellektual mulkini texnologik platformalardan himoya qilishda kuchli turtki boʻladi.

SwatchSamsungSmart-soatDizaynSud
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Organik quyosh panellari samaradorligi boʻyicha inqilobiy kashfiyot qilindiOrganik quyosh panellari samaradorligi boʻyicha inqilobiy kashfiyot qilindiBugun, 17:52Osiyo texnologiya gigantlari AQSHning AI eksport cheklovlariga javob qaytarmoqdaOsiyo texnologiya gigantlari AQSHning AI eksport cheklovlariga javob qaytarmoqdaBugun, 17:29OnePlus hamyonbop segmentda inqilob qilmoqchi: 8000 mAs akkumulyatorli yangi smartfonOnePlus hamyonbop segmentda inqilob qilmoqchi: 8000 mAs akkumulyatorli yangi smartfonBugun, 16:51Kremniy davri yakunlanmoqdami: ASML fotonli chiplarni ommaviy ishlab chiqarishga kirishdiKremniy davri yakunlanmoqdami: ASML fotonli chiplarni ommaviy ishlab chiqarishga kirishdiBugun, 16:20Batareyalar olamida inqilob: Natriy-ionli akkumulyatorlar ommaviy ishlab chiqarila boshlandiBatareyalar olamida inqilob: Natriy-ionli akkumulyatorlar ommaviy ishlab chiqarila boshlandiBugun, 15:53Elon Muskning sirli «uchar likopchasi» ilk bor koinotdan Yerga qaytdiElon Muskning sirli «uchar likopchasi» ilk bor koinotdan Yerga qaytdiBugun, 15:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi