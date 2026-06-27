Krishtianu Ronaldu va Diogu Dalot: Bolalikdagi kumirdan yaqin doʻstlikka qadar
Portugaliya terma jamoasi va Manchester Yunayted himoyachisi Diogu Dalotning otasi Jasintu Teysheyra oʻgʻli hamda afsonaviy Krishtianu Ronaldu oʻrtasidagi oʻziga xos munosabatlar haqida soʻzlab berdi. Uning soʻzlariga koʻra, bolalikdagi oddiy qiziqish va havas vaqt oʻtishi bilan professional darajadagi mustahkam doʻstlikka aylangan. Bu munosabatlar ayniqsa Ronaldu Old Traffordga qaytganidan soʻng yangi bosqichga koʻtarilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda Portugaliya terma jamoasi bilan yirik turnirda ishtirok etayotgan Dalot uchun Krishtianu Ronaldu shunchaki jamoadosh emas, balki hayotiy namuna hisoblanadi. O Jogo nashriga bergan intervyusida futbolchining otasi oʻgʻlining xonasida hamon Krishtianu Ronalduning posterlari osigʻliq turganini taʼkidladi. Bu esa yosh himoyachining oʻz kumiriga boʻlgan sadoqatini anglatadi.
Kumir bilan bir safda"Krishtianu har doim Diogu uchun kumir boʻlib kelgan. U hozir biz bilan yashamasa-da, men uning xonasidagi shkaflar va eshiklar ortiga yopishtirilgan Ronaldu suratlarini hamon saqlab kelaman", — deydi futbolchining otasi. Uning fikricha, Ronaldu Dalotda oʻzining yoshligini, yaʼni mehnatsevarlik, masʼuliyat va chidamlilik kabi xislatlarni koʻrgan boʻlishi mumkin.
Dalot va Ronaldu oʻrtasidagi yaqinlik nafaqat maydon tashqarisida, balki oʻyin vaqtida ham yaqqol koʻzga tashlanadi. Masalan, Krishtianu Ronaldu Oʻzbekiston terma jamoasiga qarshi bahsda gol urganidan soʻng, aynan zaxira oʻrindigʻi tomon yugurib borib, Dalotni quchoqlagani koʻpchilikning eʼtiborini tortgan edi. Bu lahza futbolchining otasi uchun ham unutilmas voqeaga aylangan.
Statistik maʼlumotlarga koʻra, bu ikki futbolchi Evro-2020 turniridan buyon Portugaliya libosida 28 marta birga maydonga tushishgan. Qizigʻi shundaki, Ronalduning terma jamoa safidagi 145 ta golidan faqat bittasigagina Dalot assistentlik qilgan. Shunga qaramay, ularning maydondagi oʻzaro tushunishi yuqori baholanadi.
Raqobat va intizomDiogu Dalot nafaqat iqtidori, balki intizomi bilan ham ajralib turadi. U ovqatlanish tartibi va jismoniy tiklanish masalalarida Ronalduning maslahatlariga qatʼiy amal qiladi. Bu esa uning professional sifatida oʻsishiga katta yordam bermoqda. Manchester Yunayted safidagi sakkiz mavsumlik tajriba uni har ikki qanotda ham oʻynay oladigan universal himoyachiga aylantirdi.
Hozirda Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez oʻng qanotda Joao Canceloga koʻproq ishonch bildirayotgan boʻlsa-da, Dalot istalgan daqiqada maydonga tushishga tayyor. Uning otasi oʻgʻlining ham jismoniy, ham ruhiy jihatdan eng yuqori sport formasida ekanligini va turnir davomida asosiy tarkibdan joy olishiga ishonishini bildirdi.
…