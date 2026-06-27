Krishtianu Ronaldu va Diogu Dalot: Bolalikdagi kumirdan yaqin doʻstlikka qadar

·26·Sport
Krishtianu Ronaldu va Diogu Dalot: Bolalikdagi kumirdan yaqin doʻstlikka qadar

Portugaliya terma jamoasi va Manchester Yunayted himoyachisi Diogu Dalotning otasi Jasintu Teysheyra oʻgʻli hamda afsonaviy Krishtianu Ronaldu oʻrtasidagi oʻziga xos munosabatlar haqida soʻzlab berdi. Uning soʻzlariga koʻra, bolalikdagi oddiy qiziqish va havas vaqt oʻtishi bilan professional darajadagi mustahkam doʻstlikka aylangan. Bu munosabatlar ayniqsa Ronaldu Old Traffordga qaytganidan soʻng yangi bosqichga koʻtarilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda Portugaliya terma jamoasi bilan yirik turnirda ishtirok etayotgan Dalot uchun Krishtianu Ronaldu shunchaki jamoadosh emas, balki hayotiy namuna hisoblanadi. O Jogo nashriga bergan intervyusida futbolchining otasi oʻgʻlining xonasida hamon Krishtianu Ronalduning posterlari osigʻliq turganini taʼkidladi. Bu esa yosh himoyachining oʻz kumiriga boʻlgan sadoqatini anglatadi.

Kumir bilan bir safda

"Krishtianu har doim Diogu uchun kumir boʻlib kelgan. U hozir biz bilan yashamasa-da, men uning xonasidagi shkaflar va eshiklar ortiga yopishtirilgan Ronaldu suratlarini hamon saqlab kelaman", — deydi futbolchining otasi. Uning fikricha, Ronaldu Dalotda oʻzining yoshligini, yaʼni mehnatsevarlik, masʼuliyat va chidamlilik kabi xislatlarni koʻrgan boʻlishi mumkin.

Dalot va Ronaldu oʻrtasidagi yaqinlik nafaqat maydon tashqarisida, balki oʻyin vaqtida ham yaqqol koʻzga tashlanadi. Masalan, Krishtianu Ronaldu Oʻzbekiston terma jamoasiga qarshi bahsda gol urganidan soʻng, aynan zaxira oʻrindigʻi tomon yugurib borib, Dalotni quchoqlagani koʻpchilikning eʼtiborini tortgan edi. Bu lahza futbolchining otasi uchun ham unutilmas voqeaga aylangan.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, bu ikki futbolchi Evro-2020 turniridan buyon Portugaliya libosida 28 marta birga maydonga tushishgan. Qizigʻi shundaki, Ronalduning terma jamoa safidagi 145 ta golidan faqat bittasigagina Dalot assistentlik qilgan. Shunga qaramay, ularning maydondagi oʻzaro tushunishi yuqori baholanadi.

Raqobat va intizom

Diogu Dalot nafaqat iqtidori, balki intizomi bilan ham ajralib turadi. U ovqatlanish tartibi va jismoniy tiklanish masalalarida Ronalduning maslahatlariga qatʼiy amal qiladi. Bu esa uning professional sifatida oʻsishiga katta yordam bermoqda. Manchester Yunayted safidagi sakkiz mavsumlik tajriba uni har ikki qanotda ham oʻynay oladigan universal himoyachiga aylantirdi.

Hozirda Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez oʻng qanotda Joao Canceloga koʻproq ishonch bildirayotgan boʻlsa-da, Dalot istalgan daqiqada maydonga tushishga tayyor. Uning otasi oʻgʻlining ham jismoniy, ham ruhiy jihatdan eng yuqori sport formasida ekanligini va turnir davomida asosiy tarkibdan joy olishiga ishonishini bildirdi.

Krishtianu RonalduDiogu DalotPortugaliyaManchester YunaytedFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniyaning mag‘lubiyatsiz seriyasi 34 ta o‘yinga yetdi, rekord yangilandiIspaniyaning mag‘lubiyatsiz seriyasi 34 ta o‘yinga yetdi, rekord yangilandiBugun, 17:18Lionel Messi zaxirada qoladi: Argentina terma jamoasida kutilmagan rotatsiyaLionel Messi zaxirada qoladi: Argentina terma jamoasida kutilmagan rotatsiyaBugun, 17:13Ramin Rizoyon yig‘lab yubordi: «Eron xalqi, bizni kechiring»Ramin Rizoyon yig‘lab yubordi: «Eron xalqi, bizni kechiring»Bugun, 17:12Vozinya: «Messi menga gol urmasligi uchun borimni beraman»Vozinya: «Messi menga gol urmasligi uchun borimni beraman»Bugun, 16:57Kabo-Verde tarixiy natija qayd etib Lionel Messi va Argentina bilan toʻqnash keladiKabo-Verde tarixiy natija qayd etib Lionel Messi va Argentina bilan toʻqnash keladiBugun, 16:52Abduqodir Husanov qancha daromad qilishi ma’lum bo‘ldiAbduqodir Husanov qancha daromad qilishi ma’lum bo‘ldiBugun, 16:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi