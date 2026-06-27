Erling Xoland Norvegiya terma jamoasi murabbiyining bahsli qarorini himoya qildi

·32·Sport
Erling Xoland Norvegiya terma jamoasi murabbiyining bahsli qarorini himoya qildi

Norvegiya terma jamoasi hujumchisi Erling Xoland Frantsiyaga qarshi kechgan yirik magʻlubiyatdan soʻng jamoa bosh murabbiyi Stale Solbakkenning asosiy oʻyinchilarga dam berish haqidagi qarorini qoʻllab-quvvatladi. Futbolchining fikricha, tarkibdagi keskin rotatsiya pley-off bosqichi oldidan jamoaning umumiy holatiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jahon chempionati guruh bosqichi doirasidagi muhim bahsda Norvegiya ustozi Solbakken kutilmaganda asosiy tarkibning 10 nafar aʼzosini zaxirada qoldirdi. Faqatgina Frederik Aursnes oʻtgan oʻyindagi oʻrnini saqlab qoldi. Natijada, amalda ikkinchi tarkib bilan maydonga tushgan norveglar Frantsiya terma jamoasiga 1:4 hisobida imkoniyatni boy berishdi. Bu qaror muxlislar va ekspertlar tomonidan keskin tanqidga uchradi.

Murabbiyning tavakkali va Haalandning munosabati

Zaxira oʻrindigʻida qolib ketgan yulduzlar orasida Erling Xoland, Martin Odegaard va Antonio Nusa kabi yetakchilar bor edi. De Telegraaf nashri xabariga koʻra, murabbiy oʻz qaroridan afsusda emasligini bildirgan. Solbakkenning taʼkidlashicha, uning asosiy maqsadi guruhda birinchi oʻrinni egallash emas, balki jamoani turnirda imkon qadar uzoqroqqa olib borishdir.

Erling Xoland ham murabbiyning pozitsiyasiga qoʻshilishini maʼlum qildi. "Men oʻyindan oldin ham bu qarorga qarshi emasligimni aytganman va hozir ham fikrim oʻzgarmadi. Frantsiya baribir kuchliroq edi. Hatto eng kuchli tarkibimiz bilan tushganimizda ham, ularni magʻlub eta olmasdik deb oʻylayman", — deya taʼkidladi "Manchester Siti" forvardi.

Hujumchi Frantsiya terma jamoasining yuqori saviyasini alohida eʼtirof etdi. Uning soʻzlariga koʻra, raqib tarkibidagi mahoratli oʻyinchilarning koʻpligi ularni turnirning asosiy favoritlaridan biriga aylantiradi. Norvegiya uchun esa pley-off bosqichiga asosiy kuchlarni saqlab qolish strategik jihatdan muhimroq hisoblanadi.

Stale Solbakken faqat bir narsadan afsusda ekanini bildirdi — bu ham boʻlsa stadionga Erling Xoland va Martin Odegaard kabi yulduzlarni koʻrish uchun kelgan muxlislardir. Biroq, professional nuqtayi nazardan, u jamoaning jismoniy holatini birinchi oʻringa qoʻyishni afzal koʻrgan. Endilikda Norvegiya pley-off oʻyinlarida ushbu dam olishning foydasini isbotlashi kutilmoqda.

Erling HaalandNorvegiyaFrantsiyaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jeymi Karrager: «Ispaniya endi men uchun asosiy favorit emas»Jeymi Karrager: «Ispaniya endi men uchun asosiy favorit emas»Bugun, 19:10JCH-2026. Norvegiya - Fransiya 1:4 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Norvegiya - Fransiya 1:4 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 19:06Grem Potter JCh-2026 pley-off bosqichida Fransiyaga qarshi oʻyin oldidan fikr bildirdiGrem Potter JCh-2026 pley-off bosqichida Fransiyaga qarshi oʻyin oldidan fikr bildirdiBugun, 18:51Eronni pley-offdan santimetrlar ajratdi: 90+6-daqiqadagi VAR dramasiEronni pley-offdan santimetrlar ajratdi: 90+6-daqiqadagi VAR dramasiBugun, 18:44Krishtianu Ronaldu va Diogu Dalot: Bolalikdagi kumirdan yaqin doʻstlikka qadarKrishtianu Ronaldu va Diogu Dalot: Bolalikdagi kumirdan yaqin doʻstlikka qadarBugun, 17:31Ispaniyaning mag‘lubiyatsiz seriyasi 34 ta o‘yinga yetdi, rekord yangilandiIspaniyaning mag‘lubiyatsiz seriyasi 34 ta o‘yinga yetdi, rekord yangilandiBugun, 17:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi