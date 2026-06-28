O‘zbekiston importda eng ko‘p mablag‘ni mashina va transport uskunalariga sarfladi
O‘zbekiston 2026 yilning dastlabki to‘rt oyida 16,4 mlrd dollarlik tovar va xizmat import qildi. Milliy statistika qo‘mitasi hisobotiga ko‘ra, xarajatlarning eng katta qismi mashina va transport uskunalariga to‘g‘ri kelgan.
Mazkur yo‘nalishda import hajmi 5,5 mlrd dollarni tashkil etdi. Bu o‘tgan yilning yanvar–aprel oylariga nisbatan 29,1 foizlik o‘sish demakdir.
Sanoat tovarlari uchun 2,5 mlrd dollar sarflangan. Kimyoviy mahsulotlar importi 2 mlrd dollar, oziq-ovqat va tirik hayvonlar importi esa 1,9 mlrd dollar bo‘lgan. Eng yuqori o‘sish oziq-ovqat yo‘nalishida qayd etildi, ko‘rsatkich 47,2 foizga ko‘paygan.
Xizmatlar importi 1,6 mlrd dollar, mineral yoqilg‘i va moylash materiallari 1,4 mlrd dollarga yetgan. Tayyor buyumlar importi 585,7 mln dollar, nooziq-ovqat xomashyosi esa 464,8 mln dollarni tashkil qilgan.
Shuningdek, hayvon va o‘simlik moylari, yog‘lar hamda mumlar uchun 217,7 mln dollar, ichimliklar va tamaki mahsulotlari uchun 100,5 mln dollar sarflangan.
…