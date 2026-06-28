O‘zbekiston importda eng ko‘p mablag‘ni mashina va transport uskunalariga sarfladi

·23·Iqtisodiyot
O‘zbekiston importda eng ko‘p mablag‘ni mashina va transport uskunalariga sarfladi

O‘zbekiston 2026 yilning dastlabki to‘rt oyida 16,4 mlrd dollarlik tovar va xizmat import qildi. Milliy statistika qo‘mitasi hisobotiga ko‘ra, xarajatlarning eng katta qismi mashina va transport uskunalariga to‘g‘ri kelgan.

Mazkur yo‘nalishda import hajmi 5,5 mlrd dollarni tashkil etdi. Bu o‘tgan yilning yanvar–aprel oylariga nisbatan 29,1 foizlik o‘sish demakdir.

Sanoat tovarlari uchun 2,5 mlrd dollar sarflangan. Kimyoviy mahsulotlar importi 2 mlrd dollar, oziq-ovqat va tirik hayvonlar importi esa 1,9 mlrd dollar bo‘lgan. Eng yuqori o‘sish oziq-ovqat yo‘nalishida qayd etildi, ko‘rsatkich 47,2 foizga ko‘paygan.

Xizmatlar importi 1,6 mlrd dollar, mineral yoqilg‘i va moylash materiallari 1,4 mlrd dollarga yetgan. Tayyor buyumlar importi 585,7 mln dollar, nooziq-ovqat xomashyosi esa 464,8 mln dollarni tashkil qilgan.

Shuningdek, hayvon va o‘simlik moylari, yog‘lar hamda mumlar uchun 217,7 mln dollar, ichimliklar va tamaki mahsulotlari uchun 100,5 mln dollar sarflangan.

O'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qarzdor 457 korxonani qo‘llab-quvvatlashga 50 mln dollar ajratiladiQarzdor 457 korxonani qo‘llab-quvvatlashga 50 mln dollar ajratiladiKecha, 16:0929 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi26.06, 16:0529 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda26.06, 10:34Keshbek «ovlovchilar» diqqatiga: 123 mingdan ortiq fuqaro «qora ro‘yxat»ga tushdi!Keshbek «ovlovchilar» diqqatiga: 123 mingdan ortiq fuqaro «qora ro‘yxat»ga tushdi!25.06, 19:0626 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi25.06, 16:19O‘zbekiston qurilish materiallari sanoatida qanday inqilob yuz berdi?O‘zbekiston qurilish materiallari sanoatida qanday inqilob yuz berdi?25.06, 13:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
5 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
5 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda