Lids Yunayted Brenden Aaronsonni sotmaslikka chaqirildi: U Messi kabi oʻyin koʻrsatdi
Angliyaning Lids Yunayted klubi sobiq himoyachisi Matt Kilgallon jamoa rahbariyatiga AQSH terma jamoasi yulduzi Brenden Aaronson boʻyicha keladigan takliflarni rad etishni maslahat berdi. Kilgallon Goal.com nashriga bergan intervyusida amerikalik hujumkor yarim himoyachining oʻtgan mavsumdagi oʻyinini yuqori baholab, uni hatto afsonaviy Lionel Messi bilan qiyosladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Brenden Aaronson 2022-yilda 25 million funt sterling evaziga Lids tarkibiga kelib qoʻshilgan edi. Biroq uning debyut mavsumi omadsiz chiqdi — jamoa Angliya Premer-ligasidan tushib ketdi, futbolchining oʻzi esa bor-yoʻgʻi bitta gol urishga muvaffaq boʻldi. Shundan soʻng u Germaniyaning Union Berlin klubiga ijaraga berib yuborildi, bu esa muxlislar orasida unga nisbatan ishonchsizlikni yanada kuchaytirgan edi.
Muxlislar ishonchini qaytargan qahramon2024-25-yilgi mavsumda Chempionshipda muvaffaqiyat qozonib, jamoaning elitaga qaytishiga yordam bergan Aaronson, oʻzining tinimsiz mehnati bilan muxlislar koʻnglidan joy oldi. Matt Kilgallonning taʼkidlashicha, futbolchi oʻz ustida ishlashdan toʻxtamadi va tanqidlarga oʻyin maydonidagi harakatlari bilan javob qaytardi.
«Mavsumning maʼlum bir qismida, ayniqsa Premer-ligaga qaytgandan soʻng, u xuddi Lionel Messi kabi harakat qildi. Uning oʻyini shunchaki hayratlanarli edi va u barcha tanqidchilarni oʻziga tan berishga majbur qildi. Aaronson nafaqat iqtidorli, balki ajoyib xarakterga ega professionaldir», — deydi Kilgallon.
Hozirda 25 yoshli futbolchining Lids Yunayted bilan amaldagi shartnomasi yakunlanishiga bir yil vaqt qolgan. Hali tomonlar yangi bitim boʻyicha kelishuvga erishmagan boʻlsa-da, mutaxassislar uni jamoada olib qolish muhimligini uqtirishmoqda. Daniel Farke boshchiligidagi murabbiylar shtabi uchun ham Brenden Aaronson asosiy figuralardan biri boʻlib qolmoqda.
Kiyinish xonasidagi muhit va kelajakdagi rejalarKilgallonning fikricha, jamoani kuchaytirish uchun yangi futbolchilar sotib olish mumkin, biroq kiyinish xonasidagi sogʻlom muhitni saqlab qolish undan-da muhimroq. Brenden Aaronson kabi mehnatkash va ijobiy xislatli oʻyinchilar jamoa birligini taʼminlashda katta rol oʻynaydi.
Ayni damda Aaronson oʻz mamlakati mezbonlik qiladigan Jahon chempionatiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Uning Angliyadagi barqaror oʻyini AQSH terma jamoasi murabbiylari eʼtiboridan ham chetda qolgani yoʻq. Lids Yunayted rahbariyati esa yozgi transfer oynasida uni sotish yoki yangi shartnoma taklif qilish masalasida yakuniy qarorga kelishi lozim.
…