Lids Yunayted Brenden Aaronsonni sotmaslikka chaqirildi: U Messi kabi oʻyin koʻrsatdi

·34·Sport
Lids Yunayted Brenden Aaronsonni sotmaslikka chaqirildi: U Messi kabi oʻyin koʻrsatdi

Angliyaning Lids Yunayted klubi sobiq himoyachisi Matt Kilgallon jamoa rahbariyatiga AQSH terma jamoasi yulduzi Brenden Aaronson boʻyicha keladigan takliflarni rad etishni maslahat berdi. Kilgallon Goal.com nashriga bergan intervyusida amerikalik hujumkor yarim himoyachining oʻtgan mavsumdagi oʻyinini yuqori baholab, uni hatto afsonaviy Lionel Messi bilan qiyosladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Brenden Aaronson 2022-yilda 25 million funt sterling evaziga Lids tarkibiga kelib qoʻshilgan edi. Biroq uning debyut mavsumi omadsiz chiqdi — jamoa Angliya Premer-ligasidan tushib ketdi, futbolchining oʻzi esa bor-yoʻgʻi bitta gol urishga muvaffaq boʻldi. Shundan soʻng u Germaniyaning Union Berlin klubiga ijaraga berib yuborildi, bu esa muxlislar orasida unga nisbatan ishonchsizlikni yanada kuchaytirgan edi.

Muxlislar ishonchini qaytargan qahramon

2024-25-yilgi mavsumda Chempionshipda muvaffaqiyat qozonib, jamoaning elitaga qaytishiga yordam bergan Aaronson, oʻzining tinimsiz mehnati bilan muxlislar koʻnglidan joy oldi. Matt Kilgallonning taʼkidlashicha, futbolchi oʻz ustida ishlashdan toʻxtamadi va tanqidlarga oʻyin maydonidagi harakatlari bilan javob qaytardi.

«Mavsumning maʼlum bir qismida, ayniqsa Premer-ligaga qaytgandan soʻng, u xuddi Lionel Messi kabi harakat qildi. Uning oʻyini shunchaki hayratlanarli edi va u barcha tanqidchilarni oʻziga tan berishga majbur qildi. Aaronson nafaqat iqtidorli, balki ajoyib xarakterga ega professionaldir», — deydi Kilgallon.

Hozirda 25 yoshli futbolchining Lids Yunayted bilan amaldagi shartnomasi yakunlanishiga bir yil vaqt qolgan. Hali tomonlar yangi bitim boʻyicha kelishuvga erishmagan boʻlsa-da, mutaxassislar uni jamoada olib qolish muhimligini uqtirishmoqda. Daniel Farke boshchiligidagi murabbiylar shtabi uchun ham Brenden Aaronson asosiy figuralardan biri boʻlib qolmoqda.

Kiyinish xonasidagi muhit va kelajakdagi rejalar

Kilgallonning fikricha, jamoani kuchaytirish uchun yangi futbolchilar sotib olish mumkin, biroq kiyinish xonasidagi sogʻlom muhitni saqlab qolish undan-da muhimroq. Brenden Aaronson kabi mehnatkash va ijobiy xislatli oʻyinchilar jamoa birligini taʼminlashda katta rol oʻynaydi.

Ayni damda Aaronson oʻz mamlakati mezbonlik qiladigan Jahon chempionatiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Uning Angliyadagi barqaror oʻyini AQSH terma jamoasi murabbiylari eʼtiboridan ham chetda qolgani yoʻq. Lids Yunayted rahbariyati esa yozgi transfer oynasida uni sotish yoki yangi shartnoma taklif qilish masalasida yakuniy qarorga kelishi lozim.

Lids YunaytedBrenden AaronsonLionel MessiFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Niderlandiya–Marokash: Qanotlardagi dahshatli jang...JCH-2026. Niderlandiya–Marokash: Qanotlardagi dahshatli jang...Bugun, 19:10Aleksander Isak Liverpulda oʻzining 125 million funtlik qiymatini isbotlay oladimi?Aleksander Isak Liverpulda oʻzining 125 million funtlik qiymatini isbotlay oladimi?Bugun, 18:53Chelsi va Enzo Maresca oʻrtasidagi nizo: London klubi sobiq murabbiyini ayblab chiqdiChelsi va Enzo Maresca oʻrtasidagi nizo: London klubi sobiq murabbiyini ayblab chiqdiBugun, 18:52JCH-2026. Nemislar Paragvay to‘sig‘i va «o‘lim to‘ri» qarshisida...JCH-2026. Nemislar Paragvay to‘sig‘i va «o‘lim to‘ri» qarshisida...Bugun, 18:47Braziliya Yaponiyadan revansh oladimi? Pley-offda katta sinov...Braziliya Yaponiyadan revansh oladimi? Pley-offda katta sinov...Bugun, 18:40Iker Casillas Joze Mourinyo'ning Real Madridga qaytishiga kutilmagan munosabat bildirdiIker Casillas Joze Mourinyo'ning Real Madridga qaytishiga kutilmagan munosabat bildirdiBugun, 18:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi