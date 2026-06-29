Kiberfiribgarlarning yangi tuzogʻi: dronlar hujumidan ogohlantiruvchi soxta saytlar

·0·Texno
Kiberfiribgarlarning yangi tuzogʻi: dronlar hujumidan ogohlantiruvchi soxta saytlar

Kiberjinoyatchilar aholining xavfsizlik borasidagi xavotirlaridan foydalangan holda yangi turdagi firibgarlik sxemasini ishga tushirishdi. Endilikda ular dronlar hujumidan ogohlantiruvchi va yaqin atrofdagi boshpanalar manzillarini koʻrsatuvchi soxta resurslar orqali foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlarini oʻgʻirlashga urinmoqda. Bu haqda F6 kiberxavfsizlik kompaniyasi mutaxassislari maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Firibgarlar asosan “Radar” yoki “Systema opovesheniya” kabi nomlar ostida soxta saytlar yaratib, ularni Telegram kanallari, mahalla va tuman guruhlari hamda ijtimoiy tarmoqlardagi izohlar orqali tarqatishmoqda. Mazkur resurslar foydalanuvchiga goʻyoki xavf haqida tezkor bildirishnomalar yuborish xizmatini taklif qiladi.

Firibgarlik sxemasi qanday ishlaydi?

Foydalanuvchi bunday saytga kirganda, undan “bildirishnomalarni ulash” uchun maxsus 6 xonali kodni kiritish soʻraladi. Kod kiritilgach, tizim goʻyoki foydalanuvchining davlat xizmatlari portalidagi shaxsiy kabineti buzilgani haqida soxta xabar chiqaradi. Vahimaga tushgan jabrlanuvchiga muammoni hal qilish uchun “qaynoq liniya” raqamiga qoʻngʻiroq qilish tavsiya etiladi.

Aslida esa, ushbu qoʻngʻiroq orqali firibgarlar “qoʻllab-quvvatlash xizmati xodimi” niqobi ostida foydalanuvchidan maxfiy maʼlumotlarni, parollarni yoki bank kartasi tafsilotlarini bilib olishga harakat qilishadi. Bu usul psixologik bosim va shoshilinch qaror qabul qilishga majburlashga asoslangan.

CERT F6 xizmati tashabbusi bilan qisqa vaqt ichida beshta shunday yirik soxta resurs bloklangan boʻlsa-da, kiberjinoyatchilar yangi domenlar va manzillar ostida ushbu sxemani davom ettirmoqda. Mutaxassislar bunday havolalarga kirmaslikni va faqat rasmiy davlat organlari maʼlumotlariga tayanishni tavsiya qilmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu holat muhim ogohlantirish boʻlishi lozim. Telegram kabi platformalarda turli shubhali havolalar va “xavfsizlik tizimlari” haqidagi xabarlar tarqalganda, doimo resursning rasmiyligini tekshirish zarur. Kiberxavfsizlik qoidalariga koʻra, hech qachon shubhali saytlarda shaxsiy kodlarni kiritmaslik va notanish raqamlarga qoʻngʻiroq qilmaslik kerak.

KiberxavfsizlikFiribgarlikTelegramTexnologiyaXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla bilan sudlashgan startap inson qoʻliga oʻxshash robot texnologiyasini taqdim etdiTesla bilan sudlashgan startap inson qoʻliga oʻxshash robot texnologiyasini taqdim etdiBugun, 19:29Sunʼiy intellekt markazlaridagi kutilmagan muammo: Omen AI yangi yechim taklif qilmoqdaSunʼiy intellekt markazlaridagi kutilmagan muammo: Omen AI yangi yechim taklif qilmoqdaBugun, 18:58Samsung uzoq kutilgan Galaxy M47 smartfonini taqdim etdi: 6000 mAs batareya va rekord qoʻllab-quvvatlashSamsung uzoq kutilgan Galaxy M47 smartfonini taqdim etdi: 6000 mAs batareya va rekord qoʻllab-quvvatlashBugun, 18:53Xitoyda dunyodagi eng yirik televizor zavodi barpo etilmoqdaXitoyda dunyodagi eng yirik televizor zavodi barpo etilmoqdaBugun, 18:24Sunʼiy intellektli qaydnomalar bozori qizimoqda: Pocket startapi 11 million dollar jalb qildiSunʼiy intellektli qaydnomalar bozori qizimoqda: Pocket startapi 11 million dollar jalb qildiBugun, 18:24Flipper Devices kompaniyasi mahsuldorlikni oshiruvchi Busy Bar gadjetini taqdim etdiFlipper Devices kompaniyasi mahsuldorlikni oshiruvchi Busy Bar gadjetini taqdim etdiBugun, 18:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi