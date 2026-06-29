Tesla bilan sudlashgan startap inson qoʻliga oʻxshash robot texnologiyasini taqdim etdi

·0·Texno
Tesla bilan sudlashgan startap inson qoʻliga oʻxshash robot texnologiyasini taqdim etdi

Robototexnika olamida shov-shuvli sud jarayoni bilan tanilgan Proception startapi Tesla kompaniyasi bilan oʻzaro kelishuvga erishganini eʼlon qildi. Kompaniya asoschisi Jay Li avvalroq Ilon Mask boshqaruvidagi Tesla korporatsiyasida Optimus gumanoid robotlari loyihasining texnik rahbari boʻlib ishlagan. Sobiq ish beruvchisi tomonidan tijorat sirlarini oʻgʻirlashda ayblangan Li endilikda barcha huquqiy toʻsiqlarni ortda qoldirib, oʻzining mustaqil loyihasini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashriga bergan eksklyuziv intervyusida Jay Li Tesla bilan boʻlgan sud jarayonini oʻziga xos "chidamlilik testi" deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, bunday bosim ostida omon qolish startapning kelajakdagi muvaffaqiyati uchun poydevor boʻlib xizmat qiladi. Shu oyning boshida Tesla daʼvoni qaytarib olganidan soʻng, Proception oʻzining asosiy maqsadi — inson qoʻli kabi harakatlanadigan yuqori aniqlikdagi robot qoʻllarni yaratishga bor eʼtiborini qaratdi.

Investitsiyalar va yangi mahsulot

Sud jarayoni yakunlanishi bilan bir vaqtda Proception kompaniyasi 11 million dollar miqdorida urugʻlik (seed) investitsiya jalb qilganini maʼlum qildi. Ushbu moliyalashtirish bosqichiga First Round Capital jamgʻarmasi boshchilik qildi, shuningdek, Y Combinator va BoxGroup kabi nufuzli investorlar ham loyihada ishtirok etishdi. Bu mablagʻlar robototexnika sohasidagi eng murakkab muammolardan biri — nozik manipulyatsiyani hal qilishga yoʻnaltiriladi.

Kompaniya dushanba kunidan boshlab oʻzining birinchi turkum "yuqori epchillikdagi robot qoʻllari"ni tadqiqotchilar va robototexnika kompaniyalariga yetkazib berishni boshladi. Jay Lining maqsadi — inson qoʻli bajara oladigan murakkab harakatlarni takrorlay oladigan qurilmalar boʻyicha jahon bozorida yetakchi yetkazib beruvchiga aylanishdir. Bu koʻplab kompaniyalar uchun oʻz robotlarini noldan ishlab chiqish oʻrniga tayyor va mukammal yechimlardan foydalanish imkonini beradi.

Soha mutaxassislarining qarashlari

Qiziqarli jihati shundaki, robot qoʻllari muammosi Ilon Mask tomonidan ham eng qiyin muhandislik vazifalaridan biri sifatida eʼtirof etilgan. Mask oʻzining Optimus robotlari yaqin yillarda zavodlarda ishlay boshlashini taʼkidlayotgan boʻlsa-da, koʻplab mustaqil ekspertlar bunga shubha bilan qarashadi. Masalan, Northwestern universiteti professori Kevin Lynch inson qoʻli kabi funksional robotlarni yaratish uchun kamida yana oʻn yil kerak boʻlishini bashorat qilgan.

Biroq Proception jamoasi maʼlumotlarni yigʻishning oʻziga xos usuli tufayli bu jarayonni ancha tezlashtirish mumkinligiga ishonadi. Hozirda robototexnika sohasiga milliardlab dollar sarmoya kiritilayotgan boʻlsa-da, aynan qoʻl barmoqlarining nozik harakatlari (dextrous manipulation) hali ham eng zaif nuqta boʻlib qolmoqda. Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ham ushbu yangiliklar muhim, chunki sanoatni avtomatlashtirishda aynan shunday manipulyatorlar kelajakda asosiy rol oʻynaydi.

Xulosa qilib aytganda, Tesla kabi gigant bilan huquqiy kurashdan muvaffaqiyatli oʻtgan Proception endi texnologik poygada oʻz soʻzini aytmoqchi. Agar Jay Li va uning jamoasi inson qoʻli imkoniyatlarini robotlarga koʻchira olsa, bu nafaqat ishlab chiqarish, balki tibbiyot va xizmat koʻrsatish sohalarida ham inqilob yasashi mumkin.

TeslaProceptionRobototexnikaInvestitsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kiberfiribgarlarning yangi tuzogʻi: dronlar hujumidan ogohlantiruvchi soxta saytlarKiberfiribgarlarning yangi tuzogʻi: dronlar hujumidan ogohlantiruvchi soxta saytlarBugun, 19:24Sunʼiy intellekt markazlaridagi kutilmagan muammo: Omen AI yangi yechim taklif qilmoqdaSunʼiy intellekt markazlaridagi kutilmagan muammo: Omen AI yangi yechim taklif qilmoqdaBugun, 18:58Samsung uzoq kutilgan Galaxy M47 smartfonini taqdim etdi: 6000 mAs batareya va rekord qoʻllab-quvvatlashSamsung uzoq kutilgan Galaxy M47 smartfonini taqdim etdi: 6000 mAs batareya va rekord qoʻllab-quvvatlashBugun, 18:53Xitoyda dunyodagi eng yirik televizor zavodi barpo etilmoqdaXitoyda dunyodagi eng yirik televizor zavodi barpo etilmoqdaBugun, 18:24Sunʼiy intellektli qaydnomalar bozori qizimoqda: Pocket startapi 11 million dollar jalb qildiSunʼiy intellektli qaydnomalar bozori qizimoqda: Pocket startapi 11 million dollar jalb qildiBugun, 18:24Flipper Devices kompaniyasi mahsuldorlikni oshiruvchi Busy Bar gadjetini taqdim etdiFlipper Devices kompaniyasi mahsuldorlikni oshiruvchi Busy Bar gadjetini taqdim etdiBugun, 18:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi