Tesla bilan sudlashgan startap inson qoʻliga oʻxshash robot texnologiyasini taqdim etdi
Robototexnika olamida shov-shuvli sud jarayoni bilan tanilgan Proception startapi Tesla kompaniyasi bilan oʻzaro kelishuvga erishganini eʼlon qildi. Kompaniya asoschisi Jay Li avvalroq Ilon Mask boshqaruvidagi Tesla korporatsiyasida Optimus gumanoid robotlari loyihasining texnik rahbari boʻlib ishlagan. Sobiq ish beruvchisi tomonidan tijorat sirlarini oʻgʻirlashda ayblangan Li endilikda barcha huquqiy toʻsiqlarni ortda qoldirib, oʻzining mustaqil loyihasini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashriga bergan eksklyuziv intervyusida Jay Li Tesla bilan boʻlgan sud jarayonini oʻziga xos "chidamlilik testi" deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, bunday bosim ostida omon qolish startapning kelajakdagi muvaffaqiyati uchun poydevor boʻlib xizmat qiladi. Shu oyning boshida Tesla daʼvoni qaytarib olganidan soʻng, Proception oʻzining asosiy maqsadi — inson qoʻli kabi harakatlanadigan yuqori aniqlikdagi robot qoʻllarni yaratishga bor eʼtiborini qaratdi.
Investitsiyalar va yangi mahsulotSud jarayoni yakunlanishi bilan bir vaqtda Proception kompaniyasi 11 million dollar miqdorida urugʻlik (seed) investitsiya jalb qilganini maʼlum qildi. Ushbu moliyalashtirish bosqichiga First Round Capital jamgʻarmasi boshchilik qildi, shuningdek, Y Combinator va BoxGroup kabi nufuzli investorlar ham loyihada ishtirok etishdi. Bu mablagʻlar robototexnika sohasidagi eng murakkab muammolardan biri — nozik manipulyatsiyani hal qilishga yoʻnaltiriladi.
Kompaniya dushanba kunidan boshlab oʻzining birinchi turkum "yuqori epchillikdagi robot qoʻllari"ni tadqiqotchilar va robototexnika kompaniyalariga yetkazib berishni boshladi. Jay Lining maqsadi — inson qoʻli bajara oladigan murakkab harakatlarni takrorlay oladigan qurilmalar boʻyicha jahon bozorida yetakchi yetkazib beruvchiga aylanishdir. Bu koʻplab kompaniyalar uchun oʻz robotlarini noldan ishlab chiqish oʻrniga tayyor va mukammal yechimlardan foydalanish imkonini beradi.
Soha mutaxassislarining qarashlariQiziqarli jihati shundaki, robot qoʻllari muammosi Ilon Mask tomonidan ham eng qiyin muhandislik vazifalaridan biri sifatida eʼtirof etilgan. Mask oʻzining Optimus robotlari yaqin yillarda zavodlarda ishlay boshlashini taʼkidlayotgan boʻlsa-da, koʻplab mustaqil ekspertlar bunga shubha bilan qarashadi. Masalan, Northwestern universiteti professori Kevin Lynch inson qoʻli kabi funksional robotlarni yaratish uchun kamida yana oʻn yil kerak boʻlishini bashorat qilgan.
Biroq Proception jamoasi maʼlumotlarni yigʻishning oʻziga xos usuli tufayli bu jarayonni ancha tezlashtirish mumkinligiga ishonadi. Hozirda robototexnika sohasiga milliardlab dollar sarmoya kiritilayotgan boʻlsa-da, aynan qoʻl barmoqlarining nozik harakatlari (dextrous manipulation) hali ham eng zaif nuqta boʻlib qolmoqda. Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ham ushbu yangiliklar muhim, chunki sanoatni avtomatlashtirishda aynan shunday manipulyatorlar kelajakda asosiy rol oʻynaydi.
Xulosa qilib aytganda, Tesla kabi gigant bilan huquqiy kurashdan muvaffaqiyatli oʻtgan Proception endi texnologik poygada oʻz soʻzini aytmoqchi. Agar Jay Li va uning jamoasi inson qoʻli imkoniyatlarini robotlarga koʻchira olsa, bu nafaqat ishlab chiqarish, balki tibbiyot va xizmat koʻrsatish sohalarida ham inqilob yasashi mumkin.
…