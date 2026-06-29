Braziliya va Yaponiya bahsi: Asosiy tarkiblar e’lon qilindi...

·1·Sport
Braziliya va Yaponiya bahsi: Asosiy tarkiblar e’lon qilindi...

JCH-2026 pley-off bosqichining eng hayajonli va kutilgan uchrashuvlaridan biri boshlanishiga juda oz vaqt qoldi. Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da start oladigan Braziliya va Yaponiya terma jamoalari o‘rtasidagi 1/16 final bahsi uchun murabbiylar boshlang‘ich tarkiblarni rasman e’lon qilishdi.

Maydonga ilk daqiqalardan tushadigan futbolchilar ro‘yxati bilan quyidagi jadvalda tanishishingiz mumkin:

JCH-2026. 1/16 final: Boshlang‘ich tarkiblar

Braziliya: Alison, Danilo, Markinos, Gabriel Magalyayns, Duglas Santos, Kazemiro, Gimarayns, Paketa, Vinisius, Rayan, Kunya.
Yaponiya: Suzuki, Tomiyasu, Xiroki Ito, Taniguti, Ito, Kamada, Sano, Nakamura, Doan, Maeda, Ueda.

Tarkiblar bo‘yicha ilk kuzatuvlar: Bosh murabbiy Karlo Anchelotti o‘yin oldidan va’da qilganidek, jarohatdan so‘ng tiklanayotgan Neymar asosiy tarkibga kiritilmadi. U o‘yinni zaxira o‘rindig‘ida boshlaydi va zarurat tug‘ilganda ikkinchi bo‘limda maydonga tushishi mumkin. «Pentakampeonlar»ning hujum chizig‘i Vinisius, Kunya va yosh iqtidor egasi Rayanga topshirilgan. Maydon markazini esa Kazemiro boshqaradi.

Yaponiya terma jamoasi esa himoyada Premer-liga yulduzi Tomiyasu, yarim himoya va hujumda esa Doan, Kamada hamda Ueda kabi o‘z kuchlariga suyangan holda tartibli va tezkor futbol namoyish etishga tayyor.

Ushbu juftlik g‘olibi keyingi bosqich yo‘llanmasini qo‘lga kiritadi. Intizom va tezlikka tayanadigan «samuraylar» kuchli Braziliya to‘sig‘idan o‘ta oladimi yoki «sambachilar» o‘z favoritlik maqomini isbotlashadimi? Buni tez orada yashil maydonda guvohiga aylanamiz.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gabriel Jesus Arsenalni tark etib, Italiya A Seriyasiga yoʻl olishi mumkinGabriel Jesus Arsenalni tark etib, Italiya A Seriyasiga yoʻl olishi mumkinBugun, 19:57Chelsi sobiq murabbiyi Liam Rosenior faoliyatini Frantsiya chempionatida davom ettiradiChelsi sobiq murabbiyi Liam Rosenior faoliyatini Frantsiya chempionatida davom ettiradiBugun, 19:57«Manchester Siti»da yangi davr: Enso Mareska Gvardiolani almashtirdi«Manchester Siti»da yangi davr: Enso Mareska Gvardiolani almashtirdiBugun, 19:48Rossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiRossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiBugun, 19:42Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Bugun, 19:42JCH-2026. Niderlandiya–Marokash: Qanotlardagi dahshatli jang...JCH-2026. Niderlandiya–Marokash: Qanotlardagi dahshatli jang...Bugun, 19:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi