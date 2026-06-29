Braziliya va Yaponiya bahsi: Asosiy tarkiblar e’lon qilindi...
JCH-2026 pley-off bosqichining eng hayajonli va kutilgan uchrashuvlaridan biri boshlanishiga juda oz vaqt qoldi. Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da start oladigan Braziliya va Yaponiya terma jamoalari o‘rtasidagi 1/16 final bahsi uchun murabbiylar boshlang‘ich tarkiblarni rasman e’lon qilishdi.
Maydonga ilk daqiqalardan tushadigan futbolchilar ro‘yxati bilan quyidagi jadvalda tanishishingiz mumkin:
JCH-2026. 1/16 final: Boshlang‘ich tarkiblar
Braziliya: Alison, Danilo, Markinos, Gabriel Magalyayns, Duglas Santos, Kazemiro, Gimarayns, Paketa, Vinisius, Rayan, Kunya.
Yaponiya: Suzuki, Tomiyasu, Xiroki Ito, Taniguti, Ito, Kamada, Sano, Nakamura, Doan, Maeda, Ueda.
Tarkiblar bo‘yicha ilk kuzatuvlar: Bosh murabbiy Karlo Anchelotti o‘yin oldidan va’da qilganidek, jarohatdan so‘ng tiklanayotgan Neymar asosiy tarkibga kiritilmadi. U o‘yinni zaxira o‘rindig‘ida boshlaydi va zarurat tug‘ilganda ikkinchi bo‘limda maydonga tushishi mumkin. «Pentakampeonlar»ning hujum chizig‘i Vinisius, Kunya va yosh iqtidor egasi Rayanga topshirilgan. Maydon markazini esa Kazemiro boshqaradi.
Yaponiya terma jamoasi esa himoyada Premer-liga yulduzi Tomiyasu, yarim himoya va hujumda esa Doan, Kamada hamda Ueda kabi o‘z kuchlariga suyangan holda tartibli va tezkor futbol namoyish etishga tayyor.
Ushbu juftlik g‘olibi keyingi bosqich yo‘llanmasini qo‘lga kiritadi. Intizom va tezlikka tayanadigan «samuraylar» kuchli Braziliya to‘sig‘idan o‘ta oladimi yoki «sambachilar» o‘z favoritlik maqomini isbotlashadimi? Buni tez orada yashil maydonda guvohiga aylanamiz.
…