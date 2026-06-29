TIDAL sunʼiy intellekt yaratgan musiqalardan daromad olishni taqiqladi

·34·Texno
TIDAL sunʼiy intellekt yaratgan musiqalardan daromad olishni taqiqladi

Musiqa striming bozori texnologik inqilob va mualliflik huquqi oʻrtasidagi kurash maydoniga aylanmoqda. Mashhur TIDAL platformasi sunʼiy intellekt (AI) yordamida toʻliq yaratilgan kompozitsiyalarga qarshi keskin choralar koʻrilishini eʼlon qildi. Yangi siyosatga koʻra, bunday treklar endi platformada monetizatsiya qilinmaydi, yaʼni ularning mualliflari tinglovlardan daromad ololmaydilar. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TIDAL rahbariyati ushbu qarorni "tabiiy ijodkorlikni himoya qilish" istagi bilan izohladi. Kompaniyaning ijrochi vitse-prezidenti Tony Gervino taʼkidlashicha, koʻplab foydalanuvchilar sunʼiy intellekt mahsulotlarini tinglashni istamasliklarini bildirishgan. Shu sababli, platforma nafaqat daromadni cheklaydi, balki mashhur ijrochilarga taqlid qiluvchi AI-treklarni avtomatik oʻchirish tizimini ham ishga tushiradi.

Ijodkorlar huquqi va texnologik toʻsiqlar

Yangi qoidalarga koʻra, 100 foiz sunʼiy intellekt tomonidan yaratilgan musiqalar maxsus "AI" belgisi bilan tamgʻalanadi. Bu tinglovchilarga kontentning kelib chiqishini aniq bilish imkonini beradi. Eng muhimi, bunday treklar royalti yigʻa olmaydi va bevosita muxlislarga sotish (direct-to-fan sales) funksiyalaridan mahrum etiladi. Bu chora platformadagi "jonli" sanʼatkorlarning daromadlarini himoya qilishga qaratilgan.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, TIDAL bu borada yolgʻiz emas. Avvalroq Spotify, Apple Music va Deezer kabi gigantlar ham sunʼiy intellekt oqimiga qarshi oʻz strategiyalarini eʼlon qilgan edi. Masalan, Deezer platformasi har kuni yuklanadigan yangi musiqalarning qariyb 44 foizi sunʼiy intellekt mahsuloti ekanini maʼlum qilgan. Bu koʻrsatkich sohadagi muammoning naqadar jiddiy ekanini koʻrsatadi.

Sanoatdagi umumiy tendensiya

Hozirda yirik striming xizmatlari AI musiqasiga turlicha yondashmoqda:

  • Spotify: Spam-kontentni filtrlash va AI yordamida yaratilgan musiqalarni maxsus belgilash tizimini joriy etgan.
  • Apple Music: Kontentning shaffofligini taʼminlash uchun markirovka usulidan foydalanmoqda.
  • Deezer: AI-treklarni tavsiyalar va tahririyat pleylistlaridan butunlay chiqarib tashlamoqda.
TIDAL tomonidan qoʻllanilayotgan monetizatsiyadan mahrum qilish usuli sanoatdagi eng qatʼiy choralardan biri hisoblanadi. Mutaxassislarning fikricha, agar kontent yaratuvchilari AI yordamida pul topa olmasalar, platformalarni sifatsiz va sunʼiy musiqalar bilan toʻldirish oqimi sezilarli darajada kamayishi mumkin.

Oʻzbekistonlik ijodkorlar va tinglovchilar uchun ham bu yangilik muhim ahamiyatga ega. Global platformalarning bunday siyosati mahalliy sanʼatkorlarning original asarlari raqobatbardoshligini oshiradi va intellektual mulk himoyasini kuchaytiradi. TIDAL ushbu yangi tartibni 2026-yil 15-iyuldan boshlab toʻliq kuchga kiritishni rejalashtirgan.

Kompaniya vakillari ushbu hujjatni "tirik hujjat" deb atashmoqda, yaʼni texnologiyalar rivojlanishi bilan qoidalar yanada takomillashtirilishi mumkin. Asosiy maqsad — texnologik taraqqiyotga qarshi chiqish emas, balki inson mehnati va hissiyotlari bilan yaratilgan sanʼatning qadrini saqlab qolishdir.

TIDALSunʼiy IntellektMusiqaTexnologiyaMonetizatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dasturlashda yangi davr: Cursor kodi agentlarini boshqarish uchun mobil ilova chiqardiDasturlashda yangi davr: Cursor kodi agentlarini boshqarish uchun mobil ilova chiqardiBugun, 22:24Faraday Future gibrid avtomobillar samaradorligini oshiruvchi yangi texnologiyani patentladiFaraday Future gibrid avtomobillar samaradorligini oshiruvchi yangi texnologiyani patentladiBugun, 22:22WhatsApp foydalanuvchilarga telefon raqamisiz muloqot qilish imkonini beradiWhatsApp foydalanuvchilarga telefon raqamisiz muloqot qilish imkonini beradiBugun, 22:00Sunʼiy intellekt advokat oʻrnini egallamoqda: Britaniyada yirik sud gʻalabasi qoʻlga kiritildiSunʼiy intellekt advokat oʻrnini egallamoqda: Britaniyada yirik sud gʻalabasi qoʻlga kiritildiBugun, 21:59AQSHda energiya inqirozi xavfi: Sunʼiy intellekt yuksalishi va yangi cheklovlar toʻqnashuviAQSHda energiya inqirozi xavfi: Sunʼiy intellekt yuksalishi va yangi cheklovlar toʻqnashuviBugun, 21:50AQSH Oliy sudi raqamli maxfiylik boʻyicha tarixiy qaror qabul qildiAQSH Oliy sudi raqamli maxfiylik boʻyicha tarixiy qaror qabul qildiBugun, 21:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi