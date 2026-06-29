TIDAL sunʼiy intellekt yaratgan musiqalardan daromad olishni taqiqladi
Musiqa striming bozori texnologik inqilob va mualliflik huquqi oʻrtasidagi kurash maydoniga aylanmoqda. Mashhur TIDAL platformasi sunʼiy intellekt (AI) yordamida toʻliq yaratilgan kompozitsiyalarga qarshi keskin choralar koʻrilishini eʼlon qildi. Yangi siyosatga koʻra, bunday treklar endi platformada monetizatsiya qilinmaydi, yaʼni ularning mualliflari tinglovlardan daromad ololmaydilar. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TIDAL rahbariyati ushbu qarorni "tabiiy ijodkorlikni himoya qilish" istagi bilan izohladi. Kompaniyaning ijrochi vitse-prezidenti Tony Gervino taʼkidlashicha, koʻplab foydalanuvchilar sunʼiy intellekt mahsulotlarini tinglashni istamasliklarini bildirishgan. Shu sababli, platforma nafaqat daromadni cheklaydi, balki mashhur ijrochilarga taqlid qiluvchi AI-treklarni avtomatik oʻchirish tizimini ham ishga tushiradi.
Ijodkorlar huquqi va texnologik toʻsiqlarYangi qoidalarga koʻra, 100 foiz sunʼiy intellekt tomonidan yaratilgan musiqalar maxsus "AI" belgisi bilan tamgʻalanadi. Bu tinglovchilarga kontentning kelib chiqishini aniq bilish imkonini beradi. Eng muhimi, bunday treklar royalti yigʻa olmaydi va bevosita muxlislarga sotish (direct-to-fan sales) funksiyalaridan mahrum etiladi. Bu chora platformadagi "jonli" sanʼatkorlarning daromadlarini himoya qilishga qaratilgan.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, TIDAL bu borada yolgʻiz emas. Avvalroq Spotify, Apple Music va Deezer kabi gigantlar ham sunʼiy intellekt oqimiga qarshi oʻz strategiyalarini eʼlon qilgan edi. Masalan, Deezer platformasi har kuni yuklanadigan yangi musiqalarning qariyb 44 foizi sunʼiy intellekt mahsuloti ekanini maʼlum qilgan. Bu koʻrsatkich sohadagi muammoning naqadar jiddiy ekanini koʻrsatadi.
Sanoatdagi umumiy tendensiyaHozirda yirik striming xizmatlari AI musiqasiga turlicha yondashmoqda:
- Spotify: Spam-kontentni filtrlash va AI yordamida yaratilgan musiqalarni maxsus belgilash tizimini joriy etgan.
- Apple Music: Kontentning shaffofligini taʼminlash uchun markirovka usulidan foydalanmoqda.
- Deezer: AI-treklarni tavsiyalar va tahririyat pleylistlaridan butunlay chiqarib tashlamoqda.
Oʻzbekistonlik ijodkorlar va tinglovchilar uchun ham bu yangilik muhim ahamiyatga ega. Global platformalarning bunday siyosati mahalliy sanʼatkorlarning original asarlari raqobatbardoshligini oshiradi va intellektual mulk himoyasini kuchaytiradi. TIDAL ushbu yangi tartibni 2026-yil 15-iyuldan boshlab toʻliq kuchga kiritishni rejalashtirgan.
Kompaniya vakillari ushbu hujjatni "tirik hujjat" deb atashmoqda, yaʼni texnologiyalar rivojlanishi bilan qoidalar yanada takomillashtirilishi mumkin. Asosiy maqsad — texnologik taraqqiyotga qarshi chiqish emas, balki inson mehnati va hissiyotlari bilan yaratilgan sanʼatning qadrini saqlab qolishdir.
…