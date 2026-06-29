Faraday Future gibrid avtomobillar samaradorligini oshiruvchi yangi texnologiyani patentladi

·0·Texno
Faraday Future gibrid avtomobillar samaradorligini oshiruvchi yangi texnologiyani patentladi

AQSHning Faraday Future kompaniyasi gibrid avtomobillar olamida inqilobiy oʻzgarish yasashi kutilayotgan yangi transmisiya tizimi uchun patent oldi. 12,630,004-raqamli ushbu patent masofasi uzaytirilgan elektr transport vositalari (EREV) uchun moʻljallangan boʻlib, u ichki yonuv dvigateli va elektr motorlarining ishlash prinsipini tubdan oʻzgartiradi. Ushbu texnologiya gibrid tizimlarning narxini pasaytirish bilan birga, ularning energiya samaradorligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi arxitekturaning asosiy oʻziga xosligi ichki yonuv dvigateli (IYoD), elektr generatori va yetakchi gʻildiraklarning bir-biridan mustaqil ravishda ishlay olishidadir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, anʼanaviy gibrid tizimlarda barcha elementlar oʻrtasida qatʼiy mexanik bogʻliqlik mavjud boʻlsa, Faraday Future muhandislari bir nechta vallar va muftalardan foydalangan holda moslashuvchan quvvat taqsimotini ishlab chiqishgan. Bu esa harakatlanish sharoitidan kelib chiqib, energiya oqimini erkin boshqarish imkonini beradi.

Texnologik afzalliklar va ishlash rejimlari

Faraday Future mutaxassislarining taʼkidlashicha, yangi tizimda dvigatel bir vaqtning oʻzida bir nechta funksiyani bajarishi mumkin. Xususan, u avtomobilni toʻgʻridan-toʻgʻri harakatga keltirishi, akkumulyatorni quvvatlantirish uchun elektr energiyasi ishlab chiqarishi yoki elektr motori bilan birgalikda maksimal quvvatni taʼminlashi mumkin. Zarurat tugʻilganda barcha energiya manbalari birlashib, avtomobilning dinamik koʻrsatkichlarini eng yuqori darajaga olib chiqadi.

Kompaniya ushbu sxemaning quyidagi afzalliklarini sanab oʻtdi:

  • Transmisiyaning mexanik murakkabligi kamayishi hisobiga ishonchlilikning ortishi;
  • Ishlab chiqarish xarajatlarining pasayishi;
  • Yoqilgʻi va elektr energiyasi sarfining optimallashishi;
  • Bir marta quvvatlanish va yonilgʻi quyish orqali bosib oʻtiladigan masofaning uzayishi.

Ushbu ishlanma Faraday Future tomonidan 2025-yilda taqdim etilgan AIHER (AI Hybrid Extended-Range Electric Powertrain) platformasining bir qismi hisoblanadi. Ushbu platforma sunʼiy intellekt yordamida boshqariladigan gibrid tizimlarni yaratishga yoʻnaltirilgan. Oʻzbekiston kabi iqlimi keskin oʻzgaruvchan hududlar uchun ushbu texnologiya juda qoʻl kelishi mumkin, chunki u sovuq havoda akkumulyator samaradorligi pasayganda qoʻshimcha energiya manbasidan oqilona foydalanish imkonini beradi.

Shuni taʼkidlash joizki, hozircha gap faqat patent haqida ketmoqda. Patentning olingani texnologiyaning darhol ommaviy ishlab chiqarishga joriy etilishini anglatmaydi. Faraday Future hali ushbu tizimning real yoʻl sharoitlaridagi samaradorligini isbotlashi va uni seriyali modellarga integratsiya qilishi lozim. Shunga qaramay, ushbu ixtiro gibrid avtomobillarning kelajakda arzonroq va ishonchliroq boʻlishiga zamin yaratadi.

Faraday FutureGibridTexnologiyaPatentAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dasturlashda yangi davr: Cursor kodi agentlarini boshqarish uchun mobil ilova chiqardiDasturlashda yangi davr: Cursor kodi agentlarini boshqarish uchun mobil ilova chiqardiBugun, 22:24WhatsApp foydalanuvchilarga telefon raqamisiz muloqot qilish imkonini beradiWhatsApp foydalanuvchilarga telefon raqamisiz muloqot qilish imkonini beradiBugun, 22:00Sunʼiy intellekt advokat oʻrnini egallamoqda: Britaniyada yirik sud gʻalabasi qoʻlga kiritildiSunʼiy intellekt advokat oʻrnini egallamoqda: Britaniyada yirik sud gʻalabasi qoʻlga kiritildiBugun, 21:59AQSHda energiya inqirozi xavfi: Sunʼiy intellekt yuksalishi va yangi cheklovlar toʻqnashuviAQSHda energiya inqirozi xavfi: Sunʼiy intellekt yuksalishi va yangi cheklovlar toʻqnashuviBugun, 21:50AQSH Oliy sudi raqamli maxfiylik boʻyicha tarixiy qaror qabul qildiAQSH Oliy sudi raqamli maxfiylik boʻyicha tarixiy qaror qabul qildiBugun, 21:29TIDAL sunʼiy intellekt yaratgan musiqalardan daromad olishni taqiqladiTIDAL sunʼiy intellekt yaratgan musiqalardan daromad olishni taqiqladiBugun, 21:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi