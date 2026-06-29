Faraday Future gibrid avtomobillar samaradorligini oshiruvchi yangi texnologiyani patentladi
AQSHning Faraday Future kompaniyasi gibrid avtomobillar olamida inqilobiy oʻzgarish yasashi kutilayotgan yangi transmisiya tizimi uchun patent oldi. 12,630,004-raqamli ushbu patent masofasi uzaytirilgan elektr transport vositalari (EREV) uchun moʻljallangan boʻlib, u ichki yonuv dvigateli va elektr motorlarining ishlash prinsipini tubdan oʻzgartiradi. Ushbu texnologiya gibrid tizimlarning narxini pasaytirish bilan birga, ularning energiya samaradorligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi arxitekturaning asosiy oʻziga xosligi ichki yonuv dvigateli (IYoD), elektr generatori va yetakchi gʻildiraklarning bir-biridan mustaqil ravishda ishlay olishidadir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, anʼanaviy gibrid tizimlarda barcha elementlar oʻrtasida qatʼiy mexanik bogʻliqlik mavjud boʻlsa, Faraday Future muhandislari bir nechta vallar va muftalardan foydalangan holda moslashuvchan quvvat taqsimotini ishlab chiqishgan. Bu esa harakatlanish sharoitidan kelib chiqib, energiya oqimini erkin boshqarish imkonini beradi.
Texnologik afzalliklar va ishlash rejimlariFaraday Future mutaxassislarining taʼkidlashicha, yangi tizimda dvigatel bir vaqtning oʻzida bir nechta funksiyani bajarishi mumkin. Xususan, u avtomobilni toʻgʻridan-toʻgʻri harakatga keltirishi, akkumulyatorni quvvatlantirish uchun elektr energiyasi ishlab chiqarishi yoki elektr motori bilan birgalikda maksimal quvvatni taʼminlashi mumkin. Zarurat tugʻilganda barcha energiya manbalari birlashib, avtomobilning dinamik koʻrsatkichlarini eng yuqori darajaga olib chiqadi.
Kompaniya ushbu sxemaning quyidagi afzalliklarini sanab oʻtdi:
- Transmisiyaning mexanik murakkabligi kamayishi hisobiga ishonchlilikning ortishi;
- Ishlab chiqarish xarajatlarining pasayishi;
- Yoqilgʻi va elektr energiyasi sarfining optimallashishi;
- Bir marta quvvatlanish va yonilgʻi quyish orqali bosib oʻtiladigan masofaning uzayishi.
Ushbu ishlanma Faraday Future tomonidan 2025-yilda taqdim etilgan AIHER (AI Hybrid Extended-Range Electric Powertrain) platformasining bir qismi hisoblanadi. Ushbu platforma sunʼiy intellekt yordamida boshqariladigan gibrid tizimlarni yaratishga yoʻnaltirilgan. Oʻzbekiston kabi iqlimi keskin oʻzgaruvchan hududlar uchun ushbu texnologiya juda qoʻl kelishi mumkin, chunki u sovuq havoda akkumulyator samaradorligi pasayganda qoʻshimcha energiya manbasidan oqilona foydalanish imkonini beradi.
Shuni taʼkidlash joizki, hozircha gap faqat patent haqida ketmoqda. Patentning olingani texnologiyaning darhol ommaviy ishlab chiqarishga joriy etilishini anglatmaydi. Faraday Future hali ushbu tizimning real yoʻl sharoitlaridagi samaradorligini isbotlashi va uni seriyali modellarga integratsiya qilishi lozim. Shunga qaramay, ushbu ixtiro gibrid avtomobillarning kelajakda arzonroq va ishonchliroq boʻlishiga zamin yaratadi.
…