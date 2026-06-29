Dasturlashda yangi davr: Cursor kodi agentlarini boshqarish uchun mobil ilova chiqardi
Sunʼiy intellektga asoslangan dasturlash vositalari bozorida yetakchi oʻrinlardan birini egallagan Cursor kompaniyasi iOS qurilmalari uchun oʻzining yangi mobil ilovasini taqdim etdi. Ushbu qadam dasturchilarga kod yozish jarayonini bevosita smartfon orqali boshqarish va nazorat qilish imkonini beradi. Mazkur yangilik dasturlash olamida anʼanaviy uslublardan uzoqlashib, avtonom agentlar bilan ishlashga oʻtilayotganining muhim belgisidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi mobil ilova Cursor platformasining oktyabr oyida taqdim etilgan 2.0 talqinidagi oʻzgarishlar bilan uzviy bogʻliq. Oʻshanda kompaniya asosiy eʼtiborni mustaqil ishlovchi "kodlash agentlari"ga qaratgan edi. Endilikda foydalanuvchilar oʻz telefonlari orqali yangi agentlarni ishga tushirishlari yoki kompyuterda boshlangan loyihalarni masofadan davom ettirishlari mumkin. Bu esa dasturchining ish joyiga bogʻlanib qolish zaruriyatini sezilarli darajada kamaytiradi.
Kodlash agentlari va mobil platformalar integratsiyasiCursor tomonidan amalga oshirilgan ushbu harakat sohadagi umumiy tendensiyaga mos keladi. Avvalroq Anthropic va OpenAI kabi gigantlar ham oʻzlarining sunʼiy intellekt vositalari uchun mobil ilovalarni ishga tushirgan edi. Biroq Cursor aynan kod yozish jarayonini avtomatlashtirishga ixtisoslashgani bilan ajralib turadi. Endilikda dasturchilar murakkab kod bazalarini qoʻlda tahrirlash oʻrniga, yuqori darajadagi buyruqlar (prompt) orqali agentlarni yoʻnaltirmoqdalar.
Mutaxassislarning fikricha, sunʼiy intellekt vositalari kodingni tobora abstrakt darajaga olib chiqmoqda. Yaʼni, inson bevosita kod satrlarini yozishdan koʻra, kod yozuvchi agentlar ustidan nazoratchi vazifasini bajarishga oʻtmoqda. Bu esa koʻp monitorli ish stollariga boʻlgan ehtiyojni kamaytirib, smartfon orqali masofaviy agentlar bilan muloqot qilishni asosiy ish quroliga aylantirmoqda.
Dasturchilar odatlari oʻzgarmoqdaixbt.com maʼlumotiga koʻra, hattoki soha yetakchilari ham ushbu yangi formatga oʻtishni boshlagan. Masalan, Anthropic kompaniyasining Claude Code boʻlimi rahbari Boris Cherny yaqinda bergan intervyusida oʻzining deyarli barcha dasturlash ishlarini smartfonda bajarayotganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, olti oy avval kimdir unga smartfonda kod yozishini aytsa, u bunga ishonmagan boʻlardi.
Oʻzbekistonlik dasturchilar uchun ham bu yangilik katta ahamiyatga ega. Mahalliy IT-bozorida masofaviy ishlash va sunʼiy intellekt vositalaridan foydalanish ommalashib borayotgan bir paytda, Cursor mobil ilovasi yoʻlda, transportda yoki kompyuter boʻlmagan vaziyatlarda ham loyihalarni boshqarish imkonini beradi. Bu esa ish samaradorligini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
Xulosa qilib aytganda, Cursor mobil ilovasining chiqarilishi shunchaki qulaylik emas, balki dasturlash falsafasining oʻzgarishidir. Kelajakda dasturlash tili emas, balki sunʼiy intellektga toʻgʻri topshiriq bera olish qobiliyati birinchi oʻringa chiqadi. Hozircha ilova faqat iOS foydalanuvchilari uchun ochiq, biroq yaqin kelajakda boshqa platformalar uchun ham kengaytirilishi kutilmoqda.
…