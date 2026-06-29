Dasturlashda yangi davr: Cursor kodi agentlarini boshqarish uchun mobil ilova chiqardi

·0·Texno
Dasturlashda yangi davr: Cursor kodi agentlarini boshqarish uchun mobil ilova chiqardi

Sunʼiy intellektga asoslangan dasturlash vositalari bozorida yetakchi oʻrinlardan birini egallagan Cursor kompaniyasi iOS qurilmalari uchun oʻzining yangi mobil ilovasini taqdim etdi. Ushbu qadam dasturchilarga kod yozish jarayonini bevosita smartfon orqali boshqarish va nazorat qilish imkonini beradi. Mazkur yangilik dasturlash olamida anʼanaviy uslublardan uzoqlashib, avtonom agentlar bilan ishlashga oʻtilayotganining muhim belgisidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi mobil ilova Cursor platformasining oktyabr oyida taqdim etilgan 2.0 talqinidagi oʻzgarishlar bilan uzviy bogʻliq. Oʻshanda kompaniya asosiy eʼtiborni mustaqil ishlovchi "kodlash agentlari"ga qaratgan edi. Endilikda foydalanuvchilar oʻz telefonlari orqali yangi agentlarni ishga tushirishlari yoki kompyuterda boshlangan loyihalarni masofadan davom ettirishlari mumkin. Bu esa dasturchining ish joyiga bogʻlanib qolish zaruriyatini sezilarli darajada kamaytiradi.

Kodlash agentlari va mobil platformalar integratsiyasi

Cursor tomonidan amalga oshirilgan ushbu harakat sohadagi umumiy tendensiyaga mos keladi. Avvalroq Anthropic va OpenAI kabi gigantlar ham oʻzlarining sunʼiy intellekt vositalari uchun mobil ilovalarni ishga tushirgan edi. Biroq Cursor aynan kod yozish jarayonini avtomatlashtirishga ixtisoslashgani bilan ajralib turadi. Endilikda dasturchilar murakkab kod bazalarini qoʻlda tahrirlash oʻrniga, yuqori darajadagi buyruqlar (prompt) orqali agentlarni yoʻnaltirmoqdalar.

Mutaxassislarning fikricha, sunʼiy intellekt vositalari kodingni tobora abstrakt darajaga olib chiqmoqda. Yaʼni, inson bevosita kod satrlarini yozishdan koʻra, kod yozuvchi agentlar ustidan nazoratchi vazifasini bajarishga oʻtmoqda. Bu esa koʻp monitorli ish stollariga boʻlgan ehtiyojni kamaytirib, smartfon orqali masofaviy agentlar bilan muloqot qilishni asosiy ish quroliga aylantirmoqda.

Dasturchilar odatlari oʻzgarmoqda

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, hattoki soha yetakchilari ham ushbu yangi formatga oʻtishni boshlagan. Masalan, Anthropic kompaniyasining Claude Code boʻlimi rahbari Boris Cherny yaqinda bergan intervyusida oʻzining deyarli barcha dasturlash ishlarini smartfonda bajarayotganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, olti oy avval kimdir unga smartfonda kod yozishini aytsa, u bunga ishonmagan boʻlardi.

Oʻzbekistonlik dasturchilar uchun ham bu yangilik katta ahamiyatga ega. Mahalliy IT-bozorida masofaviy ishlash va sunʼiy intellekt vositalaridan foydalanish ommalashib borayotgan bir paytda, Cursor mobil ilovasi yoʻlda, transportda yoki kompyuter boʻlmagan vaziyatlarda ham loyihalarni boshqarish imkonini beradi. Bu esa ish samaradorligini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, Cursor mobil ilovasining chiqarilishi shunchaki qulaylik emas, balki dasturlash falsafasining oʻzgarishidir. Kelajakda dasturlash tili emas, balki sunʼiy intellektga toʻgʻri topshiriq bera olish qobiliyati birinchi oʻringa chiqadi. Hozircha ilova faqat iOS foydalanuvchilari uchun ochiq, biroq yaqin kelajakda boshqa platformalar uchun ham kengaytirilishi kutilmoqda.

CursorSunʼiy IntellektDasturlashiOSIT-Texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Faraday Future gibrid avtomobillar samaradorligini oshiruvchi yangi texnologiyani patentladiFaraday Future gibrid avtomobillar samaradorligini oshiruvchi yangi texnologiyani patentladiBugun, 22:22WhatsApp foydalanuvchilarga telefon raqamisiz muloqot qilish imkonini beradiWhatsApp foydalanuvchilarga telefon raqamisiz muloqot qilish imkonini beradiBugun, 22:00Sunʼiy intellekt advokat oʻrnini egallamoqda: Britaniyada yirik sud gʻalabasi qoʻlga kiritildiSunʼiy intellekt advokat oʻrnini egallamoqda: Britaniyada yirik sud gʻalabasi qoʻlga kiritildiBugun, 21:59AQSHda energiya inqirozi xavfi: Sunʼiy intellekt yuksalishi va yangi cheklovlar toʻqnashuviAQSHda energiya inqirozi xavfi: Sunʼiy intellekt yuksalishi va yangi cheklovlar toʻqnashuviBugun, 21:50AQSH Oliy sudi raqamli maxfiylik boʻyicha tarixiy qaror qabul qildiAQSH Oliy sudi raqamli maxfiylik boʻyicha tarixiy qaror qabul qildiBugun, 21:29TIDAL sunʼiy intellekt yaratgan musiqalardan daromad olishni taqiqladiTIDAL sunʼiy intellekt yaratgan musiqalardan daromad olishni taqiqladiBugun, 21:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi