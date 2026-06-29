JCH-2026dagi omadsizlikdan so‘ng Chexiya bosh murabbiyi iste’foga chiqarildi

·35·Sport
JCH-2026dagi omadsizlikdan so‘ng Chexiya bosh murabbiyi iste’foga chiqarildi

Chexiya futbol assotsiatsiyasi milliy terma jamoa bosh murabbiyi Miroslav Koubek lavozimini tark etganini rasman e’lon qildi. Qayd etilishicha, tomonlar o‘zaro kelishuvga ko‘ra shartnomani bekor qilishgan. Murabbiyning ketishiga jamoaning Jahon chempionati — 2026 musobaqasidagi omadsiz ishtiroki sabab bo‘ldi.

20 yillik tarixiy natija va qisqa muddatli parvoz

Miroslav Koubek Chexiya terma jamoasi boshqaruviga yaqindagina — 2025 yilning dekabr oyida kelgan edi. U qisqa vaqt ichida mamlakatda haqiqiy qahramonga aylanishga ulgurgandi:

Tarixiy yutuq: Koubek qo‘l ostida chexiyaliklar pley-off bosqichida Irlandiya va Daniya terma jamoalarini mag‘lub etib, mahalliy muxlislar uchun orzuga aylangan, naqd 20 yil kutilgan JCH yo‘llanmasini qo‘lga kiritishgan edi.

Mundialdagi halokat: 3 o‘yinda 1 ochko

Biroq, orzu qilingan Jahon chempionatining o‘zida Chexiya terma jamoasining ishlari mutlaqo yurishmadi. Jamoa guruh bosqichida kuchsiz o‘yin ko‘rsatib, muxlislar hafsalasini pir qildi. Ular uchta o‘yinda atigi 1 ochko jamg‘arib, turnir bilan erta xayrlashishdi.

Chexiyaning guruhdagi natijalari bilan quyidagi jadvalda batafsil tanishishingiz mumkin:

Tur

Raqib terma jamoasi

Hisob

Natija

1-tur

Janubiy Koreya

1:2

Mag‘lubiyat

2-tur

JAR (Janubiy Afrika)

1:1

Durang

3-tur

Meksika

0:3

Mag‘lubiyat

Guruhdagi ushbu muvaffaqiyatsizlikdan so‘ng, Chexiya futbol rahbariyati Koubek bilan hamkorlikni davom ettirmaslikka qaror qildi. Mintaqada katta shov-shuv va umidlar bilan boshlangan qisqa muddatli «Koubek erasi» JCHdagi halokatli natija bilan yakun topdi. Endi Chexiya terma jamoasi yangi davr va yangi bosh murabbiy qidirishga majbur.

Czech RepublicMiroslav KoubekIrelandDenmarkMexico
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Braziliya Yaponiyani qiyin o‘yinda mag‘lub etib, keyingi bosqichga yo‘l oldiBraziliya Yaponiyani qiyin o‘yinda mag‘lub etib, keyingi bosqichga yo‘l oldiBugun, 00:03Harry Kane Barselona taklifini rad etdi: Angliyalik hujumchi Bavariyada qolmoqdaHarry Kane Barselona taklifini rad etdi: Angliyalik hujumchi Bavariyada qolmoqdaKecha, 23:1269,5 soat to‘xtovsiz shaxmat: Yangi jahon rekordi o‘rnatildi...69,5 soat to‘xtovsiz shaxmat: Yangi jahon rekordi o‘rnatildi...Kecha, 23:02Arsenal tarkibida islohotlar: Mikel Arteta shtabida jiddiy oʻzgarishlar yuz bermoqdaArsenal tarkibida islohotlar: Mikel Arteta shtabida jiddiy oʻzgarishlar yuz bermoqdaKecha, 22:34Braziliya — Yaponiya: 1/16 final bahsini biz bilan kuzatingBraziliya — Yaponiya: 1/16 final bahsini biz bilan kuzatingKecha, 22:22«Monsa» yangi bosh murabbiyni e’lon qildi: Ivan Yurich jamoani boshqaradi«Monsa» yangi bosh murabbiyni e’lon qildi: Ivan Yurich jamoani boshqaradiKecha, 21:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi