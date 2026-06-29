JCH-2026dagi omadsizlikdan so‘ng Chexiya bosh murabbiyi iste’foga chiqarildi
Chexiya futbol assotsiatsiyasi milliy terma jamoa bosh murabbiyi Miroslav Koubek lavozimini tark etganini rasman e’lon qildi. Qayd etilishicha, tomonlar o‘zaro kelishuvga ko‘ra shartnomani bekor qilishgan. Murabbiyning ketishiga jamoaning Jahon chempionati — 2026 musobaqasidagi omadsiz ishtiroki sabab bo‘ldi.
20 yillik tarixiy natija va qisqa muddatli parvoz
Miroslav Koubek Chexiya terma jamoasi boshqaruviga yaqindagina — 2025 yilning dekabr oyida kelgan edi. U qisqa vaqt ichida mamlakatda haqiqiy qahramonga aylanishga ulgurgandi:
Tarixiy yutuq: Koubek qo‘l ostida chexiyaliklar pley-off bosqichida Irlandiya va Daniya terma jamoalarini mag‘lub etib, mahalliy muxlislar uchun orzuga aylangan, naqd 20 yil kutilgan JCH yo‘llanmasini qo‘lga kiritishgan edi.
Mundialdagi halokat: 3 o‘yinda 1 ochko
Biroq, orzu qilingan Jahon chempionatining o‘zida Chexiya terma jamoasining ishlari mutlaqo yurishmadi. Jamoa guruh bosqichida kuchsiz o‘yin ko‘rsatib, muxlislar hafsalasini pir qildi. Ular uchta o‘yinda atigi 1 ochko jamg‘arib, turnir bilan erta xayrlashishdi.
Chexiyaning guruhdagi natijalari bilan quyidagi jadvalda batafsil tanishishingiz mumkin:
Tur
Raqib terma jamoasi
Hisob
Natija
1-tur
Janubiy Koreya
1:2
Mag‘lubiyat
2-tur
JAR (Janubiy Afrika)
1:1
Durang
3-tur
Meksika
0:3
Mag‘lubiyat
Guruhdagi ushbu muvaffaqiyatsizlikdan so‘ng, Chexiya futbol rahbariyati Koubek bilan hamkorlikni davom ettirmaslikka qaror qildi. Mintaqada katta shov-shuv va umidlar bilan boshlangan qisqa muddatli «Koubek erasi» JCHdagi halokatli natija bilan yakun topdi. Endi Chexiya terma jamoasi yangi davr va yangi bosh murabbiy qidirishga majbur.
…