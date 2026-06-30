JCH-2026 . Marokash Niderlandiyani penaltilar seriyasida mag‘lub etdi

·49·Sport
JCH-2026 . Marokash Niderlandiyani penaltilar seriyasida mag‘lub etdi

JCH-2026 1/16 finalida navbatdagi katta sensatsiya qayd etildi. Marokash milliy jamoasi Niderlandiyani penaltilar seriyasida mag‘lub etib, 1/8 final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.

Asosiy va qo‘shimcha vaqt 1:1 hisobida yakunlangan bahsda Afrika vakillari hal qiluvchi zarbalarni aniqroq bajardi.

Gakpo Niderlandiyani oldinga olib chiqdi

Monterreydagi «Estadio BBVA» stadionida o‘tgan uchrashuvning birinchi qismida gol kuzatilmadi.

Hisob 72-daqiqada ochildi. Kodi Gakpo aniq zarba yo‘llab, Niderlandiyani oldinga olib chiqdi.

Yevropa jamoasi g‘alabaga yaqin turgan edi, ammo Marokash so‘nggi daqiqalargacha kurashishdan to‘xtamadi.

Diop 90+1-daqiqada hisobni tenglashtirdi

Hakam tomonidan qo‘shib berilgan vaqtda Marokash o‘z imkoniyatini topdi.

90+1-daqiqada Diop Niderlandiya darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi.

Marokashning so‘nggi daqiqadagi goli o‘yinni qo‘shimcha bo‘limlarga olib o‘tdi.

Qo‘shimcha vaqtda ham jamoalar g‘olibni aniqlay olmadi.

Penaltilarda Marokash ustun keldi

Uchrashuv taqdiri penaltilar seriyasida hal bo‘ldi.

Marokash futbolchilari zarbalarni ishonchliroq bajarib, 3:2 hisobida g‘alaba qozondi. Shu tariqa, Niderlandiya mundial bilan xayrlashdi.

JCH-2026. 1/16 final

Niderlandiya — Marokash — 1:1
Penaltilar seriyasi — 2:3

Gollar: Gakpo, 72 — Diop, 90+1.

Marokashning keyingi raqibi ma’lum

Marokash 1/8 final bosqichida Kanada milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

Kanada avvalgi bosqichda Janubiy Afrika Respublikasini 1:0 hisobida mag‘lub etgan edi.

Endi ikki jamoa chorakfinal yo‘llanmasi uchun kurash olib boradi.

Uchrashuv tarkiblari

Niderlandiya: Verbryuggen, van Hekki, van Deyk, Ake (Kopmeyners, 71), Dyumfris, Gravenberx (K. Timber, 86), de Yong (de Roon, 110), van de Ven (Hato, 86), Sammervill, Gakpo (Klyuyvert, 113), Brobbey (Veghorst, 71).

Marokash: Bunu, Mazraui, Riad (Saloh-Eddine, 75), Diop, Hakimi, Buaddi (Murabet, 79), Aynaui, Hannus (Talbi, 87), Ounahi (Rahimi, 86), Dias (Yassin, 79), Saybari.

Ogohlantirish: Diop, 47.

Afrika vakili yana tarix yozmoqda

Marokash bu g‘alaba bilan yana bir kuchli Yevropa termasini turnirdan chiqardi. Jamoa oxirigacha kurashib, ruhiy barqarorlik va penaltilardagi sovuqqonlik orqali keyingi bosqichga yo‘l oldi.

Sizningcha, Marokash Kanada to‘sig‘idan ham o‘ta oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

MoroccoNetherlandsCanadaMonterrey
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yurgen Klopp Germaniya termasi haqida kutilmagan javob berdiYurgen Klopp Germaniya termasi haqida kutilmagan javob berdiBugun, 12:34«Manchester Siti» rahbari Mareska haqida muhim gapni aytdi...«Manchester Siti» rahbari Mareska haqida muhim gapni aytdi...Bugun, 12:28Eldor Shomurodov mundialdan so‘ng yurakdagi gaplarini aytdi...Eldor Shomurodov mundialdan so‘ng yurakdagi gaplarini aytdi...Bugun, 12:22Chelsi ayollar jamoasida hujumchi inqirozi: Sam Kerr oʻrnini kim egallaydi?Chelsi ayollar jamoasida hujumchi inqirozi: Sam Kerr oʻrnini kim egallaydi?Bugun, 12:15Noyer sensatsion mag‘lubiyatdan so‘ng Germaniyaning asosiy muammosini aytdiNoyer sensatsion mag‘lubiyatdan so‘ng Germaniyaning asosiy muammosini aytdiBugun, 12:09JCH-2026. 1/16 final. Niderlandiya — Marokash 1:1 (2:3) (gollar videosi)JCH-2026. 1/16 final. Niderlandiya — Marokash 1:1 (2:3) (gollar videosi)Bugun, 12:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi