JCH-2026 . Marokash Niderlandiyani penaltilar seriyasida mag‘lub etdi
JCH-2026 1/16 finalida navbatdagi katta sensatsiya qayd etildi. Marokash milliy jamoasi Niderlandiyani penaltilar seriyasida mag‘lub etib, 1/8 final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
Asosiy va qo‘shimcha vaqt 1:1 hisobida yakunlangan bahsda Afrika vakillari hal qiluvchi zarbalarni aniqroq bajardi.
Gakpo Niderlandiyani oldinga olib chiqdi
Monterreydagi «Estadio BBVA» stadionida o‘tgan uchrashuvning birinchi qismida gol kuzatilmadi.
Hisob 72-daqiqada ochildi. Kodi Gakpo aniq zarba yo‘llab, Niderlandiyani oldinga olib chiqdi.
Yevropa jamoasi g‘alabaga yaqin turgan edi, ammo Marokash so‘nggi daqiqalargacha kurashishdan to‘xtamadi.
Diop 90+1-daqiqada hisobni tenglashtirdi
Hakam tomonidan qo‘shib berilgan vaqtda Marokash o‘z imkoniyatini topdi.
90+1-daqiqada Diop Niderlandiya darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi.
Marokashning so‘nggi daqiqadagi goli o‘yinni qo‘shimcha bo‘limlarga olib o‘tdi.
Qo‘shimcha vaqtda ham jamoalar g‘olibni aniqlay olmadi.
Penaltilarda Marokash ustun keldi
Uchrashuv taqdiri penaltilar seriyasida hal bo‘ldi.
Marokash futbolchilari zarbalarni ishonchliroq bajarib, 3:2 hisobida g‘alaba qozondi. Shu tariqa, Niderlandiya mundial bilan xayrlashdi.
JCH-2026. 1/16 final
Niderlandiya — Marokash — 1:1
Penaltilar seriyasi — 2:3
Gollar: Gakpo, 72 — Diop, 90+1.
Marokashning keyingi raqibi ma’lum
Marokash 1/8 final bosqichida Kanada milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Kanada avvalgi bosqichda Janubiy Afrika Respublikasini 1:0 hisobida mag‘lub etgan edi.
Endi ikki jamoa chorakfinal yo‘llanmasi uchun kurash olib boradi.
Uchrashuv tarkiblari
Niderlandiya: Verbryuggen, van Hekki, van Deyk, Ake (Kopmeyners, 71), Dyumfris, Gravenberx (K. Timber, 86), de Yong (de Roon, 110), van de Ven (Hato, 86), Sammervill, Gakpo (Klyuyvert, 113), Brobbey (Veghorst, 71).
Marokash: Bunu, Mazraui, Riad (Saloh-Eddine, 75), Diop, Hakimi, Buaddi (Murabet, 79), Aynaui, Hannus (Talbi, 87), Ounahi (Rahimi, 86), Dias (Yassin, 79), Saybari.
Ogohlantirish: Diop, 47.
Afrika vakili yana tarix yozmoqda
Marokash bu g‘alaba bilan yana bir kuchli Yevropa termasini turnirdan chiqardi. Jamoa oxirigacha kurashib, ruhiy barqarorlik va penaltilardagi sovuqqonlik orqali keyingi bosqichga yo‘l oldi.
Sizningcha, Marokash Kanada to‘sig‘idan ham o‘ta oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…