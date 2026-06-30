JCH-2026 da mashhur bo‘lgan Paragvaylik go‘zal «Koinot malikasi» bo‘lmoqchi
JCH-2026 nafaqat maydondagi kutilmagan natijalari, balki tribunadagi yangi yulduzlarni kashf etishi bilan ham futbol tarixidan joy olmoqda. Turkiya va Paragvay (0:1) uchrashuvi paytida operatorlar obyektiviga tushib qolgan oddiy muxlisa — Naiel Agilera (Naiell Aguilera) bir kechada butun dunyoga mashhur bo‘lib ketdi. Ijtimoiy tarmoqlarda yashin tezligida tarqalgan ushbu kadrlar go‘zal qizning hayotini butunlay o‘zgartirib yubordi.
Modellikdan kinosanoatgacha: Kutilmagan takliflar
Tribunadagi maftunkor suratlari virusli tarzda ommalashgach, Agilera tez fursatda nufuzli modellik agentliklarining diqqat markaziga tushdi va yirik hamkorlik takliflarini oldi. Ammo uning yangi karyerasi faqat podium bilan cheklanib qolmoqchi emas:
Seriallarda debyut: Unga mashhur telekanallardan birining serialida suratga tushish bo‘yicha rasmiy taklif kelib tushgan.
Go‘zallik tanlovi: Paragvay televideniyesiga bergan ilk intervyusida Naiel kelajakda o‘z vatani sharafini dunyo miqyosidagi «Koinot malikasi» (Miss Universe) tanlovida himoya qilishni orzu qilayotganini ma’lum qildi.
Faqat go‘zallik emas: Intellekt va rejalar
Naiel Agilera shunchaki chiroyli tashqi ko‘rinish egasi emas, balki yuqori intellekt va ijtimoiy mas’uliyatga ega shaxs bo‘lib chiqdi. U o‘z suhbatida muxlislarni yana bir bor hayratda qoldirdi:
Til bilish qobiliyati
Tahsili va yo‘nalishi
Kelajakdagi missiyasi
Ispan, ingliz va nemis tillarida mukammal, erkin gaplashadi
Universitetda klinik psixologiya yo‘nalishi 1-kurs talabasi
2-kursda hayvonlarni himoya qiluvchi xayriya tashkiloti tuzish
Paragvay terma jamoasining «Omad tumori»
Paragvaylik futbol muxlislari Naiyelni shunchaki go‘zal qiz emas, balki terma jamoaning haqiqiy omad ramzi deb hisoblashmoqda. Irimlarga ko‘ra, Agilera tribunada bo‘lgan o‘yinlarda Paragvay mutlaqo mag‘lub bo‘lmaydi.
Jamoaning mo‘jizaviy yurishi: Paragvay terma jamoasi Jahon chempionatining "D" guruhida 3-o‘rinni egallab, qiyinchilik bilan pley-offga yo‘l olgan edi. Biroq 1/16 finalda ular musobaqaning eng asosiy favoritlaridan biri — Germaniyani sensatsion tarzda (1:1, penaltilar seriyasida — 4:3) turnirdan chiqarib yuborishdi. Muxlislar bu tarixiy mo‘jizada Naiel Agileraning tribunadagi kuchli energetikasi va omadli nigohi borligiga chin dildan ishonishmoqda.
…