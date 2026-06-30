JCH-2026 da mashhur bo‘lgan Paragvaylik go‘zal «Koinot malikasi» bo‘lmoqchi

·0·Dunyo
JCH-2026 da mashhur bo‘lgan Paragvaylik go‘zal «Koinot malikasi» bo‘lmoqchi

JCH-2026 nafaqat maydondagi kutilmagan natijalari, balki tribunadagi yangi yulduzlarni kashf etishi bilan ham futbol tarixidan joy olmoqda. Turkiya va Paragvay (0:1) uchrashuvi paytida operatorlar obyektiviga tushib qolgan oddiy muxlisa — Naiel Agilera (Naiell Aguilera) bir kechada butun dunyoga mashhur bo‘lib ketdi. Ijtimoiy tarmoqlarda yashin tezligida tarqalgan ushbu kadrlar go‘zal qizning hayotini butunlay o‘zgartirib yubordi.

Modellikdan kinosanoatgacha: Kutilmagan takliflar

Tribunadagi maftunkor suratlari virusli tarzda ommalashgach, Agilera tez fursatda nufuzli modellik agentliklarining diqqat markaziga tushdi va yirik hamkorlik takliflarini oldi. Ammo uning yangi karyerasi faqat podium bilan cheklanib qolmoqchi emas:

  • Seriallarda debyut: Unga mashhur telekanallardan birining serialida suratga tushish bo‘yicha rasmiy taklif kelib tushgan.

  • Go‘zallik tanlovi: Paragvay televideniyesiga bergan ilk intervyusida Naiel kelajakda o‘z vatani sharafini dunyo miqyosidagi «Koinot malikasi» (Miss Universe) tanlovida himoya qilishni orzu qilayotganini ma’lum qildi.

Faqat go‘zallik emas: Intellekt va rejalar

Naiel Agilera shunchaki chiroyli tashqi ko‘rinish egasi emas, balki yuqori intellekt va ijtimoiy mas’uliyatga ega shaxs bo‘lib chiqdi. U o‘z suhbatida muxlislarni yana bir bor hayratda qoldirdi:

Til bilish qobiliyati

Tahsili va yo‘nalishi

Kelajakdagi missiyasi

Ispan, ingliz va nemis tillarida mukammal, erkin gaplashadi

Universitetda klinik psixologiya yo‘nalishi 1-kurs talabasi

2-kursda hayvonlarni himoya qiluvchi xayriya tashkiloti tuzish

Paragvay terma jamoasining «Omad tumori»

Paragvaylik futbol muxlislari Naiyelni shunchaki go‘zal qiz emas, balki terma jamoaning haqiqiy omad ramzi deb hisoblashmoqda. Irimlarga ko‘ra, Agilera tribunada bo‘lgan o‘yinlarda Paragvay mutlaqo mag‘lub bo‘lmaydi.

Jamoaning mo‘jizaviy yurishi: Paragvay terma jamoasi Jahon chempionatining "D" guruhida 3-o‘rinni egallab, qiyinchilik bilan pley-offga yo‘l olgan edi. Biroq 1/16 finalda ular musobaqaning eng asosiy favoritlaridan biri — Germaniyani sensatsion tarzda (1:1, penaltilar seriyasida — 4:3) turnirdan chiqarib yuborishdi. Muxlislar bu tarixiy mo‘jizada Naiel Agileraning tribunadagi kuchli energetikasi va omadli nigohi borligiga chin dildan ishonishmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldiBugun, 12:11Germaniya mag‘lub etildi: Paragvayda rasman dam olish kuni!Germaniya mag‘lub etildi: Paragvayda rasman dam olish kuni!Bugun, 11:37Monakoda kuchli portlash: ikki kishi og‘ir ahvolda qolmoqdaMonakoda kuchli portlash: ikki kishi og‘ir ahvolda qolmoqdaBugun, 03:12Osiyodagi kibermarkazlarda ayollarni ishga aldab chaqirib, qiynoqqa va zo‘ravonlikka solishgani aniqlandiOsiyodagi kibermarkazlarda ayollarni ishga aldab chaqirib, qiynoqqa va zo‘ravonlikka solishgani aniqlandiKecha, 23:18Meksikada sirli “Betmen” o‘g‘rilarni ustunlarga bog‘lab ketmoqdaMeksikada sirli “Betmen” o‘g‘rilarni ustunlarga bog‘lab ketmoqdaKecha, 22:13Neymar zilziladan jabrlanganlarga 250 ming dollar xayriya qildiNeymar zilziladan jabrlanganlarga 250 ming dollar xayriya qildiKecha, 22:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi