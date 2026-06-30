Eldor Shomurodov mundialdan so‘ng yurakdagi gaplarini aytdi...

·0·Sport
Eldor Shomurodov mundialdan so‘ng yurakdagi gaplarini aytdi...

O‘zbekiston milliy jamoasi sardori va rekordchi to‘purari Eldor Shomurodov JCH-2026dagi tarixiy ishtirokidan keyin o‘z his-tuyg‘ulari bilan o‘rtoqlashdi.

Terma jamoa yetakchisi bolalik orzusi amalga oshganini ta’kidlar ekan, natija kutilganidek bo‘lmaganini ham ochiq tan oldi. Shunga qaramay, u bu mundial o‘ziga beqiyos tajriba va yanada katta motivatsiya berganini bildirdi.

«Bolalik orzum amalga oshdi»

Eldor Shomurodov Instagram sahifasida jahon chempionatidan olingan suratlarni joylashtirib, tarixiy debyut haqida yozdi.

«Bolaligimdan jahon chempionati maydoniga tushishni orzu qilganman. Bugun esa bu orzu amalga oshdi. Buni so‘z bilan ifodalash qiyin bo‘lgan his-tuyg‘ular edi», — dedi u.

O‘zbekiston tarixida ilk bor jahon chempionati final bosqichida ishtirok etgani sabab bu turnir har bir futbolchi uchun alohida ahamiyat kasb etdi.

Natija kutilganidek bo‘lmadi

Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston «K» guruhida uchta uchrashuv o‘tkazdi.

Milliy jamoa:

  • Kolumbiyaga 1:3;

  • Portugaliyaga 0:5;

  • DR Kongoga 1:3

hisobida imkoniyatni boy berdi.

Shu tariqa, terma jamoamiz guruh bosqichida musobaqani tark etdi.

Shomurodov ham bu haqda ochiq gapirdi:

«Albatta, hammasi ham o‘ylaganimizdek kechmadi. Natija yaxshiroq bo‘lishi mumkin edi».

«Bu yo‘l meni yanada kuchli qildi»

Terma jamoa sardori mag‘lubiyatlarga qaramay, mundialdan muhim saboq olganini ta’kidladi.

Uning fikricha, JCH-2026:

  • katta tajriba berdi;

  • ruhiy jihatdan chiniqtirdi;

  • kelajak uchun motivatsiyani oshirdi;

  • yanada kuchli bo‘lish zaruratini ko‘rsatdi.

«Bu yo‘l meni yanada kuchliroq qildi, beqiyos tajriba berdi va olg‘a intilish uchun yanada katta motivatsiya baxsh etdi», — deb yozdi Shomurodov.

Mundialda tarixga kirdi

Eldor Shomurodov O‘zbekistonning jahon chempionatidagi ikkinchi goliga mualliflik qildi.

Shu tariqa, u mamlakat futboli tarixida mundialda gol urgan futbolchilardan biriga aylandi.

Uning zarbasi FIFA tomonidan jahon chempionati guruh bosqichining eng chiroyli gollari tanloviga ham kiritildi.

Terma jamoa rekordchisi

Shomurodov O‘zbekiston milliy jamoasi safidagi eng sermahsul futbolchi hisoblanadi.

Ko‘rsatkich

Natija

Terma jamoadagi o‘yinlar

95 ta

Urilgan gollar

45 ta

Maqomi

O‘zbekiston rekordchisi

JCH-2026dagi gollar

1 ta

U mundial davomida o‘z tajribasi va yetakchilik fazilatlari bilan terma jamoaning eng yaxshi futbolchilaridan biri bo‘ldi.

Shomurodovga qiziqish ortmoqda

Mundialdan keyin o‘zbek hujumchisiga klublar qiziqishi yanada kuchaygan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, «Istanbul Bashakshehir» Shomurodov bo‘yicha Turkiyaning «Fenerbahche» va «Trabzonspor» klublaridan taklif olgan.

Bu esa futbolchining kelajagi bo‘yicha yangi transfer ehtimollarini yuzaga keltirmoqda.

«Oldinga harakat qilishda davom etamiz»

Shomurodov o‘z murojaatini uni qo‘llab-quvvatlagan barcha insonlarga minnatdorchilik bildirish bilan yakunladi.

«Yo‘limda men bilan birga bo‘lgan va qo‘llab-quvvatlagan barchaga rahmat. Oldinga qarab harakat qilishda davom etamiz».

O‘zbekistonning ilk mundiali kutilgan natijani bermagan bo‘lsa-da, Shomurodovning so‘zlari jamoa bu tajribadan keyin yanada kuchli bo‘lib qaytishga tayyorlanayotganini ko‘rsatdi.

Sizningcha, Eldor Shomurodov JCH-2026da O‘zbekistonning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi ayollar jamoasida hujumchi inqirozi: Sam Kerr oʻrnini kim egallaydi?Chelsi ayollar jamoasida hujumchi inqirozi: Sam Kerr oʻrnini kim egallaydi?Bugun, 12:15Noyer sensatsion mag‘lubiyatdan so‘ng Germaniyaning asosiy muammosini aytdiNoyer sensatsion mag‘lubiyatdan so‘ng Germaniyaning asosiy muammosini aytdiBugun, 12:09JCH-2026. 1/16 final. Niderlandiya — Marokash 1:1 (2:3) (gollar videosi)JCH-2026. 1/16 final. Niderlandiya — Marokash 1:1 (2:3) (gollar videosi)Bugun, 12:03Yurgen Klopp Germaniyaning magʻlubiyatidan soʻng Arsenal jamoasini tanqid qildiYurgen Klopp Germaniyaning magʻlubiyatidan soʻng Arsenal jamoasini tanqid qildiBugun, 11:59JCH-2026. 1/16 final. Germaniya – Paragvay 1:1 (3:4) (gollar videosi)JCH-2026. 1/16 final. Germaniya – Paragvay 1:1 (3:4) (gollar videosi)Bugun, 11:54Kuman Niderlandiyadagi tanqidlar haqida: «Men parvo qilmayman»Kuman Niderlandiyadagi tanqidlar haqida: «Men parvo qilmayman»Bugun, 11:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi