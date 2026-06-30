Eldor Shomurodov mundialdan so‘ng yurakdagi gaplarini aytdi...
O‘zbekiston milliy jamoasi sardori va rekordchi to‘purari Eldor Shomurodov JCH-2026dagi tarixiy ishtirokidan keyin o‘z his-tuyg‘ulari bilan o‘rtoqlashdi.
Terma jamoa yetakchisi bolalik orzusi amalga oshganini ta’kidlar ekan, natija kutilganidek bo‘lmaganini ham ochiq tan oldi. Shunga qaramay, u bu mundial o‘ziga beqiyos tajriba va yanada katta motivatsiya berganini bildirdi.
«Bolalik orzum amalga oshdi»
Eldor Shomurodov Instagram sahifasida jahon chempionatidan olingan suratlarni joylashtirib, tarixiy debyut haqida yozdi.
«Bolaligimdan jahon chempionati maydoniga tushishni orzu qilganman. Bugun esa bu orzu amalga oshdi. Buni so‘z bilan ifodalash qiyin bo‘lgan his-tuyg‘ular edi», — dedi u.
O‘zbekiston tarixida ilk bor jahon chempionati final bosqichida ishtirok etgani sabab bu turnir har bir futbolchi uchun alohida ahamiyat kasb etdi.
Natija kutilganidek bo‘lmadi
Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston «K» guruhida uchta uchrashuv o‘tkazdi.
Milliy jamoa:
Kolumbiyaga 1:3;
Portugaliyaga 0:5;
DR Kongoga 1:3
hisobida imkoniyatni boy berdi.
Shu tariqa, terma jamoamiz guruh bosqichida musobaqani tark etdi.
Shomurodov ham bu haqda ochiq gapirdi:
«Albatta, hammasi ham o‘ylaganimizdek kechmadi. Natija yaxshiroq bo‘lishi mumkin edi».
«Bu yo‘l meni yanada kuchli qildi»
Terma jamoa sardori mag‘lubiyatlarga qaramay, mundialdan muhim saboq olganini ta’kidladi.
Uning fikricha, JCH-2026:
katta tajriba berdi;
ruhiy jihatdan chiniqtirdi;
kelajak uchun motivatsiyani oshirdi;
yanada kuchli bo‘lish zaruratini ko‘rsatdi.
«Bu yo‘l meni yanada kuchliroq qildi, beqiyos tajriba berdi va olg‘a intilish uchun yanada katta motivatsiya baxsh etdi», — deb yozdi Shomurodov.
Mundialda tarixga kirdi
Eldor Shomurodov O‘zbekistonning jahon chempionatidagi ikkinchi goliga mualliflik qildi.
Shu tariqa, u mamlakat futboli tarixida mundialda gol urgan futbolchilardan biriga aylandi.
Uning zarbasi FIFA tomonidan jahon chempionati guruh bosqichining eng chiroyli gollari tanloviga ham kiritildi.
Terma jamoa rekordchisi
Shomurodov O‘zbekiston milliy jamoasi safidagi eng sermahsul futbolchi hisoblanadi.
Ko‘rsatkich
Natija
Terma jamoadagi o‘yinlar
95 ta
Urilgan gollar
45 ta
Maqomi
O‘zbekiston rekordchisi
JCH-2026dagi gollar
1 ta
U mundial davomida o‘z tajribasi va yetakchilik fazilatlari bilan terma jamoaning eng yaxshi futbolchilaridan biri bo‘ldi.
Shomurodovga qiziqish ortmoqda
Mundialdan keyin o‘zbek hujumchisiga klublar qiziqishi yanada kuchaygan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, «Istanbul Bashakshehir» Shomurodov bo‘yicha Turkiyaning «Fenerbahche» va «Trabzonspor» klublaridan taklif olgan.
Bu esa futbolchining kelajagi bo‘yicha yangi transfer ehtimollarini yuzaga keltirmoqda.
«Oldinga harakat qilishda davom etamiz»
Shomurodov o‘z murojaatini uni qo‘llab-quvvatlagan barcha insonlarga minnatdorchilik bildirish bilan yakunladi.
«Yo‘limda men bilan birga bo‘lgan va qo‘llab-quvvatlagan barchaga rahmat. Oldinga qarab harakat qilishda davom etamiz».
O‘zbekistonning ilk mundiali kutilgan natijani bermagan bo‘lsa-da, Shomurodovning so‘zlari jamoa bu tajribadan keyin yanada kuchli bo‘lib qaytishga tayyorlanayotganini ko‘rsatdi.
Sizningcha, Eldor Shomurodov JCH-2026da O‘zbekistonning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…