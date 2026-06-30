«Manchester Siti» rahbari Mareska haqida muhim gapni aytdi...
«Manchester Siti» boshqaruvi raisi Xaldun Al-Muborak Enso Mareskaning jamoa bosh murabbiyi etib tayinlanishiga munosabat bildirdi.
Klub rahbari italiyalik mutaxassisning xarakteri, ish uslubi va futbolga qarashlari «shaharliklar»ning kelajak rejalariga to‘liq mos kelishini ta’kidladi.
«Aynan shu sifatlar bizga kerak»
Xaldun Al-Muborak Mareskani doimo yangi chaqiriqlarga intiladigan va yuqori natijalarni maqsad qiladigan murabbiy sifatida ta’rifladi.
«Enso jamoaga xarizma, ishga bo‘lgan katta ishtiyoq va yuqori futbol zakovatini olib keladi. Aynan shu sifatlar bizga kerak», — dedi u.
Klub rahbarining fikricha, Mareskaning zamonaviy futbolga qarashi va o‘z g‘oyalariga sodiqligi «Siti» uchun muhim ustunlik bo‘ladi.
Klubga qaytishi tabiiy qadam deb baholandi
Mareska avval ham «Manchester Siti» tizimida ishlagan va klub muhitini yaxshi biladi.
Al-Muborak uning qaytishini kutilgan va mantiqiy qaror deb atadi.
«U maqsad va orzulari o‘ziniki bilan to‘liq mos keladigan klubga qaytayotganidan mamnunmiz», — dedi klub rahbari.
Uning ta’kidlashicha, bu qaror ham Mareska, ham «Manchester Siti» uchun tabiiy qadam bo‘lgan.
Mareskaga mos tarkib tayyor
Xaldun Al-Muborak yangi murabbiy o‘z g‘oyalarini amalga oshirishi uchun klubda barcha sharoit mavjudligini qayd etdi.
Mareska ixtiyorida:
yuqori saviyali futbolchilar;
rivojlangan klub infratuzilmasi;
kuchli murabbiylar shtabi;
zamonaviy futbol tizimi
bo‘ladi.
Klub rahbariyati italiyalik mutaxassis bu imkoniyatlardan samarali foydalanishiga ishonmoqda.
«Uning hissasini katta qiziqish bilan kutyapmiz»
Al-Muborak yangi bosh murabbiydan jamoaning kelajakdagi muvaffaqiyatlariga katta hissa qo‘shishini kutmoqda.
«Uning klubning kelajakdagi muvaffaqiyatlariga qanday hissa qo‘shishini katta qiziqish bilan kutyapmiz. Xush kelibsan, Enso», — dedi u klub rasmiy saytiga.
Mareska Gvardiolaning o‘rnini egalladi
Enso Mareska «Manchester Siti» bosh murabbiyi lavozimida Xosep Gvardiolaning o‘rnini egalladi.
Shu tariqa, klubda yangi davr boshlanmoqda. Endi asosiy savol — Mareska Gvardiola qoldirgan yuqori standartlarni saqlab qola oladimi?
Sizningcha, Enso Mareska «Manchester Siti»da muvaffaqiyat qozona oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…