18 kunlik chaqaloq onasiga vayronalar ostida kuch bag‘ishladi
Venesuelada yuz bergan kuchli zilzila ortidan 18 kunlik chaqalog‘i bilan vayronalar ostida qolgan ayolning hayot uchun olib borgan kurashi butun dunyo e’tiborini o‘ziga tortdi. Qutqaruvchilar tomonidan tirik holda olib chiqilgan Dayana Patino boshidan kechirgan qo‘rqinchli lahzalar haqida so‘zlab berdi.
Uning aytishicha, eng og‘ir damlarda ham yangi tug‘ilgan o‘g‘li Huan David unga yashash uchun kuch va umid bag‘ishlagan.
«U tirik ekan, men ham taslim bo‘lishga haqim yo‘q edi. Har safar uning nafas olayotganini bilish uchun burniga tegib tekshirib turardim», — deydi Dayana.
Vayronalar ostidagi umid
24 iyun kuni Venesuelada sodir bo‘lgan kuchli zilzila mamlakat tarixidagi eng fojiali tabiiy ofatlardan biriga aylandi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 29 iyun holatiga kamida 1450 kishi halok bo‘lgan, o‘n minglab odamlar esa bedarak yo‘qolgan. Qidiruv-qutqaruv ishlari hanuz davom etayotgan bo‘lsa-da, tirik qolganlarni topish imkoniyati tobora qisqarib bormoqda.
Aynan shu fojia orasida Dayana va uning 18 kunlik o‘g‘lining qutqarilishi haqiqiy mo‘jiza sifatida baholanmoqda. Qutqaruv jarayoni aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda millionlab tomoshabinlarning qalbiga yetib bordi. Kichkina Huan David esa ko‘pchilik uchun umid timsoliga aylandi.
«Faqat bolamni mahkam quchoqladim»
Dayana zilzila vaqtida La-Guaira shahridagi sakkizinchi qavatda joylashgan xonadonida idish yuvayotgan bo‘lgan. Avvaliga u yer silkinishini oddiy tebranish deb o‘ylagan. Ammo bir necha soniya o‘tib vaziyat keskin o‘zgargan.
Ona darhol chaqalog‘ini quchog‘iga olgan. Keyin esa butun bino qulay boshlagan.
«O‘zimni havoda uchayotgandek his qildim. Keyin esa suv va tuproq ichiga botib ketayotgandek bo‘ldim. Qanday qilib bolamni qo‘limdan chiqarmaganimga hozir ham hayronman», — deydi u.
Vayronalar ostida qolgan ayol dastlab yordam chaqirib baqirgan. Biroq ovozini hech kim eshitmayotganini anglagach, kuchini tejashga qaror qilgan. Shundan keyin u faqat yaqindan odamlarning ovozi yoki qadam tovushlari eshitilgandagina yordam so‘rab chaqirgan.
Qutqaruvchilarga yetgan ovoz
Dayananing chap oyog‘i beton parchalari ostida qisilib qolgan, boshi esa toshlar orasida siqilgan bo‘lsa-da, u o‘zini yo‘qotmaslikka harakat qilgan.
Bir muddatdan keyin u akasining ovozini eshitadi va bor kuchi bilan javob qaytaradi. Akasi esa uni albatta qutqarishini aytib, umid bag‘ishlaydi.
25 iyun kuni kechqurun murakkab qutqaruv operatsiyasi natijasida ona va chaqaloq vayronalar ostidan tirik holda olib chiqildi. Dayananing ikki oyog‘i jarohatlangan bo‘lsa, chaqaloq yengil tan jarohatlari bilan qutulib qoldi.
«Hayot menga yana qaytgandek bo‘ldi»
Oila boshlig‘i Gerson zilzila paytida uyiga endigina yetib kelgan bo‘lgan. Ko‘p qavatli binoning qulashini ko‘rgach, xotini va farzandini yo‘qotganiga ishonib qolgan.
Ularning tirik ekanini ko‘rgan lahza esa uning hayotidagi eng ta’sirli damlardan biri bo‘lgan.
«Bu tuyg‘uni so‘z bilan ifodalash qiyin. Men ularni yo‘qotdim deb o‘ylagandim. O‘g‘limni quchog‘imga olganimda, xuddi hayot menga yana bir bor in’om etilgandek
…