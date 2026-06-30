18 kunlik chaqaloq onasiga vayronalar ostida kuch bag‘ishladi

·3·Dunyo
18 kunlik chaqaloq onasiga vayronalar ostida kuch bag‘ishladi

Venesuelada yuz bergan kuchli zilzila ortidan 18 kunlik chaqalog‘i bilan vayronalar ostida qolgan ayolning hayot uchun olib borgan kurashi butun dunyo e’tiborini o‘ziga tortdi. Qutqaruvchilar tomonidan tirik holda olib chiqilgan Dayana Patino boshidan kechirgan qo‘rqinchli lahzalar haqida so‘zlab berdi.

Uning aytishicha, eng og‘ir damlarda ham yangi tug‘ilgan o‘g‘li Huan David unga yashash uchun kuch va umid bag‘ishlagan.

«U tirik ekan, men ham taslim bo‘lishga haqim yo‘q edi. Har safar uning nafas olayotganini bilish uchun burniga tegib tekshirib turardim», — deydi Dayana.

Vayronalar ostidagi umid

24 iyun kuni Venesuelada sodir bo‘lgan kuchli zilzila mamlakat tarixidagi eng fojiali tabiiy ofatlardan biriga aylandi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 29 iyun holatiga kamida 1450 kishi halok bo‘lgan, o‘n minglab odamlar esa bedarak yo‘qolgan. Qidiruv-qutqaruv ishlari hanuz davom etayotgan bo‘lsa-da, tirik qolganlarni topish imkoniyati tobora qisqarib bormoqda.

Aynan shu fojia orasida Dayana va uning 18 kunlik o‘g‘lining qutqarilishi haqiqiy mo‘jiza sifatida baholanmoqda. Qutqaruv jarayoni aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda millionlab tomoshabinlarning qalbiga yetib bordi. Kichkina Huan David esa ko‘pchilik uchun umid timsoliga aylandi.

«Faqat bolamni mahkam quchoqladim»

Dayana zilzila vaqtida La-Guaira shahridagi sakkizinchi qavatda joylashgan xonadonida idish yuvayotgan bo‘lgan. Avvaliga u yer silkinishini oddiy tebranish deb o‘ylagan. Ammo bir necha soniya o‘tib vaziyat keskin o‘zgargan.

Ona darhol chaqalog‘ini quchog‘iga olgan. Keyin esa butun bino qulay boshlagan.

«O‘zimni havoda uchayotgandek his qildim. Keyin esa suv va tuproq ichiga botib ketayotgandek bo‘ldim. Qanday qilib bolamni qo‘limdan chiqarmaganimga hozir ham hayronman», — deydi u.

Vayronalar ostida qolgan ayol dastlab yordam chaqirib baqirgan. Biroq ovozini hech kim eshitmayotganini anglagach, kuchini tejashga qaror qilgan. Shundan keyin u faqat yaqindan odamlarning ovozi yoki qadam tovushlari eshitilgandagina yordam so‘rab chaqirgan.

18 kunlik chaqaloq onasiga vayronalar ostida kuch bag‘ishladi

Qutqaruvchilarga yetgan ovoz

Dayananing chap oyog‘i beton parchalari ostida qisilib qolgan, boshi esa toshlar orasida siqilgan bo‘lsa-da, u o‘zini yo‘qotmaslikka harakat qilgan.

Bir muddatdan keyin u akasining ovozini eshitadi va bor kuchi bilan javob qaytaradi. Akasi esa uni albatta qutqarishini aytib, umid bag‘ishlaydi.

25 iyun kuni kechqurun murakkab qutqaruv operatsiyasi natijasida ona va chaqaloq vayronalar ostidan tirik holda olib chiqildi. Dayananing ikki oyog‘i jarohatlangan bo‘lsa, chaqaloq yengil tan jarohatlari bilan qutulib qoldi.

«Hayot menga yana qaytgandek bo‘ldi»

Oila boshlig‘i Gerson zilzila paytida uyiga endigina yetib kelgan bo‘lgan. Ko‘p qavatli binoning qulashini ko‘rgach, xotini va farzandini yo‘qotganiga ishonib qolgan.

Ularning tirik ekanini ko‘rgan lahza esa uning hayotidagi eng ta’sirli damlardan biri bo‘lgan.

«Bu tuyg‘uni so‘z bilan ifodalash qiyin. Men ularni yo‘qotdim deb o‘ylagandim. O‘g‘limni quchog‘imga olganimda, xuddi hayot menga yana bir bor in’om etilgandek

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026 da mashhur bo‘lgan Paragvaylik go‘zal «Koinot malikasi» bo‘lmoqchiJCH-2026 da mashhur bo‘lgan Paragvaylik go‘zal «Koinot malikasi» bo‘lmoqchiBugun, 12:1663 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldiBugun, 12:11Germaniya mag‘lub etildi: Paragvayda rasman dam olish kuni!Germaniya mag‘lub etildi: Paragvayda rasman dam olish kuni!Bugun, 11:37Monakoda kuchli portlash: ikki kishi og‘ir ahvolda qolmoqdaMonakoda kuchli portlash: ikki kishi og‘ir ahvolda qolmoqdaBugun, 03:12Osiyodagi kibermarkazlarda ayollarni ishga aldab chaqirib, qiynoqqa va zo‘ravonlikka solishgani aniqlandiOsiyodagi kibermarkazlarda ayollarni ishga aldab chaqirib, qiynoqqa va zo‘ravonlikka solishgani aniqlandiKecha, 23:18Meksikada sirli “Betmen” o‘g‘rilarni ustunlarga bog‘lab ketmoqdaMeksikada sirli “Betmen” o‘g‘rilarni ustunlarga bog‘lab ketmoqdaKecha, 22:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi