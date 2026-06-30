JCH-2026. 1/16 final. Niderlandiya — Marokash 1:1 (2:3) (gollar videosi)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
JCH-2026. 1/16 final
Jahon chempionatida 1/16 final bosqichining navbatdagi juftligida Niderlandiya va Marokash o‘zaro to‘qnash keldi.
Bellashuvning asosiy va qo‘shimcha bo‘limlarida g‘olib aniqlanmadi. Penaltilar seriyasida esa Afrika vakillariga omad kulib boqdi.
Shu tariqa , endi Marokash terma jamoasi 1/8 final bosqichida Kanadaga qarshi o‘ynaydi.
JCH-2026. 1/16 final
Niderlandiya — Marokash 1:1
Penaltilar seriyasi — 2:3
Gollar: Gakpo 72 — Diop 90+1.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…