Yevropadagi anomal issiq Hisense konditsionerlari savdosini keskin oshirib yubordi
Yevropa qitʼasida kuzatilayotgan gʻayritabiiy issiq harorat maishiy texnika bozorida haqiqiy bumni keltirib chiqardi. Xususan, Xitoyning yirik texnologik giganti Hisense Group joriy yilning birinchi yarmida Gʻarbiy Yevropa bozorida konditsionerlar savdosi oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 20 foizdan koʻproqqa oʻsganini maʼlum qildi. Bu haqda ixbt.com nashri kompaniya hisobotiga tayanib xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eng hayratlanarli koʻrsatkichlar Fransiya bozorida qayd etildi. Maʼlumotlarga koʻra, ushbu mamlakatda Hisense konditsionerlariga boʻlgan talab bir yil ichida 100 foizdan ziyodroqqa oshgan. Bunday keskin oʻsish nafaqat ishlab chiqaruvchilar, balki chakana savdo tarmoqlari uchun ham kutilmagan holat boʻldi. Ayni damda Fransiya boʻylab sovutish tizimlarini oʻrnatish boʻyicha navbatlar avgust oyining oxirigacha band qilib boʻlingan.
Logistika va taqchillik muammolariItaliya, Ispaniya va boshqa Janubiy Yevropa mamlakatlarida Hisense brendining portativ (koʻchma) konditsionerlari deyarli sotilib boʻlingan. Chakana sotuvchilar jiddiy mahsulot taqchilligiga duch kelishmoqda. Hisense kompaniyasining Yevropa boʻyicha marketing menejeri Vey Chi vaziyatga izoh berar ekan, bu yil issiq havo nisbatan kech kelgani, biroq oxirgi ikki hafta ichida haroratning keskin koʻtarilishi talabni nazorat qilib boʻlmas darajaga olib chiqqanini taʼkidladi.
Hozirda Italiya, Chexiya va Polsha kabi davlatlarda portativ sovutish qurilmalarini topish mushkul vazifaga aylangan. Kompaniya rahbariyati yuzaga kelgan defitsitni bartaraf etish maqsadida Yevropaning turli mintaqalari oʻrtasida yetkazib berish zanjirini qayta taqsimlamoqda va zavodlarga shoshilinch buyurtmalar joylashtirmoqda.
Mahalliylashtirish va bozor raqobatiHisense vakillarining soʻzlariga koʻra, kompaniya turli mintaqalardagi isteʼmolchilar ehtiyojini yaxshiroq qondirish uchun mahalliylashtirilgan ilmiy-tadqiqot ishlarini (R&D) kuchaytirgan. Bu esa brendga Yevropa standartlari va iqlim sharoitiga mos mahsulotlarni tezroq bozorga chiqarish imkonini bermoqda. Taʼkidlash joizki, bunday yuqori talab faqat bir brend bilan cheklanib qolayotgani yoʻq.
Avvalroq, yana bir yirik ishlab chiqaruvchi Gree ham Yevropadagi barcha zaxiralari sotilib ketgani haqida hisobot bergan edi. Mutaxassislarning fikricha, global iqlim oʻzgarishi natijasida Yevropada yozgi haroratning koʻtarilib borishi yaqin yillarda konditsionerlarni hashamat buyumidan hayotiy zaruriyatga aylantiradi. Bu esa Oʻzbekiston kabi issiq iqlimli hududlarda boʻlgani kabi, Yevropada ham sovutish tizimlari bozorining barqaror oʻsishini taʼminlaydi.
…