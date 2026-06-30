Yevropadagi anomal issiq Hisense konditsionerlari savdosini keskin oshirib yubordi

·0·Texno
Yevropadagi anomal issiq Hisense konditsionerlari savdosini keskin oshirib yubordi

Yevropa qitʼasida kuzatilayotgan gʻayritabiiy issiq harorat maishiy texnika bozorida haqiqiy bumni keltirib chiqardi. Xususan, Xitoyning yirik texnologik giganti Hisense Group joriy yilning birinchi yarmida Gʻarbiy Yevropa bozorida konditsionerlar savdosi oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 20 foizdan koʻproqqa oʻsganini maʼlum qildi. Bu haqda ixbt.com nashri kompaniya hisobotiga tayanib xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eng hayratlanarli koʻrsatkichlar Fransiya bozorida qayd etildi. Maʼlumotlarga koʻra, ushbu mamlakatda Hisense konditsionerlariga boʻlgan talab bir yil ichida 100 foizdan ziyodroqqa oshgan. Bunday keskin oʻsish nafaqat ishlab chiqaruvchilar, balki chakana savdo tarmoqlari uchun ham kutilmagan holat boʻldi. Ayni damda Fransiya boʻylab sovutish tizimlarini oʻrnatish boʻyicha navbatlar avgust oyining oxirigacha band qilib boʻlingan.

Logistika va taqchillik muammolari

Italiya, Ispaniya va boshqa Janubiy Yevropa mamlakatlarida Hisense brendining portativ (koʻchma) konditsionerlari deyarli sotilib boʻlingan. Chakana sotuvchilar jiddiy mahsulot taqchilligiga duch kelishmoqda. Hisense kompaniyasining Yevropa boʻyicha marketing menejeri Vey Chi vaziyatga izoh berar ekan, bu yil issiq havo nisbatan kech kelgani, biroq oxirgi ikki hafta ichida haroratning keskin koʻtarilishi talabni nazorat qilib boʻlmas darajaga olib chiqqanini taʼkidladi.

Hozirda Italiya, Chexiya va Polsha kabi davlatlarda portativ sovutish qurilmalarini topish mushkul vazifaga aylangan. Kompaniya rahbariyati yuzaga kelgan defitsitni bartaraf etish maqsadida Yevropaning turli mintaqalari oʻrtasida yetkazib berish zanjirini qayta taqsimlamoqda va zavodlarga shoshilinch buyurtmalar joylashtirmoqda.

Mahalliylashtirish va bozor raqobati

Hisense vakillarining soʻzlariga koʻra, kompaniya turli mintaqalardagi isteʼmolchilar ehtiyojini yaxshiroq qondirish uchun mahalliylashtirilgan ilmiy-tadqiqot ishlarini (R&D) kuchaytirgan. Bu esa brendga Yevropa standartlari va iqlim sharoitiga mos mahsulotlarni tezroq bozorga chiqarish imkonini bermoqda. Taʼkidlash joizki, bunday yuqori talab faqat bir brend bilan cheklanib qolayotgani yoʻq.

Avvalroq, yana bir yirik ishlab chiqaruvchi Gree ham Yevropadagi barcha zaxiralari sotilib ketgani haqida hisobot bergan edi. Mutaxassislarning fikricha, global iqlim oʻzgarishi natijasida Yevropada yozgi haroratning koʻtarilib borishi yaqin yillarda konditsionerlarni hashamat buyumidan hayotiy zaruriyatga aylantiradi. Bu esa Oʻzbekiston kabi issiq iqlimli hududlarda boʻlgani kabi, Yevropada ham sovutish tizimlari bozorining barqaror oʻsishini taʼminlaydi.

HisenseTexnologiyaYevropaKonditsionerSavdo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropadagi anomal issiq: Gree konditsionerlari butunlay sotilib ketdiYevropadagi anomal issiq: Gree konditsionerlari butunlay sotilib ketdiBugun, 11:56Lenovo maktab oʻquvchilari uchun oʻyinlarsiz va sunʼiy intellektli smartfon taqdim etdiLenovo maktab oʻquvchilari uchun oʻyinlarsiz va sunʼiy intellektli smartfon taqdim etdiBugun, 11:29HMD kompaniyasi sensorli panelga ega noodatiy tugmali telefon ustida ishlamoqdaHMD kompaniyasi sensorli panelga ega noodatiy tugmali telefon ustida ishlamoqdaBugun, 10:22Apple tarixidagi eng yirik sizib chiqish: iPhone 18 Pro tafsilotlari darqnetga tushdiApple tarixidagi eng yirik sizib chiqish: iPhone 18 Pro tafsilotlari darqnetga tushdiBugun, 09:51Sunʼiy intellekt va ishsizlik: Yangi tadqiqot kutilmagan natijalarni koʻrsatdiSunʼiy intellekt va ishsizlik: Yangi tadqiqot kutilmagan natijalarni koʻrsatdiBugun, 09:21Meta inqilobiy texnologiyani taqdim etdi: Endi fikrlarni jarrohliksiz matnga aylantirish mumkinMeta inqilobiy texnologiyani taqdim etdi: Endi fikrlarni jarrohliksiz matnga aylantirish mumkinBugun, 09:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi