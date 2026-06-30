Yurgen Klopp Germaniya termasi haqida kutilmagan javob berdi
Yurgen Klopp Germaniya milliy jamoasi bosh murabbiyi bo‘lishi mumkinligi haqidagi gap-so‘zlarga munosabat bildirdi. «Liverpul» va Dortmundning «Borussiya» klublarida muvaffaqiyatli ishlagan mutaxassis bu masalani hozircha jiddiy muhokama qilmaganini aytdi.
Uning nomi Germaniya termasi uchun ehtimoliy nomzodlar qatorida tilga olinayotgan bo‘lsa-da, Klopp hozir bu haqda gapirish vaqti emasligini ta’kidladi.
«Bu haqda hali o‘ylab ham ko‘rmaganman»
Klopp Magenta TV telekanaliga bergan intervyusida Germaniya termasini qabul qilish ehtimoli haqida so‘raldi.
«Bu haqda hali o‘ylab ham ko‘rmaganman. Nomzodim ko‘rib chiqilayotganini juda yaxshi tushunaman, lekin bu haqda hozir gapirishning mavridi emas», — dedi u.
Shu tariqa, mutaxassis terma jamoa eshigini to‘liq yopmadi, ammo hozircha aniq qaror yo‘qligini bildirib qo‘ydi.
Kloppning nomi nega ko‘p tilga olinmoqda?
Yurgen Klopp Yevropadagi eng mashhur va muvaffaqiyatli murabbiylardan biri hisoblanadi.
U faoliyati davomida:
Dortmundning «Borussiya»si bilan Germaniyada katta yutuqlarga erishdi;
«Liverpul»ni Angliya va Yevropa futboli cho‘qqisiga olib chiqdi;
yuqori bosimli va hujumkor futbol uslubi bilan tanildi;
futbolchilarni ruhlantirish qobiliyati bilan obro‘ qozondi.
Shu sabab Germaniya termasi muvaffaqiyatsiz natija qayd etgan har bir holatda Kloppning nomi tabiiy ravishda kun tartibiga chiqmoqda.
Germaniya Paragvaydan o‘ta olmadi
Yulian Nagelsmann boshchiligidagi Germaniya JCH-2026 1/16 finalida Paragvayga qarshi maydonga tushdi.
Asosiy va qo‘shimcha vaqt 1:1 hisobida yakunlangan bo‘lsa, penaltilar seriyasida nemislar 3:4 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
Bu natija Germaniya futbol jamoatchiligida katta norozilik va muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Nagelsmann ketishni rejalashtirmayapti
Muvaffaqiyatsizlikka qaramay, Yulian Nagelsmann hozircha o‘z lavozimini tark etish niyati yo‘qligini ma’lum qildi.
Shu bois Kloppning Germaniya termasiga kelishi hozircha faqat taxmin va muhokama darajasida qolmoqda.
Ma’lumot
Tafsilot
Amaldagi murabbiy
Yulian Nagelsmann
JCH-2026 natijasi
1/16 finalda chiqib ketdi
Ehtimoliy nomzod
Yurgen Klopp
Kloppning javobi
Hozircha o‘ylamagan
Germaniyada yangi davr boshlanadimi?
Nagelsmann lavozimida qolishni rejalashtirayotgan bo‘lsa-da, Germaniyaning ketma-ket mundiallardagi muvaffaqiyatsiz ishtiroki bosimni yanada kuchaytirishi mumkin.
Klopp esa hozircha aniq javob bermagani bilan, uning so‘zlari kelajakda bu variant butunlay istisno qilinmaganini ko‘rsatdi.
Sizningcha, Germaniya termasiga Yurgen Klopp kerakmi yoki Nagelsmannga yana bir imkoniyat berish lozimmi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…