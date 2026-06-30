Yurgen Klopp Germaniya termasi haqida kutilmagan javob berdi

·0·Sport
Yurgen Klopp Germaniya termasi haqida kutilmagan javob berdi

Yurgen Klopp Germaniya milliy jamoasi bosh murabbiyi bo‘lishi mumkinligi haqidagi gap-so‘zlarga munosabat bildirdi. «Liverpul» va Dortmundning «Borussiya» klublarida muvaffaqiyatli ishlagan mutaxassis bu masalani hozircha jiddiy muhokama qilmaganini aytdi.

Uning nomi Germaniya termasi uchun ehtimoliy nomzodlar qatorida tilga olinayotgan bo‘lsa-da, Klopp hozir bu haqda gapirish vaqti emasligini ta’kidladi.

«Bu haqda hali o‘ylab ham ko‘rmaganman»

Klopp Magenta TV telekanaliga bergan intervyusida Germaniya termasini qabul qilish ehtimoli haqida so‘raldi.

«Bu haqda hali o‘ylab ham ko‘rmaganman. Nomzodim ko‘rib chiqilayotganini juda yaxshi tushunaman, lekin bu haqda hozir gapirishning mavridi emas», — dedi u.

Shu tariqa, mutaxassis terma jamoa eshigini to‘liq yopmadi, ammo hozircha aniq qaror yo‘qligini bildirib qo‘ydi.

Kloppning nomi nega ko‘p tilga olinmoqda?

Yurgen Klopp Yevropadagi eng mashhur va muvaffaqiyatli murabbiylardan biri hisoblanadi.

U faoliyati davomida:

  • Dortmundning «Borussiya»si bilan Germaniyada katta yutuqlarga erishdi;

  • «Liverpul»ni Angliya va Yevropa futboli cho‘qqisiga olib chiqdi;

  • yuqori bosimli va hujumkor futbol uslubi bilan tanildi;

  • futbolchilarni ruhlantirish qobiliyati bilan obro‘ qozondi.

Shu sabab Germaniya termasi muvaffaqiyatsiz natija qayd etgan har bir holatda Kloppning nomi tabiiy ravishda kun tartibiga chiqmoqda.

Germaniya Paragvaydan o‘ta olmadi

Yulian Nagelsmann boshchiligidagi Germaniya JCH-2026 1/16 finalida Paragvayga qarshi maydonga tushdi.

Asosiy va qo‘shimcha vaqt 1:1 hisobida yakunlangan bo‘lsa, penaltilar seriyasida nemislar 3:4 hisobida mag‘lub bo‘ldi.

Bu natija Germaniya futbol jamoatchiligida katta norozilik va muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Nagelsmann ketishni rejalashtirmayapti

Muvaffaqiyatsizlikka qaramay, Yulian Nagelsmann hozircha o‘z lavozimini tark etish niyati yo‘qligini ma’lum qildi.

Shu bois Kloppning Germaniya termasiga kelishi hozircha faqat taxmin va muhokama darajasida qolmoqda.

Ma’lumot

Tafsilot

Amaldagi murabbiy

Yulian Nagelsmann

JCH-2026 natijasi

1/16 finalda chiqib ketdi

Ehtimoliy nomzod

Yurgen Klopp

Kloppning javobi

Hozircha o‘ylamagan

Germaniyada yangi davr boshlanadimi?

Nagelsmann lavozimida qolishni rejalashtirayotgan bo‘lsa-da, Germaniyaning ketma-ket mundiallardagi muvaffaqiyatsiz ishtiroki bosimni yanada kuchaytirishi mumkin.

Klopp esa hozircha aniq javob bermagani bilan, uning so‘zlari kelajakda bu variant butunlay istisno qilinmaganini ko‘rsatdi.

Sizningcha, Germaniya termasiga Yurgen Klopp kerakmi yoki Nagelsmannga yana bir imkoniyat berish lozimmi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti» rahbari Mareska haqida muhim gapni aytdi...«Manchester Siti» rahbari Mareska haqida muhim gapni aytdi...Bugun, 12:28Eldor Shomurodov mundialdan so‘ng yurakdagi gaplarini aytdi...Eldor Shomurodov mundialdan so‘ng yurakdagi gaplarini aytdi...Bugun, 12:22Chelsi ayollar jamoasida hujumchi inqirozi: Sam Kerr oʻrnini kim egallaydi?Chelsi ayollar jamoasida hujumchi inqirozi: Sam Kerr oʻrnini kim egallaydi?Bugun, 12:15Noyer sensatsion mag‘lubiyatdan so‘ng Germaniyaning asosiy muammosini aytdiNoyer sensatsion mag‘lubiyatdan so‘ng Germaniyaning asosiy muammosini aytdiBugun, 12:09JCH-2026. 1/16 final. Niderlandiya — Marokash 1:1 (2:3) (gollar videosi)JCH-2026. 1/16 final. Niderlandiya — Marokash 1:1 (2:3) (gollar videosi)Bugun, 12:03Yurgen Klopp Germaniyaning magʻlubiyatidan soʻng Arsenal jamoasini tanqid qildiYurgen Klopp Germaniyaning magʻlubiyatidan soʻng Arsenal jamoasini tanqid qildiBugun, 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi