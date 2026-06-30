O‘zbekiston bokschilari Jakartaga katta tarkib bilan yo‘l oladi

·27·Sport
O‘zbekiston bokschilari Jakartaga katta tarkib bilan yo‘l oladi

3–17 iyul kunlari Indoneziya poytaxti Jakarta shahri U-19 va U-23 yosh toifalari o‘rtasidagi Osiyo chempionatiga mezbonlik qiladi.

Nufuzli qit’a birinchiligida O‘zbekiston terma jamoasi katta tarkib bilan ishtirok etadi. Mamlakatimiz sharafini yigitlar va qizlar o‘rtasida jami 38 nafar bokschi himoya qiladi.

U-19 yigitlar tarkibi

O‘zbekistonning U-19 yigitlar terma jamoasi 10 ta vazn toifasida ishtirok etadi:

  • -50 kg: O‘tkirbek Norqosimov;

  • -55 kg: Elyor Rustamov;

  • -60 kg: Muhammadrizo Ukimov;

  • -65 kg: Ibrohim Shokirjonov;

  • -70 kg: Saidxo‘ja Sadillaxo‘jayev;

  • -75 kg: Suxrob Rahmatullayev;

  • -80 kg: Abror Sharipov;

  • -85 kg: Sardorbek Baxromxo‘jayev;

  • -90 kg: Asadbek Sultanboyev;

  • +90 kg: Islom Salixov.

Murabbiylar: Xulio Li Echavarria, Sirojiddin Naimov va Baxtiyor To‘raboyev.

U-19 qizlar tarkibi

Qizlar o‘rtasida 8 nafar bokschimiz ringga ko‘tariladi:

  • -48 kg: Maftuna Musurmonova;

  • -51 kg: Nazokat Mardonova;

  • -54 kg: Sabrina Chakomanova;

  • -57 kg: Robiya Ravshanova;

  • -60 kg: Sevara Mamatova;

  • -65 kg: Rushanabonu Isoyeva;

  • -70 kg: Maftuna Yangiyeva;

  • -75 kg: Samira Turg‘unova.

Murabbiylar: Temur Axbayev, Eldor Holmatov va Nodirjon Irgashev.

U-23 erkaklar tarkibi

U-23 erkaklar terma jamoasi ham 10 ta vazn toifasida bahs olib boradi:

  • -50 kg: Amirbek Ismoilov;

  • -55 kg: Faryozbek Do‘smatov;

  • -60 kg: Abdurahmon Mahmudjonov;

  • -65 kg: Ilhomjon Irgashev;

  • -70 kg: Abdulloh Madaminov;

  • -75 kg: Abdulaziz Abdulhamidov;

  • -80 kg: Fazliddin Erkinboyev;

  • -85 kg: Norbek Abdullayev;

  • -90 kg: Samir Sobirov;

  • +90 kg: Ozodbek Aliyev.

Murabbiylar: Xuan Enrike Steyners, Akmal Hasanov, Alimardon Dostonov, Ramzjon Ahmedov va Sherzodbek Ahmadjonov.

U-23 ayollar tarkibi

U-23 ayollar o‘rtasida ham 10 nafar vakilimiz ishtirok etadi:

  • -48 kg: Robiyaxon Baxtiyorova;

  • -51 kg: Gulsevar Ganiyeva;

  • -54 kg: Uzukjamol Yunusova;

  • -57 kg: Xumorabonu Mamajonova;

  • -60 kg: Mushtariybonu Ibroximjonova;

  • -65 kg: Sevinch Xurramova;

  • -70 kg: Rayhona Qurbonboyeva;

  • -75 kg: Oysha Toirova;

  • -80 kg: Ruxshona Parpiyeva;

  • +80 kg: Sobiraxon Shaxobiddinova.

Murabbiylar: Barbaro Fernandez Ximenez, Islom Tadjiboyev, Shahzoda Umarova va Lazizbek Sharifjonov.

Delegatsiya tarkibi ham keng

O‘zbekiston delegatsiyasiga nafaqat sportchilar va murabbiylar, balki tibbiy va texnik mutaxassislar ham kiritilgan.

Shifokor: Komiljon Rasulov.
Fizioterapevt: Xesus Alberto.
Hakam: Bekjon Yusupov.

Asosiy maqsad — medallar uchun kurash

Jakartadagi qit’a birinchiligi yosh bokschilar uchun xalqaro tajriba to‘plash va o‘z salohiyatini namoyon etish imkoniyati bo‘ladi.

O‘zbekiston boks maktabi so‘nggi yillarda katta musobaqalarda yuqori natijalar qayd etib kelmoqda. Shu bois Jakartadagi chempionatda ham vakillarimizdan ko‘plab medallar kutilmoqda.

Bu haqda O‘zbekiston boks federatsiyasi xabar berdi.

Sizningcha, Jakartada qaysi yosh bokschilarimiz eng yuqori natijani qayd etadi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani sport muxlislariga yuboring.

O'zbekistonJakartaOsiyoOtkirbek Norqosimov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

An’anaviy o‘yin uslubidan voz kechishning oqibati Kumanga qimmatga tushdiAn’anaviy o‘yin uslubidan voz kechishning oqibati Kumanga qimmatga tushdiBugun, 15:23Eldor Shomurodov mundialdan so‘ng yurakdagi gaplarini aytdi...Eldor Shomurodov mundialdan so‘ng yurakdagi gaplarini aytdi...Bugun, 15:22Nagelsmann Germaniya haqida og‘ir "tan olish "qildi: u nimani ochiqladi?Nagelsmann Germaniya haqida og‘ir "tan olish "qildi: u nimani ochiqladi?Bugun, 15:13Marokash terma jamoasi bosh murabbiyi g‘alabadan keyingi sirni ochdiMarokash terma jamoasi bosh murabbiyi g‘alabadan keyingi sirni ochdiBugun, 15:05Shavkat Mirziyoyev terma jamoa haqida muhim chaqiriq bilan chiqdi...Shavkat Mirziyoyev terma jamoa haqida muhim chaqiriq bilan chiqdi...Bugun, 14:58Prezident O‘zbekiston terma jamoasini qo‘llab-quvvatlashga chaqirdiPrezident O‘zbekiston terma jamoasini qo‘llab-quvvatlashga chaqirdiBugun, 14:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi