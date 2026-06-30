O‘zbekiston bokschilari Jakartaga katta tarkib bilan yo‘l oladi
3–17 iyul kunlari Indoneziya poytaxti Jakarta shahri U-19 va U-23 yosh toifalari o‘rtasidagi Osiyo chempionatiga mezbonlik qiladi.
Nufuzli qit’a birinchiligida O‘zbekiston terma jamoasi katta tarkib bilan ishtirok etadi. Mamlakatimiz sharafini yigitlar va qizlar o‘rtasida jami 38 nafar bokschi himoya qiladi.
U-19 yigitlar tarkibi
O‘zbekistonning U-19 yigitlar terma jamoasi 10 ta vazn toifasida ishtirok etadi:
-50 kg: O‘tkirbek Norqosimov;
-55 kg: Elyor Rustamov;
-60 kg: Muhammadrizo Ukimov;
-65 kg: Ibrohim Shokirjonov;
-70 kg: Saidxo‘ja Sadillaxo‘jayev;
-75 kg: Suxrob Rahmatullayev;
-80 kg: Abror Sharipov;
-85 kg: Sardorbek Baxromxo‘jayev;
-90 kg: Asadbek Sultanboyev;
+90 kg: Islom Salixov.
Murabbiylar: Xulio Li Echavarria, Sirojiddin Naimov va Baxtiyor To‘raboyev.
U-19 qizlar tarkibi
Qizlar o‘rtasida 8 nafar bokschimiz ringga ko‘tariladi:
-48 kg: Maftuna Musurmonova;
-51 kg: Nazokat Mardonova;
-54 kg: Sabrina Chakomanova;
-57 kg: Robiya Ravshanova;
-60 kg: Sevara Mamatova;
-65 kg: Rushanabonu Isoyeva;
-70 kg: Maftuna Yangiyeva;
-75 kg: Samira Turg‘unova.
Murabbiylar: Temur Axbayev, Eldor Holmatov va Nodirjon Irgashev.
U-23 erkaklar tarkibi
U-23 erkaklar terma jamoasi ham 10 ta vazn toifasida bahs olib boradi:
-50 kg: Amirbek Ismoilov;
-55 kg: Faryozbek Do‘smatov;
-60 kg: Abdurahmon Mahmudjonov;
-65 kg: Ilhomjon Irgashev;
-70 kg: Abdulloh Madaminov;
-75 kg: Abdulaziz Abdulhamidov;
-80 kg: Fazliddin Erkinboyev;
-85 kg: Norbek Abdullayev;
-90 kg: Samir Sobirov;
+90 kg: Ozodbek Aliyev.
Murabbiylar: Xuan Enrike Steyners, Akmal Hasanov, Alimardon Dostonov, Ramzjon Ahmedov va Sherzodbek Ahmadjonov.
U-23 ayollar tarkibi
U-23 ayollar o‘rtasida ham 10 nafar vakilimiz ishtirok etadi:
-48 kg: Robiyaxon Baxtiyorova;
-51 kg: Gulsevar Ganiyeva;
-54 kg: Uzukjamol Yunusova;
-57 kg: Xumorabonu Mamajonova;
-60 kg: Mushtariybonu Ibroximjonova;
-65 kg: Sevinch Xurramova;
-70 kg: Rayhona Qurbonboyeva;
-75 kg: Oysha Toirova;
-80 kg: Ruxshona Parpiyeva;
+80 kg: Sobiraxon Shaxobiddinova.
Murabbiylar: Barbaro Fernandez Ximenez, Islom Tadjiboyev, Shahzoda Umarova va Lazizbek Sharifjonov.
Delegatsiya tarkibi ham keng
O‘zbekiston delegatsiyasiga nafaqat sportchilar va murabbiylar, balki tibbiy va texnik mutaxassislar ham kiritilgan.
Shifokor: Komiljon Rasulov.
Fizioterapevt: Xesus Alberto.
Hakam: Bekjon Yusupov.
Asosiy maqsad — medallar uchun kurash
Jakartadagi qit’a birinchiligi yosh bokschilar uchun xalqaro tajriba to‘plash va o‘z salohiyatini namoyon etish imkoniyati bo‘ladi.
O‘zbekiston boks maktabi so‘nggi yillarda katta musobaqalarda yuqori natijalar qayd etib kelmoqda. Shu bois Jakartadagi chempionatda ham vakillarimizdan ko‘plab medallar kutilmoqda.
Bu haqda O‘zbekiston boks federatsiyasi xabar berdi.
Sizningcha, Jakartada qaysi yosh bokschilarimiz eng yuqori natijani qayd etadi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani sport muxlislariga yuboring.
…