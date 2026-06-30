Baena Valverde bilan janjaldan keyingi hayotidagi og‘ir kunlarni ochdi

·0·Sport
Baena Valverde bilan janjaldan keyingi hayotidagi og‘ir kunlarni ochdi

«Atletiko» Madrid va Ispaniya milliy jamoasi yarim himoyachisi Aleks Baena Federiko Valverde bilan bog‘liq mojarodan keyin hayotida yuzaga kelgan og‘ir davr haqida gapirdi.

Futbolchining aytishicha, voqeadan keyin bosim faqat uning o‘ziga emas, balki oila a’zolariga ham ta’sir qilgan. U hatto psixolog yordamisiz bu qiyinchiliklarni yengib o‘ta olmasligi mumkinligini tan oldi.

2023 yildagi mojaro qanday boshlangan edi?

Baena va Valverde o‘rtasidagi ziddiyat 2023 yilda yuz bergan.

Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko‘ra, o‘yin vaqtida Baena urugvaylik futbolchini haqorat qilgani aytilgan. Keyinchalik Valverde o‘yindan so‘ng avtoturargohda raqibini kutib, uning yuziga musht tushirgani haqida xabarlar tarqalgan.

Baena ushbu voqeadan keyin politsiyaga ariza bergan, biroq ish sudda ko‘rib chiqilmasdan rad etilgan.

Tahdidlar oilasiga ham yetib borgan

Baenaning so‘zlariga ko‘ra, mojarodan keyin eng og‘ir vaziyat yaqinlariga nisbatan tahdidlar boshlanganida yuzaga kelgan.

«Eng og‘ir tomoni — tahdidlar oila a’zolarimga ham yetib borgani bo‘ldi. Ularga tahdidli xabarlar yozishdi, tun yarmida qo‘ng‘iroq qilishdi, o‘ldirish bilan qo‘rqitishdi», — dedi u.

Futbolchi o‘sha paytda o‘zidan ko‘ra oilasi uchun ko‘proq xavotir olganini ta’kidladi.

Psixolog yordami hal qiluvchi bo‘lgan

Aleks Baena ruhiy bosimni yengishda mutaxassis yordami juda muhim bo‘lganini ochiq aytdi.

«Agar psixolog yordami bo‘lmaganida, ehtimol, bugun bu yerda o‘tirmagan bo‘lardim», — deya uning so‘zlarini keltirdi Mundo Deportivo.

Uning bu iqrori professional sportdagi tashqi bosim ba’zan futbolchilarning ruhiy holatiga qanchalik qattiq ta’sir qilishini ko‘rsatdi.

Baena hozir Ispaniya termasi safida

Qiyin davrlarga qaramay, Aleks Baena futbolchilik faoliyatini davom ettirmoqda.

Hozirda u 2026 yilgi jahon chempionatida ishtirok etayotgan Ispaniya milliy jamoasi ixtiyorida.

Ispaniya 1/16 final bosqichida Avstriyaga qarshi maydonga tushadi.

Maydon tashqarisidagi kurash ham oson emas

Futbolchilar ko‘pincha faqat maydondagi o‘yini bilan baholanadi. Ammo Baenaning hikoyasi mashhurlik, tanqid va tahdidlar ortida og‘ir ruhiy bosim ham bo‘lishini ko‘rsatdi.

Uning psixolog yordami haqida ochiq gapirishi bunday holatlarda mutaxassisga murojaat qilish muhim ekanini yana bir bor eslatdi.

Sizningcha, futboldagi janjallardan keyin o‘yinchilar va ularning oilalarini himoya qilish uchun qattiqroq choralar kerakmi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zlatan Ibrahimovic Ronald Koemanʼni keskin tanqid qildi: Niderlandiya oʻzligini yoʻqotdiZlatan Ibrahimovic Ronald Koemanʼni keskin tanqid qildi: Niderlandiya oʻzligini yoʻqotdiBugun, 15:39An’anaviy o‘yin uslubidan voz kechishning oqibati Kumanga qimmatga tushdiAn’anaviy o‘yin uslubidan voz kechishning oqibati Kumanga qimmatga tushdiBugun, 15:23Eldor Shomurodov mundialdan so‘ng yurakdagi gaplarini aytdi...Eldor Shomurodov mundialdan so‘ng yurakdagi gaplarini aytdi...Bugun, 15:22Nagelsmann Germaniya haqida og‘ir "tan olish "qildi: u nimani ochiqladi?Nagelsmann Germaniya haqida og‘ir "tan olish "qildi: u nimani ochiqladi?Bugun, 15:13Marokash terma jamoasi bosh murabbiyi g‘alabadan keyingi sirni ochdiMarokash terma jamoasi bosh murabbiyi g‘alabadan keyingi sirni ochdiBugun, 15:05Shavkat Mirziyoyev terma jamoa haqida muhim chaqiriq bilan chiqdi...Shavkat Mirziyoyev terma jamoa haqida muhim chaqiriq bilan chiqdi...Bugun, 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi