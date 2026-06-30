Baena Valverde bilan janjaldan keyingi hayotidagi og‘ir kunlarni ochdi
«Atletiko» Madrid va Ispaniya milliy jamoasi yarim himoyachisi Aleks Baena Federiko Valverde bilan bog‘liq mojarodan keyin hayotida yuzaga kelgan og‘ir davr haqida gapirdi.
Futbolchining aytishicha, voqeadan keyin bosim faqat uning o‘ziga emas, balki oila a’zolariga ham ta’sir qilgan. U hatto psixolog yordamisiz bu qiyinchiliklarni yengib o‘ta olmasligi mumkinligini tan oldi.
2023 yildagi mojaro qanday boshlangan edi?
Baena va Valverde o‘rtasidagi ziddiyat 2023 yilda yuz bergan.
Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko‘ra, o‘yin vaqtida Baena urugvaylik futbolchini haqorat qilgani aytilgan. Keyinchalik Valverde o‘yindan so‘ng avtoturargohda raqibini kutib, uning yuziga musht tushirgani haqida xabarlar tarqalgan.
Baena ushbu voqeadan keyin politsiyaga ariza bergan, biroq ish sudda ko‘rib chiqilmasdan rad etilgan.
Tahdidlar oilasiga ham yetib borgan
Baenaning so‘zlariga ko‘ra, mojarodan keyin eng og‘ir vaziyat yaqinlariga nisbatan tahdidlar boshlanganida yuzaga kelgan.
«Eng og‘ir tomoni — tahdidlar oila a’zolarimga ham yetib borgani bo‘ldi. Ularga tahdidli xabarlar yozishdi, tun yarmida qo‘ng‘iroq qilishdi, o‘ldirish bilan qo‘rqitishdi», — dedi u.
Futbolchi o‘sha paytda o‘zidan ko‘ra oilasi uchun ko‘proq xavotir olganini ta’kidladi.
Psixolog yordami hal qiluvchi bo‘lgan
Aleks Baena ruhiy bosimni yengishda mutaxassis yordami juda muhim bo‘lganini ochiq aytdi.
«Agar psixolog yordami bo‘lmaganida, ehtimol, bugun bu yerda o‘tirmagan bo‘lardim», — deya uning so‘zlarini keltirdi Mundo Deportivo.
Uning bu iqrori professional sportdagi tashqi bosim ba’zan futbolchilarning ruhiy holatiga qanchalik qattiq ta’sir qilishini ko‘rsatdi.
Baena hozir Ispaniya termasi safida
Qiyin davrlarga qaramay, Aleks Baena futbolchilik faoliyatini davom ettirmoqda.
Hozirda u 2026 yilgi jahon chempionatida ishtirok etayotgan Ispaniya milliy jamoasi ixtiyorida.
Ispaniya 1/16 final bosqichida Avstriyaga qarshi maydonga tushadi.
Maydon tashqarisidagi kurash ham oson emas
Futbolchilar ko‘pincha faqat maydondagi o‘yini bilan baholanadi. Ammo Baenaning hikoyasi mashhurlik, tanqid va tahdidlar ortida og‘ir ruhiy bosim ham bo‘lishini ko‘rsatdi.
Uning psixolog yordami haqida ochiq gapirishi bunday holatlarda mutaxassisga murojaat qilish muhim ekanini yana bir bor eslatdi.
Sizningcha, futboldagi janjallardan keyin o‘yinchilar va ularning oilalarini himoya qilish uchun qattiqroq choralar kerakmi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…