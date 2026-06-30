Tesla zavodidan millionlab dollarlik akkumulyatorlar oʻgʻirlandi: jinoiy sxema fosh etildi
Ilon Mask boshqaruvidagi Tesla kompaniyasi Nevada shtatidagi Gigafactory zavodida yirik oʻgʻirliklar seriyasiga duch keldi. Maʼlum boʻlishicha, jinoyatchilar zavod hududidan millionlab dollar qiymatga ega akkumulyatorlar ortilgan yuk mashinalarini toʻsqinliksiz olib chiqib ketishga muvaffaq boʻlishgan. Ushbu holat kompaniyaning logistika va xavfsizlik tizimidagi jiddiy boʻshliqlarni koʻrsatib bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Huquq-tartibot idoralari maʼlumotlariga koʻra, oʻgʻirliklar 2023-yil dekabr oyidan buyon davom etib kelmoqda. Jinoyatchilar asosan Powerwall 3 uy energiya saqlash tizimlari va elektromobillar uchun moʻljallangan batareyalar ortilgan yarim tirkamalarni nishonga olishgan. Hozirga qadar kamida 11 ta shunday yirik oʻgʻirlik holati qayd etilgan boʻlib, ularning aksariyati joriy yilning yanvar oyiga toʻgʻri keladi.
Soxta hujjatlar va puxta rejalashtirilgan sxemaTergov xulosalariga koʻra, jinoyatchilar oʻzlarini qonuniy tashuvchi kompaniya vakillari sifatida koʻrsatib, soxta haydovchilik guvohnomalari va transport hujjatlaridan foydalanishgan. Shu yoʻl bilan ular zavod nazorat-oʻtish joylaridan bemalol oʻtib, qimmatbaho yuklarni olib chiqib ketishgan. Faqatgina yanvar oyining oʻzida 9 ta shunday holat roʻyxatga olingan.
Oʻgʻirlik koʻlami juda yuqori ekani aytilmoqda. Masalan, hodisalarning birida umumiy qiymati 950 ming dollardan ortiq boʻlgan ikkita Powerwall tirkamasi olib qochilgan. Keyinchalik ushbu tirkamalar zavoddan 800 kilometr uzoqlikda boʻsh holatda topilgan. Bu esa jinoyatchilarning yukni tezkorlik bilan boshqa joyga oʻtkazish va izni yoʻqotish boʻyicha tayyor tizimga ega ekanligidan dalolat beradi.
Hozirda mazkur jinoyatlarga aloqadorlikda gumonlanib uch kishi hibsga olingan. Ularga oʻgʻirlangan mulkni saqlash va sotish boʻyicha ayblovlar qoʻyilgan. Politsiya ushbu sxema ortida yirik uyushgan jinoiy guruh turganini taxmin qilmoqda. Shuningdek, hududdagi boshqa texnologik kompaniyalar, jumladan Redwood Materials ham shunday hujumlardan jabr koʻrgan.
Xaridorlar uchun ogohlantirishOʻgʻirlangan akkumulyatorlarning bir qismi allaqachon ikkilamchi bozordagi savdo maydonchalarida paydo boʻlgan. Biroq Tesla mutaxassislari xaridorlarni ehtiyot boʻlishga chaqirmoqda. Kompaniya oʻgʻirlangan qurilmalarning seriya raqamlarini qora roʻyxatga kiritishi mumkin, natijada ularni rasmiy tarzda faollashtirish va dasturiy taʼminotini yangilash imkonsiz boʻlib qoladi.
Ushbu voqea Tesla uchun nafaqat moliyaviy zarar, balki obroʻ masalasida ham jiddiy zarba boʻldi. Dunyodagi eng ilgʻor texnologik korxonalardan birining logistika zanjiri bunday sodda, ammo samarali firibgarlik oldida ojiz qolgani koʻplab savollarni keltirib chiqarmoqda. Endilikda kompaniya Nevada shtatidagi Gigafactory va boshqa zavodlarida yuklarni qabul qilish va joʻnatish tartibini tubdan qayta koʻrib chiqishi kutilmoqda.
…