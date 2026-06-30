Tesla zavodidan millionlab dollarlik akkumulyatorlar oʻgʻirlandi: jinoiy sxema fosh etildi

·5·Texno
Tesla zavodidan millionlab dollarlik akkumulyatorlar oʻgʻirlandi: jinoiy sxema fosh etildi

Ilon Mask boshqaruvidagi Tesla kompaniyasi Nevada shtatidagi Gigafactory zavodida yirik oʻgʻirliklar seriyasiga duch keldi. Maʼlum boʻlishicha, jinoyatchilar zavod hududidan millionlab dollar qiymatga ega akkumulyatorlar ortilgan yuk mashinalarini toʻsqinliksiz olib chiqib ketishga muvaffaq boʻlishgan. Ushbu holat kompaniyaning logistika va xavfsizlik tizimidagi jiddiy boʻshliqlarni koʻrsatib bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Huquq-tartibot idoralari maʼlumotlariga koʻra, oʻgʻirliklar 2023-yil dekabr oyidan buyon davom etib kelmoqda. Jinoyatchilar asosan Powerwall 3 uy energiya saqlash tizimlari va elektromobillar uchun moʻljallangan batareyalar ortilgan yarim tirkamalarni nishonga olishgan. Hozirga qadar kamida 11 ta shunday yirik oʻgʻirlik holati qayd etilgan boʻlib, ularning aksariyati joriy yilning yanvar oyiga toʻgʻri keladi.

Soxta hujjatlar va puxta rejalashtirilgan sxema

Tergov xulosalariga koʻra, jinoyatchilar oʻzlarini qonuniy tashuvchi kompaniya vakillari sifatida koʻrsatib, soxta haydovchilik guvohnomalari va transport hujjatlaridan foydalanishgan. Shu yoʻl bilan ular zavod nazorat-oʻtish joylaridan bemalol oʻtib, qimmatbaho yuklarni olib chiqib ketishgan. Faqatgina yanvar oyining oʻzida 9 ta shunday holat roʻyxatga olingan.

Oʻgʻirlik koʻlami juda yuqori ekani aytilmoqda. Masalan, hodisalarning birida umumiy qiymati 950 ming dollardan ortiq boʻlgan ikkita Powerwall tirkamasi olib qochilgan. Keyinchalik ushbu tirkamalar zavoddan 800 kilometr uzoqlikda boʻsh holatda topilgan. Bu esa jinoyatchilarning yukni tezkorlik bilan boshqa joyga oʻtkazish va izni yoʻqotish boʻyicha tayyor tizimga ega ekanligidan dalolat beradi.

Hozirda mazkur jinoyatlarga aloqadorlikda gumonlanib uch kishi hibsga olingan. Ularga oʻgʻirlangan mulkni saqlash va sotish boʻyicha ayblovlar qoʻyilgan. Politsiya ushbu sxema ortida yirik uyushgan jinoiy guruh turganini taxmin qilmoqda. Shuningdek, hududdagi boshqa texnologik kompaniyalar, jumladan Redwood Materials ham shunday hujumlardan jabr koʻrgan.

Xaridorlar uchun ogohlantirish

Oʻgʻirlangan akkumulyatorlarning bir qismi allaqachon ikkilamchi bozordagi savdo maydonchalarida paydo boʻlgan. Biroq Tesla mutaxassislari xaridorlarni ehtiyot boʻlishga chaqirmoqda. Kompaniya oʻgʻirlangan qurilmalarning seriya raqamlarini qora roʻyxatga kiritishi mumkin, natijada ularni rasmiy tarzda faollashtirish va dasturiy taʼminotini yangilash imkonsiz boʻlib qoladi.

Ushbu voqea Tesla uchun nafaqat moliyaviy zarar, balki obroʻ masalasida ham jiddiy zarba boʻldi. Dunyodagi eng ilgʻor texnologik korxonalardan birining logistika zanjiri bunday sodda, ammo samarali firibgarlik oldida ojiz qolgani koʻplab savollarni keltirib chiqarmoqda. Endilikda kompaniya Nevada shtatidagi Gigafactory va boshqa zavodlarida yuklarni qabul qilish va joʻnatish tartibini tubdan qayta koʻrib chiqishi kutilmoqda.

TeslaGigafactoryPowerwallTexnologiyaOʻgʻirlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda birinchi superkompyuter ishga tushirildiO‘zbekistonda birinchi superkompyuter ishga tushirildiBugun, 15:29Android smartfonlarda «Alisa AI»ni asosiy yordamchi sifatida sozlash imkoniyati paydo boʻldiAndroid smartfonlarda «Alisa AI»ni asosiy yordamchi sifatida sozlash imkoniyati paydo boʻldiBugun, 14:59Honor X80 Pro Max sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi: 11 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorHonor X80 Pro Max sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi: 11 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorBugun, 14:23Sunʼiy intellekt iqtisodiyoti: OKX agentlar bir-birini yollaydigan platformani ishga tushirdiSunʼiy intellekt iqtisodiyoti: OKX agentlar bir-birini yollaydigan platformani ishga tushirdiBugun, 14:20WhatsApp foydalanuvchilari uchun noyob nikneymlar tizimi ishga tushirildiWhatsApp foydalanuvchilari uchun noyob nikneymlar tizimi ishga tushirildiBugun, 13:57Yevropadagi anomal issiq Hisense konditsionerlari savdosini keskin oshirib yubordiYevropadagi anomal issiq Hisense konditsionerlari savdosini keskin oshirib yubordiBugun, 12:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi