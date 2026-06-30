Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyning UBTech kompaniyasi uyda foydalanish uchun moʻljallangan, inson qiyofasini yuqori aniqlikda takrorlovchi Uworlad U1 seriyasidagi robotlar savdosini rasman yoʻlga qoʻydi. Ushbu texnologik yangilik sunʼiy intellekt va robototexnika sohasidagi navbatdagi qadam boʻlib, u kundalik yumushlarni bajarish uchun emas, balki inson bilan hissiy muloqot qilish va hamrohlik qilish uchun yaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Uworlad U1 seriyasi uch xil modifikatsiyada taqdim etilgan boʻlib, ularning narxi texnik imkoniyatlariga qarab sezilarli darajada farqlanadi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bazaviy U1 Lite modeli 17 650 dollar atrofida baholangan boʻlsa, professional U1 Pro talqini 25 000 dollarga tushadi. Turkumning eng yuqori choʻqqisi boʻlgan U1 Ultra flagmani esa erkak koʻrinishida 145 800 dollar, ayol koʻrinishida esa qariyb 129 600 dollardan sotilmoqda.
Inson qiyofasi va harakatlar plastikasiRobotlar inson tanasining real oʻlchamlari va nisbatlarini toʻliq takrorlaydi. Erkak koʻrinishidagi modelning boʻyi 183 sm, vazni 42 kg boʻlsa, ayol varianti 168 sm boʻy va 35,2 kg vaznga ega. Qurilmalarning eng hayratlanarli jihati ularning harakatchanligidir: har bir robot 88 ta harakatlanuvchi boʻgʻinga ega boʻlib, bu ularga insoniy harakatlarni juda tabiiy va plastik tarzda bajarish imkonini beradi. Shuningdek, boʻyin qismida qoʻllanilgan bionik konstruksiya bosh harakatlarining silliqligini taʼminlaydi.
U1 seriyasi nafaqat tashqi koʻrinishi, balki muloqot qobiliyati bilan ham ajralib turadi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, robot foydalanuvchining nigohi yoʻnalishini aniqlay oladi, oddiy suhbatni qoʻllab-quvvatlaydi va 20 dan ortiq turli hissiyotlarni ifodalaydi. Tizimning javob qaytarish tezligi 500 millisekundni tashkil etadi, lablar harakatining nutq bilan sinxronlashuvi esa deyarli sezilmas — atigi 20 millisekundlik kechikish bilan amalga oshadi.
Texnik imkoniyatlar va xavfsizlikRobotning dasturiy taʼminoti Huawei Ascend texnologiyalari asosida oʻqitilgan maxsus til modeliga tayanadi. Bu unga egasi bilan uzoq muddatli hissiy aloqa oʻrnatishga yordam beradi. Qurilma Wi-Fi orqali tarmoqqa ulanadi va akkumulyatorda 2 soatdan 4 soatgacha avtonom ishlay oladi. Muhim jihati shundaki, foydalanuvchi maxfiyligini taʼminlash uchun barcha muloqot maʼlumotlari shifrlangan holda qurilmaning oʻzida saqlanadi va bulutli xizmatlarga majburiy yuborilmaydi.
UBTech rahbari Chjou Szyanning soʻzlariga koʻra, bozorda bunday robotlarga talab kutilganidan ancha yuqori. 2-iyun kuni boshlangan dastlabki buyurtmalar soni allaqachon 11 mingdan oshib ketgan. Taqqoslash uchun, kompaniya oʻtgan yili jami 1079 dona insonnamo robot sotgan edi. Yangi modellarning ilk egalari oʻz "hamrohlari"ni joriy yilning sentyabr oyi oʻrtalarida qabul qilib olishadi.
Taʼkidlash joizki, Uworlad U1 uy ishlarini bajarish, ovqat pishirish yoki tozalash uchun moʻljallanmagan. Uning asosiy vazifasi — yolgʻizlikdan qutqarish, suhbatdosh boʻlish va zamonaviy texnologiyalar yordamida inson hayotiga hissiy rangdorlik olib kirishdir. Bu kabi texnologiyalar kelajakda keksalar yoki muloqotga ehtiyoji bor shaxslar uchun muhim yordamchiga aylanishi kutilmoqda.
…