Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha

·188·Texno
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha

Xitoyning UBTech kompaniyasi uyda foydalanish uchun moʻljallangan, inson qiyofasini yuqori aniqlikda takrorlovchi Uworlad U1 seriyasidagi robotlar savdosini rasman yoʻlga qoʻydi. Ushbu texnologik yangilik sunʼiy intellekt va robototexnika sohasidagi navbatdagi qadam boʻlib, u kundalik yumushlarni bajarish uchun emas, balki inson bilan hissiy muloqot qilish va hamrohlik qilish uchun yaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Uworlad U1 seriyasi uch xil modifikatsiyada taqdim etilgan boʻlib, ularning narxi texnik imkoniyatlariga qarab sezilarli darajada farqlanadi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bazaviy U1 Lite modeli 17 650 dollar atrofida baholangan boʻlsa, professional U1 Pro talqini 25 000 dollarga tushadi. Turkumning eng yuqori choʻqqisi boʻlgan U1 Ultra flagmani esa erkak koʻrinishida 145 800 dollar, ayol koʻrinishida esa qariyb 129 600 dollardan sotilmoqda.

Inson qiyofasi va harakatlar plastikasi

Robotlar inson tanasining real oʻlchamlari va nisbatlarini toʻliq takrorlaydi. Erkak koʻrinishidagi modelning boʻyi 183 sm, vazni 42 kg boʻlsa, ayol varianti 168 sm boʻy va 35,2 kg vaznga ega. Qurilmalarning eng hayratlanarli jihati ularning harakatchanligidir: har bir robot 88 ta harakatlanuvchi boʻgʻinga ega boʻlib, bu ularga insoniy harakatlarni juda tabiiy va plastik tarzda bajarish imkonini beradi. Shuningdek, boʻyin qismida qoʻllanilgan bionik konstruksiya bosh harakatlarining silliqligini taʼminlaydi.

U1 seriyasi nafaqat tashqi koʻrinishi, balki muloqot qobiliyati bilan ham ajralib turadi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, robot foydalanuvchining nigohi yoʻnalishini aniqlay oladi, oddiy suhbatni qoʻllab-quvvatlaydi va 20 dan ortiq turli hissiyotlarni ifodalaydi. Tizimning javob qaytarish tezligi 500 millisekundni tashkil etadi, lablar harakatining nutq bilan sinxronlashuvi esa deyarli sezilmas — atigi 20 millisekundlik kechikish bilan amalga oshadi.

Texnik imkoniyatlar va xavfsizlik

Robotning dasturiy taʼminoti Huawei Ascend texnologiyalari asosida oʻqitilgan maxsus til modeliga tayanadi. Bu unga egasi bilan uzoq muddatli hissiy aloqa oʻrnatishga yordam beradi. Qurilma Wi-Fi orqali tarmoqqa ulanadi va akkumulyatorda 2 soatdan 4 soatgacha avtonom ishlay oladi. Muhim jihati shundaki, foydalanuvchi maxfiyligini taʼminlash uchun barcha muloqot maʼlumotlari shifrlangan holda qurilmaning oʻzida saqlanadi va bulutli xizmatlarga majburiy yuborilmaydi.

UBTech rahbari Chjou Szyanning soʻzlariga koʻra, bozorda bunday robotlarga talab kutilganidan ancha yuqori. 2-iyun kuni boshlangan dastlabki buyurtmalar soni allaqachon 11 mingdan oshib ketgan. Taqqoslash uchun, kompaniya oʻtgan yili jami 1079 dona insonnamo robot sotgan edi. Yangi modellarning ilk egalari oʻz "hamrohlari"ni joriy yilning sentyabr oyi oʻrtalarida qabul qilib olishadi.

Taʼkidlash joizki, Uworlad U1 uy ishlarini bajarish, ovqat pishirish yoki tozalash uchun moʻljallanmagan. Uning asosiy vazifasi — yolgʻizlikdan qutqarish, suhbatdosh boʻlish va zamonaviy texnologiyalar yordamida inson hayotiga hissiy rangdorlik olib kirishdir. Bu kabi texnologiyalar kelajakda keksalar yoki muloqotga ehtiyoji bor shaxslar uchun muhim yordamchiga aylanishi kutilmoqda.

UBTechRobototexnikaSunʼiy IntellektXitoyTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi mushaklarni isitish funksiyasiga ega yangi massajyorini taqdim etdiXiaomi mushaklarni isitish funksiyasiga ega yangi massajyorini taqdim etdiBugun, 16:53GTA VI chiqishi munosabati bilan dunyo boʻylab kompaniyalar xodimlarga dam olish kuni beradiGTA VI chiqishi munosabati bilan dunyo boʻylab kompaniyalar xodimlarga dam olish kuni beradiBugun, 16:21O‘zbekistonda birinchi superkompyuter ishga tushirildiO‘zbekistonda birinchi superkompyuter ishga tushirildiBugun, 15:29Tesla zavodidan millionlab dollarlik akkumulyatorlar oʻgʻirlandi: jinoiy sxema fosh etildiTesla zavodidan millionlab dollarlik akkumulyatorlar oʻgʻirlandi: jinoiy sxema fosh etildiBugun, 15:26Android smartfonlarda «Alisa AI»ni asosiy yordamchi sifatida sozlash imkoniyati paydo boʻldiAndroid smartfonlarda «Alisa AI»ni asosiy yordamchi sifatida sozlash imkoniyati paydo boʻldiBugun, 14:59Honor X80 Pro Max sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi: 11 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorHonor X80 Pro Max sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi: 11 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi