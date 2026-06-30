1 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 66,01 so‘mga arzonlab, 13 688,17 so‘mga tushdi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 1 iyul kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 51,57 so‘mga arzonlab, 12 009,27 so‘mga tushdi.
• Yevro 66,01 so‘mga arzonlab, 13 688,17 so‘mga tushdi.
• Rossiya rubli 1,25 so‘mga arzonlab, 153,75 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 46,55 so‘mga arzonlab, 15 896,67 so‘mga tushdi.
• Yapon iyenasi 0,5 so‘mga arzonlab, 74,00 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 80,28 so‘mga arzonlab, 14 833,58 so‘mga tushdi.
• Xitoy yuani 5,3 so‘mga arzonlab, 1 769,84 so‘mga tushdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…