An’anaviy o‘yin uslubidan voz kechishning oqibati Kumanga qimmatga tushdi
Niderlandiya milliy jamoasining JCH-2026 1/16 finalida Marokashga penaltilar seriyasida mag‘lub bo‘lishi ortidan Ronald Kumanning taktikasi keskin tanqid ostida qoldi.
Fransiya termasining sobiq hujumchisi Tiyerri Anri Niderlandiyaning besh himoyachi bilan maydonga tushganidan hayron qolganini aytdi. Uning fikricha, bu qaror jamoaning Marokashdan cho‘chiganini ko‘rsatgan.
Kuman besh himoyachini tanladi
Ronald Kuman hal qiluvchi uchrashuvda odatdagidan farqli taktik sxemani qo‘lladi.
Niderlandiya maydonga besh nafar himoyachi bilan tushdi va asosiy e’tiborni mudofaa barqarorligiga qaratdi.
Biroq ushbu qaror kutilgan natijani bermadi. Asosiy va qo‘shimcha vaqt 1:1 hisobida yakunlangach, Marokash penaltilar seriyasida 3:2 hisobida g‘alaba qozondi.
«Marokashdan qo‘rqayotganingizni ko‘rsatdingiz»
Tiyerri Anri Kumanning taktik tanlovini ochiq tanqid qildi.
«Aslida, siz bu qaroringiz bilan Marokashdan qo‘rqayotganingizni ko‘rsatdingiz», — dedi u.
Sobiq futbolchining fikricha, bunday xavfli qarorning bahosi faqat natijaga qarab beriladi.
«Agar g‘alaba qozonsangiz — haq bo‘lasiz. Mag‘lub bo‘lsangiz — nohaq bo‘lasiz».
Anrini nima hayron qoldirdi?
Anri Niderlandiyaning an’anaviy o‘yin uslubidan voz kechganini tushunish qiyin bo‘lganini ta’kidladi.
Niderlandiya odatda:
to‘p nazoratiga;
hujumkor harakatlarga;
yuqori bosimga;
keng qanotlardan foydalanishga
tayanadigan jamoa sifatida tanilgan.
Shu sabab besh himoyachili sxema Anri uchun kutilmagan qaror bo‘lgan.
«Rostini aytsam, bu sxemadan juda hayron qoldim. Chunki Niderlandiya odatda bunday uslubda o‘ynamaydi», — dedi u Fox efirida.
Marokash taktik kurashda ham ustun keldimi?
Niderlandiya hisobda oldinga chiqqan bo‘lsa-da, 90+1-daqiqada Marokash muvozanatni tikladi.
Qo‘shimcha vaqtda gol kuzatilmadi, penaltilar seriyasida esa afrikalik futbolchilar sovuqqonroq harakat qildi.
Ko‘rsatkich
Natija
Asosiy va qo‘shimcha vaqt
1:1
Penaltilar seriyasi
2:3
G‘olib
Marokash
Turnirni tark etgan jamoa
Niderlandiya
Kumanning qarori uzoq muhokama qilinadi
Anri Kumanning o‘z taktik qarashi borligini ham tan oldi. Biroq natija manfiy bo‘lgani sabab besh himoyachili sxema endi Niderlandiya mag‘lubiyatining asosiy sabablaridan biri sifatida muhokama qilinmoqda.
Pley-offda murabbiyning bitta qarori butun jamoa taqdirini hal qilishi mumkin. Kumanning tanlovi esa bu safar o‘zini oqlamadi.
Sizningcha, Niderlandiyaning mag‘lubiyatiga asosiy sabab Kumanning taktikasimi yoki futbolchilarning imkoniyatlardan foydalana olmaganimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…