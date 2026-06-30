An’anaviy o‘yin uslubidan voz kechishning oqibati Kumanga qimmatga tushdi

·12·Sport
An’anaviy o‘yin uslubidan voz kechishning oqibati Kumanga qimmatga tushdi

Niderlandiya milliy jamoasining JCH-2026 1/16 finalida Marokashga penaltilar seriyasida mag‘lub bo‘lishi ortidan Ronald Kumanning taktikasi keskin tanqid ostida qoldi.

Fransiya termasining sobiq hujumchisi Tiyerri Anri Niderlandiyaning besh himoyachi bilan maydonga tushganidan hayron qolganini aytdi. Uning fikricha, bu qaror jamoaning Marokashdan cho‘chiganini ko‘rsatgan.

Kuman besh himoyachini tanladi

Ronald Kuman hal qiluvchi uchrashuvda odatdagidan farqli taktik sxemani qo‘lladi.

Niderlandiya maydonga besh nafar himoyachi bilan tushdi va asosiy e’tiborni mudofaa barqarorligiga qaratdi.

Biroq ushbu qaror kutilgan natijani bermadi. Asosiy va qo‘shimcha vaqt 1:1 hisobida yakunlangach, Marokash penaltilar seriyasida 3:2 hisobida g‘alaba qozondi.

«Marokashdan qo‘rqayotganingizni ko‘rsatdingiz»

Tiyerri Anri Kumanning taktik tanlovini ochiq tanqid qildi.

«Aslida, siz bu qaroringiz bilan Marokashdan qo‘rqayotganingizni ko‘rsatdingiz», — dedi u.

Sobiq futbolchining fikricha, bunday xavfli qarorning bahosi faqat natijaga qarab beriladi.

«Agar g‘alaba qozonsangiz — haq bo‘lasiz. Mag‘lub bo‘lsangiz — nohaq bo‘lasiz».

Anrini nima hayron qoldirdi?

Anri Niderlandiyaning an’anaviy o‘yin uslubidan voz kechganini tushunish qiyin bo‘lganini ta’kidladi.

Niderlandiya odatda:

  • to‘p nazoratiga;

  • hujumkor harakatlarga;

  • yuqori bosimga;

  • keng qanotlardan foydalanishga

tayanadigan jamoa sifatida tanilgan.

Shu sabab besh himoyachili sxema Anri uchun kutilmagan qaror bo‘lgan.

«Rostini aytsam, bu sxemadan juda hayron qoldim. Chunki Niderlandiya odatda bunday uslubda o‘ynamaydi», — dedi u Fox efirida.

Marokash taktik kurashda ham ustun keldimi?

Niderlandiya hisobda oldinga chiqqan bo‘lsa-da, 90+1-daqiqada Marokash muvozanatni tikladi.

Qo‘shimcha vaqtda gol kuzatilmadi, penaltilar seriyasida esa afrikalik futbolchilar sovuqqonroq harakat qildi.

Ko‘rsatkich

Natija

Asosiy va qo‘shimcha vaqt

1:1

Penaltilar seriyasi

2:3

G‘olib

Marokash

Turnirni tark etgan jamoa

Niderlandiya

Kumanning qarori uzoq muhokama qilinadi

Anri Kumanning o‘z taktik qarashi borligini ham tan oldi. Biroq natija manfiy bo‘lgani sabab besh himoyachili sxema endi Niderlandiya mag‘lubiyatining asosiy sabablaridan biri sifatida muhokama qilinmoqda.

Pley-offda murabbiyning bitta qarori butun jamoa taqdirini hal qilishi mumkin. Kumanning tanlovi esa bu safar o‘zini oqlamadi.

Sizningcha, Niderlandiyaning mag‘lubiyatiga asosiy sabab Kumanning taktikasimi yoki futbolchilarning imkoniyatlardan foydalana olmaganimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

Ronald KoemanNetherlandsMoroccoThierry HenryFrance
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nagelsmann Germaniya haqida og‘ir "tan olish "qildi: u nimani ochiqladi?Nagelsmann Germaniya haqida og‘ir "tan olish "qildi: u nimani ochiqladi?Bugun, 15:13Marokash terma jamoasi bosh murabbiyi g‘alabadan keyingi sirni ochdiMarokash terma jamoasi bosh murabbiyi g‘alabadan keyingi sirni ochdiBugun, 15:05Shavkat Mirziyoyev terma jamoa haqida muhim chaqiriq bilan chiqdi...Shavkat Mirziyoyev terma jamoa haqida muhim chaqiriq bilan chiqdi...Bugun, 14:58O‘zbekiston bokschilari Jakartaga katta tarkib bilan yo‘l oladiO‘zbekiston bokschilari Jakartaga katta tarkib bilan yo‘l oladiBugun, 14:53Prezident O‘zbekiston terma jamoasini qo‘llab-quvvatlashga chaqirdiPrezident O‘zbekiston terma jamoasini qo‘llab-quvvatlashga chaqirdiBugun, 14:05Jud Bellingem Angliyaning yangi yetakchisiga aylandi: U Messi kabi jamoani ortidan boshlamoqdaJud Bellingem Angliyaning yangi yetakchisiga aylandi: U Messi kabi jamoani ortidan boshlamoqdaBugun, 13:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi