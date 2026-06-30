Marokash terma jamoasi bosh murabbiyi g‘alabadan keyingi sirni ochdi
Marokash milliy jamoasi JCH-2026 1/16 finalida Niderlandiyani penaltilar seriyasida mag‘lub etib, keyingi bosqichga yo‘l oldi.
Uchrashuvdan so‘ng jamoa bosh murabbiyi Muhammad Uahbi Marokashning asosiy kuchi qayerda ekanini ochiqladi. Uning fikricha, 2022 yilgi jahon chempionatidan keyin jamoa va muxlislar ruhiyati butunlay o‘zgargan.
«O‘z kuchimizga ishonamiz»
Muhammad Uahbi Marokash futbolchilari endi katta raqiblardan qo‘rqmasligini ta’kidladi.
«2022 yilgi jahon chempionatidan keyin bizning ruhiyatimiz o‘zgardi. Futbolchilar ham, muxlislar ham o‘z kuchiga ishonadi», — dedi u.
Murabbiyning so‘zlariga ko‘ra, aynan shu ishonch hal qiluvchi bahslarda jamoaga qo‘shimcha kuch bermoqda.
Talablar ham oshgan
Marokash so‘nggi yillarda yirik musobaqalarda yuqori natijalar qayd etgani sabab jamoaga nisbatan kutilmalar ham ortgan.
«Hamma jamoamiz uzoq bosqichlargacha yetib borishga qodirligini biladi», — dedi Uahbi.
Bu esa futbolchilar zimmasiga katta mas’uliyat yuklaydi. Endi har bir bahsda Marokashdan g‘alaba va yuqori saviyadagi o‘yin kutilmoqda.
Niderlandiya penaltilarda taslim bo‘ldi
Uchrashuvning asosiy va qo‘shimcha vaqti 1:1 hisobida yakunlandi.
Penaltilar seriyasida esa Marokash futbolchilari sovuqqonroq harakat qilib, 3:2 hisobida g‘alaba qozondi.
Ko‘rsatkich
Natija
Asosiy va qo‘shimcha vaqt
1:1
Penaltilar seriyasi
3:2
G‘olib
Marokash
Keyingi raqib
Kanada
Kanadaga qarshi oson bo‘lmaydi
Marokash 1/8 finalda Kanada milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Muhammad Uahbi bu raqibni jiddiy baholadi va bahs oson kechmasligini ta’kidladi.
«Bu hech qachon oson o‘yin bo‘lmaydi. Bizga jiddiy raqib qarshi chiqadi», — dedi u.
Marokash yana uzoqqa bora oladimi?
Niderlandiya ustidan qozonilgan g‘alaba Marokashning ruhiy barqarorligi va katta o‘yinlardagi tajribasini yana bir bor ko‘rsatdi.
Endi asosiy savol — jamoa 2022 yildagi tarixiy yurishini yana takrorlay oladimi?
Sizningcha, Marokash Kanadadan ham o‘tib, chorakfinalga chiqadimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…