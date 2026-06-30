Marokash terma jamoasi bosh murabbiyi g‘alabadan keyingi sirni ochdi

·37·Sport
Marokash terma jamoasi bosh murabbiyi g‘alabadan keyingi sirni ochdi

Marokash milliy jamoasi JCH-2026 1/16 finalida Niderlandiyani penaltilar seriyasida mag‘lub etib, keyingi bosqichga yo‘l oldi.

Uchrashuvdan so‘ng jamoa bosh murabbiyi Muhammad Uahbi Marokashning asosiy kuchi qayerda ekanini ochiqladi. Uning fikricha, 2022 yilgi jahon chempionatidan keyin jamoa va muxlislar ruhiyati butunlay o‘zgargan.

«O‘z kuchimizga ishonamiz»

Muhammad Uahbi Marokash futbolchilari endi katta raqiblardan qo‘rqmasligini ta’kidladi.

«2022 yilgi jahon chempionatidan keyin bizning ruhiyatimiz o‘zgardi. Futbolchilar ham, muxlislar ham o‘z kuchiga ishonadi», — dedi u.

Murabbiyning so‘zlariga ko‘ra, aynan shu ishonch hal qiluvchi bahslarda jamoaga qo‘shimcha kuch bermoqda.

Talablar ham oshgan

Marokash so‘nggi yillarda yirik musobaqalarda yuqori natijalar qayd etgani sabab jamoaga nisbatan kutilmalar ham ortgan.

«Hamma jamoamiz uzoq bosqichlargacha yetib borishga qodirligini biladi», — dedi Uahbi.

Bu esa futbolchilar zimmasiga katta mas’uliyat yuklaydi. Endi har bir bahsda Marokashdan g‘alaba va yuqori saviyadagi o‘yin kutilmoqda.

Niderlandiya penaltilarda taslim bo‘ldi

Uchrashuvning asosiy va qo‘shimcha vaqti 1:1 hisobida yakunlandi.

Penaltilar seriyasida esa Marokash futbolchilari sovuqqonroq harakat qilib, 3:2 hisobida g‘alaba qozondi.

Ko‘rsatkich

Natija

Asosiy va qo‘shimcha vaqt

1:1

Penaltilar seriyasi

3:2

G‘olib

Marokash

Keyingi raqib

Kanada

Kanadaga qarshi oson bo‘lmaydi

Marokash 1/8 finalda Kanada milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

Muhammad Uahbi bu raqibni jiddiy baholadi va bahs oson kechmasligini ta’kidladi.

«Bu hech qachon oson o‘yin bo‘lmaydi. Bizga jiddiy raqib qarshi chiqadi», — dedi u.

Marokash yana uzoqqa bora oladimi?

Niderlandiya ustidan qozonilgan g‘alaba Marokashning ruhiy barqarorligi va katta o‘yinlardagi tajribasini yana bir bor ko‘rsatdi.

Endi asosiy savol — jamoa 2022 yildagi tarixiy yurishini yana takrorlay oladimi?

Sizningcha, Marokash Kanadadan ham o‘tib, chorakfinalga chiqadimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

MoroccoNetherlandsMuhammad WahbiCanada
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

An’anaviy o‘yin uslubidan voz kechishning oqibati Kumanga qimmatga tushdiAn’anaviy o‘yin uslubidan voz kechishning oqibati Kumanga qimmatga tushdiBugun, 15:23Eldor Shomurodov mundialdan so‘ng yurakdagi gaplarini aytdi...Eldor Shomurodov mundialdan so‘ng yurakdagi gaplarini aytdi...Bugun, 15:22Nagelsmann Germaniya haqida og‘ir "tan olish "qildi: u nimani ochiqladi?Nagelsmann Germaniya haqida og‘ir "tan olish "qildi: u nimani ochiqladi?Bugun, 15:13Shavkat Mirziyoyev terma jamoa haqida muhim chaqiriq bilan chiqdi...Shavkat Mirziyoyev terma jamoa haqida muhim chaqiriq bilan chiqdi...Bugun, 14:58O‘zbekiston bokschilari Jakartaga katta tarkib bilan yo‘l oladiO‘zbekiston bokschilari Jakartaga katta tarkib bilan yo‘l oladiBugun, 14:53Prezident O‘zbekiston terma jamoasini qo‘llab-quvvatlashga chaqirdiPrezident O‘zbekiston terma jamoasini qo‘llab-quvvatlashga chaqirdiBugun, 14:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi