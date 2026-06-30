Nagelsmann Germaniya haqida og‘ir "tan olish "qildi: u nimani ochiqladi?

·19·Sport
Nagelsmann Germaniya haqida og‘ir "tan olish "qildi: u nimani ochiqladi?

Germaniya milliy jamoasi JCH-2026 1/16 finalida Paragvayga penaltilar seriyasida mag‘lub bo‘lib, musobaqani tark etdi.

Uchrashuvdan so‘ng bosh murabbiy Yulian Nagelsmann natijani keskin baholadi. Uning fikricha, ketma-ket uchinchi mundialdagi erta mag‘lubiyatdan keyin Germaniyani endi birinchi darajali jamoa deb atash qiyin.

«Buni mutlaqo qabul qilib bo‘lmaydi»

Nagelsmann jamoaning 1/16 finaldayoq turnirdan chiqib ketishini og‘ir muvaffaqiyatsizlik deb atadi.

«1/16 finalda musobaqani tark etish biz uchun mutlaqo qabul qilib bo‘lmaydigan natija», — dedi u.

Germaniya guruh bosqichini birinchi o‘rinda yakunlagani sabab jamoadan ancha yuqori natija kutilgan edi.

Ketma-ket uchinchi mundialdagi omadsizlik

Germaniya 2014 yilgi chempionlikdan keyingi uchta jahon chempionatida ham o‘z maqsadiga erisha olmadi.

  • 2018 yil — guruh bosqichida chiqib ketdi;

  • 2022 yil — guruh bosqichida chiqib ketdi;

  • 2026 yil — 1/16 finalda mag‘lub bo‘ldi.

«Germaniya ketma-ket uchinchi Jahon chempionatida turnirni erta tark etmoqda», — dedi Nagelsmann.

«Endi bizni birinchi darajali jamoa deb bo‘lmaydi»

Murabbiyning eng og‘ir gapi Germaniyaning hozirgi maqomi haqida bo‘ldi.

«Shunday natijalardan keyin endi bizni birinchi darajali jamoa deb bo‘lmaydi», — dedi u ESPN nashriga.

Bu bayonot Germaniya futbolida katta o‘zgarishlar zarurligini ko‘rsatadi.

Paragvay penaltilarda kuchliroq chiqdi

Uchrashuvning asosiy va qo‘shimcha vaqti 1:1 hisobida yakunlandi.

Penaltilar seriyasida Paragvay 4:3 hisobida g‘alaba qozonib, keyingi bosqichga yo‘l oldi.

Ko‘rsatkich

Natija

Uchrashuv

Germaniya — Paragvay

Asosiy va qo‘shimcha vaqt

1:1

Penaltilar seriyasi

3:4

Natija

Germaniya turnirni tark etdi

Germaniyani qanday o‘zgarishlar kutmoqda?

Ketma-ket uchinchi mundialdagi muvaffaqiyatsizlikdan keyin Germaniya futbolida jiddiy muhokamalar boshlanishi aniq.

Endi murabbiylar shtabi, tarkib siyosati va jamoaning katta o‘yinlardagi ruhiy tayyorgarligi qayta ko‘rib chiqilishi mumkin.

Sizningcha, Germaniya yana futbol elitasiga qaytishi uchun eng avvalo nimani o‘zgartirishi kerak? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

GermaniyaYulian NagelsmannParagvayESPNЮulian Nagelsmann
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marokash terma jamoasi bosh murabbiyi g‘alabadan keyingi sirni ochdiMarokash terma jamoasi bosh murabbiyi g‘alabadan keyingi sirni ochdiBugun, 15:05Shavkat Mirziyoyev terma jamoa haqida muhim chaqiriq bilan chiqdi...Shavkat Mirziyoyev terma jamoa haqida muhim chaqiriq bilan chiqdi...Bugun, 14:58O‘zbekiston bokschilari Jakartaga katta tarkib bilan yo‘l oladiO‘zbekiston bokschilari Jakartaga katta tarkib bilan yo‘l oladiBugun, 14:53Prezident O‘zbekiston terma jamoasini qo‘llab-quvvatlashga chaqirdiPrezident O‘zbekiston terma jamoasini qo‘llab-quvvatlashga chaqirdiBugun, 14:05Jud Bellingem Angliyaning yangi yetakchisiga aylandi: U Messi kabi jamoani ortidan boshlamoqdaJud Bellingem Angliyaning yangi yetakchisiga aylandi: U Messi kabi jamoani ortidan boshlamoqdaBugun, 13:36Neymar germaniyalik iqtisodchining xato bashoratini ijtimoiy tarmoqlarda masxara qildiNeymar germaniyalik iqtisodchining xato bashoratini ijtimoiy tarmoqlarda masxara qildiBugun, 13:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi