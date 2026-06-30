Nagelsmann Germaniya haqida og‘ir "tan olish "qildi: u nimani ochiqladi?
Germaniya milliy jamoasi JCH-2026 1/16 finalida Paragvayga penaltilar seriyasida mag‘lub bo‘lib, musobaqani tark etdi.
Uchrashuvdan so‘ng bosh murabbiy Yulian Nagelsmann natijani keskin baholadi. Uning fikricha, ketma-ket uchinchi mundialdagi erta mag‘lubiyatdan keyin Germaniyani endi birinchi darajali jamoa deb atash qiyin.
«Buni mutlaqo qabul qilib bo‘lmaydi»
Nagelsmann jamoaning 1/16 finaldayoq turnirdan chiqib ketishini og‘ir muvaffaqiyatsizlik deb atadi.
«1/16 finalda musobaqani tark etish biz uchun mutlaqo qabul qilib bo‘lmaydigan natija», — dedi u.
Germaniya guruh bosqichini birinchi o‘rinda yakunlagani sabab jamoadan ancha yuqori natija kutilgan edi.
Ketma-ket uchinchi mundialdagi omadsizlik
Germaniya 2014 yilgi chempionlikdan keyingi uchta jahon chempionatida ham o‘z maqsadiga erisha olmadi.
2018 yil — guruh bosqichida chiqib ketdi;
2022 yil — guruh bosqichida chiqib ketdi;
2026 yil — 1/16 finalda mag‘lub bo‘ldi.
«Germaniya ketma-ket uchinchi Jahon chempionatida turnirni erta tark etmoqda», — dedi Nagelsmann.
«Endi bizni birinchi darajali jamoa deb bo‘lmaydi»
Murabbiyning eng og‘ir gapi Germaniyaning hozirgi maqomi haqida bo‘ldi.
«Shunday natijalardan keyin endi bizni birinchi darajali jamoa deb bo‘lmaydi», — dedi u ESPN nashriga.
Bu bayonot Germaniya futbolida katta o‘zgarishlar zarurligini ko‘rsatadi.
Paragvay penaltilarda kuchliroq chiqdi
Uchrashuvning asosiy va qo‘shimcha vaqti 1:1 hisobida yakunlandi.
Penaltilar seriyasida Paragvay 4:3 hisobida g‘alaba qozonib, keyingi bosqichga yo‘l oldi.
Ko‘rsatkich
Natija
Uchrashuv
Germaniya — Paragvay
Asosiy va qo‘shimcha vaqt
1:1
Penaltilar seriyasi
3:4
Natija
Germaniya turnirni tark etdi
Germaniyani qanday o‘zgarishlar kutmoqda?
Ketma-ket uchinchi mundialdagi muvaffaqiyatsizlikdan keyin Germaniya futbolida jiddiy muhokamalar boshlanishi aniq.
Endi murabbiylar shtabi, tarkib siyosati va jamoaning katta o‘yinlardagi ruhiy tayyorgarligi qayta ko‘rib chiqilishi mumkin.
Sizningcha, Germaniya yana futbol elitasiga qaytishi uchun eng avvalo nimani o‘zgartirishi kerak? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…