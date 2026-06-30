Xorazm san’ati og‘ir judolikka uchradi: xonanda Sunnat Salayev vafot etdi

·108·Madaniyat
Xorazm san’ati og‘ir judolikka uchradi: xonanda Sunnat Salayev vafot etdi

Xorazm san’ati yana bir og‘ir judolikka uchradi. Iste’dodli xonanda, ko‘plab muxlislar qalbidan joy olgan qo‘shiqlar ijrochisi Sunnat Salayev 37 yoshida vafot etdi.

Marhum san’atkorning bevaqt olamdan o‘tganligi haqidagi xabar uning yaqinlari, hamkasblari hamda minglab muxlislarini chuqur qayg‘uga soldi. Faoliyati davomida u o‘zining samimiy ijrosi, betakror ovozi va xalqona uslubi bilan o‘zbek estradasi, xususan Xorazm san’atida munosib o‘rin egallagan edi.

Sunnat Salayev ijrosidagi “Oq qushlar”, “Mozoli”, “Ishq”, “Do‘st”, “Armon” kabi qo‘shiqlar bugungi kungacha tinglovchilar tomonidan sevib tinglanadi. Uning ijodi xalqona ohanglar va chuqur ma’noli taronalari bilan ko‘plab muxlislar qalbidan joy olgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda ham san’atkorning vafoti munosabati bilan hamkasblari, do‘stlari va muxlislari chuqur hamdardlik bildirib, uning ijodi va insoniy fazilatlarini iliq xotiralar bilan yodga olishmoqda.

Sunnat Salayevning bevaqt vafoti Xorazm san’ati uchun katta yo‘qotish bo‘ldi. Uning ijodi va kuy-qo‘shiqlari esa muxlislar qalbida uzoq yillar davomida yashab qoladi.

Marhumning oila a’zolari va yaqinlariga chuqur ta’ziya bildiramiz va sabr tilaymiz.

Sunnat SalaevXorazm
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahlo Salayeva va Veysel Dulger Navoiyda unutilmas konsert taqdim etdi (video)Shahlo Salayeva va Veysel Dulger Navoiyda unutilmas konsert taqdim etdi (video)Bugun, 14:15Maykl Jeksonning jiyani ilk bor Toshkentga tashrif buyuradiMaykl Jeksonning jiyani ilk bor Toshkentga tashrif buyuradiBugun, 13:33Sevinch Mo‘minova bugun 44 yoshni qarshi oldiSevinch Mo‘minova bugun 44 yoshni qarshi oldiBugun, 13:26To‘yxonada svet o‘chdi, Munisa Rizayeva barchani hayratda qoldirdi (video)To‘yxonada svet o‘chdi, Munisa Rizayeva barchani hayratda qoldirdi (video)Bugun, 13:15Maykl Jekson haqidagi film tarixiy rekord o‘rnatdiMaykl Jekson haqidagi film tarixiy rekord o‘rnatdiBugun, 12:35Anjelina Joli shaxsiy hayoti haqida kutilmagan bayonot berdiAnjelina Joli shaxsiy hayoti haqida kutilmagan bayonot berdiBugun, 03:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...