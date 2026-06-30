Xorazm san’ati og‘ir judolikka uchradi: xonanda Sunnat Salayev vafot etdi
Xorazm san’ati yana bir og‘ir judolikka uchradi. Iste’dodli xonanda, ko‘plab muxlislar qalbidan joy olgan qo‘shiqlar ijrochisi Sunnat Salayev 37 yoshida vafot etdi.
Marhum san’atkorning bevaqt olamdan o‘tganligi haqidagi xabar uning yaqinlari, hamkasblari hamda minglab muxlislarini chuqur qayg‘uga soldi. Faoliyati davomida u o‘zining samimiy ijrosi, betakror ovozi va xalqona uslubi bilan o‘zbek estradasi, xususan Xorazm san’atida munosib o‘rin egallagan edi.
Sunnat Salayev ijrosidagi “Oq qushlar”, “Mozoli”, “Ishq”, “Do‘st”, “Armon” kabi qo‘shiqlar bugungi kungacha tinglovchilar tomonidan sevib tinglanadi. Uning ijodi xalqona ohanglar va chuqur ma’noli taronalari bilan ko‘plab muxlislar qalbidan joy olgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda ham san’atkorning vafoti munosabati bilan hamkasblari, do‘stlari va muxlislari chuqur hamdardlik bildirib, uning ijodi va insoniy fazilatlarini iliq xotiralar bilan yodga olishmoqda.
Sunnat Salayevning bevaqt vafoti Xorazm san’ati uchun katta yo‘qotish bo‘ldi. Uning ijodi va kuy-qo‘shiqlari esa muxlislar qalbida uzoq yillar davomida yashab qoladi.
Marhumning oila a’zolari va yaqinlariga chuqur ta’ziya bildiramiz va sabr tilaymiz.
…