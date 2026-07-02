JCH-2026: bugungi uchta pley-off uchrashuvi uchun aniq prognozlar

·74·Sport
JCH-2026: bugungi uchta pley-off uchrashuvi uchun aniq prognozlar

2026 yilgi jahon chempionatining 1/16 final bosqichida yana uchta muhim uchrashuv o‘tkaziladi. Ispaniya  Avstriya bilan, Portugaliya Xorvatiya bilan, Shveysariya Jazoir bilan keyingi bosqich yo‘llanmasi uchun kurashadi.

Qog‘ozda uchala juftlikda ham favorit bor. Ammo pley-off bahslarida bitta xato butun mundialni tugatishi mumkin — Germaniya va Niderlandiya buni allaqachon qattiq usulda eslatib qo‘ydi.

Kecha saytimizda berilgan "JCH-2026: bugungi uchta pley-off uchrashuvi uchun aniq prognozlar" nomli sarlavha bilan uch o‘yindagi g‘oliblarni to‘g‘ri topgan edik. Prognoz yakuniga ko‘ra, Angliya, Belgiya va AQSH 1/8 finalga yo‘l oladi degan prognoz 100% o‘zini oqladi. Bu safar asosiy vaqt va ehtimoliy qo‘shimcha vaqtni ham alohida hisobga oldik.

1. Ispaniya — Avstriya

Prognoz: Ispaniya 2:0 Avstriya

Ispaniya to‘p nazorati va pozitsion hujumda katta ustunlikka ega. Jamoa 34 o‘yindan buyon mag‘lub bo‘lmagan, Avstriya esa yuqori pressing bilan xavf tug‘dirsa-da, himoyachi Filipp Mvene ishtirok eta olmaydi.

G‘olib: Ispaniya
Ishonch darajasi: 75%
Ehtimoliy gol mualliflari: Lamin Yamal, Oyarsabal

2. Portugaliya — Xorvatiya

Prognoz: asosiy vaqtda 1:1, qo‘shimcha vaqtdan so‘ng 2:1

Xorvatiya pley-off bahslarini qanday o‘tkazishni juda yaxshi biladi va markazda o‘yin sur’atini pasaytirishga urinadi. Biroq Portugaliyaning hujum chizig‘i va zaxirasi kuchliroq. Portugallar ikki jamoa o‘rtasidagi avvalgi to‘rt uchrashuvning barchasida g‘alaba qozongan.

Keyingi bosqichga chiqadi: Portugaliya
Ishonch darajasi: 63%
Ehtimoliy hal qiluvchi gol: Ronaldu yoki zaxiradan tushgan futbolchi

3. Shveysariya — Jazoir

Prognoz: Shveysariya 1:0 Jazoir

Bu uchlikdagi eng teng bahs. Shveysariyaning himoyadagi intizomi va pley-off tajribasi unga kichik ustunlik beradi. Jazoir hujumchisi Muhammad Amuraning jarohati afrikaliklar uchun jiddiy yo‘qotish bo‘lishi mumkin.

G‘olib: Shveysariya
Ishonch darajasi: 57%
Eng xavfli ssenariy: 0:0dan keyin qo‘shimcha vaqt

Yakuniy prognozlar

Uchrashuv

Prognoz

Ispaniya — Avstriya

2:0

Portugaliya — Xorvatiya

2:1, qo‘shimcha vaqtda

Shveysariya — Jazoir

1:0

Uchta asosiy tanlov: Ispaniya g‘alabasi, Portugaliya keyingi bosqichga chiqadi, Shveysariya keyingi bosqichga chiqadi.

IspaniyaPortugaliyaShveysariyaAvstriyaXorvatiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amorim «Milan»ga ikki tanish himoyachini olib kelmoqchi...Amorim «Milan»ga ikki tanish himoyachini olib kelmoqchi...Bugun, 18:27O‘zbek futbolining «Portugalcha ertagi»: «Braga»ga yo‘l olgan iqtidorlarO‘zbek futbolining «Portugalcha ertagi»: «Braga»ga yo‘l olgan iqtidorlarBugun, 17:49Sandro Tonali rekord summa evaziga Tottenxemga oʻtdi: Italiyalik yulduz tanlovi sababiSandro Tonali rekord summa evaziga Tottenxemga oʻtdi: Italiyalik yulduz tanlovi sababiBugun, 17:16Arsenal va Ispaniya terma jamoasi afsonasi Santi Cazorla faoliyatini yakunladiArsenal va Ispaniya terma jamoasi afsonasi Santi Cazorla faoliyatini yakunladiBugun, 17:14Arne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishi mumkinArne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishi mumkinBugun, 17:03Joze Mourino «Real» rahbariyatidan yangi hujumchi so‘radiJoze Mourino «Real» rahbariyatidan yangi hujumchi so‘radiBugun, 17:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi