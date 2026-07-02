JCH-2026: bugungi uchta pley-off uchrashuvi uchun aniq prognozlar
2026 yilgi jahon chempionatining 1/16 final bosqichida yana uchta muhim uchrashuv o‘tkaziladi. Ispaniya Avstriya bilan, Portugaliya Xorvatiya bilan, Shveysariya Jazoir bilan keyingi bosqich yo‘llanmasi uchun kurashadi.
Qog‘ozda uchala juftlikda ham favorit bor. Ammo pley-off bahslarida bitta xato butun mundialni tugatishi mumkin — Germaniya va Niderlandiya buni allaqachon qattiq usulda eslatib qo‘ydi.
Kecha saytimizda berilgan "JCH-2026: bugungi uchta pley-off uchrashuvi uchun aniq prognozlar" nomli sarlavha bilan uch o‘yindagi g‘oliblarni to‘g‘ri topgan edik. Prognoz yakuniga ko‘ra, Angliya, Belgiya va AQSH 1/8 finalga yo‘l oladi degan prognoz 100% o‘zini oqladi. Bu safar asosiy vaqt va ehtimoliy qo‘shimcha vaqtni ham alohida hisobga oldik.
1. Ispaniya — Avstriya
Prognoz: Ispaniya 2:0 Avstriya
Ispaniya to‘p nazorati va pozitsion hujumda katta ustunlikka ega. Jamoa 34 o‘yindan buyon mag‘lub bo‘lmagan, Avstriya esa yuqori pressing bilan xavf tug‘dirsa-da, himoyachi Filipp Mvene ishtirok eta olmaydi.
G‘olib: Ispaniya
Ishonch darajasi: 75%
Ehtimoliy gol mualliflari: Lamin Yamal, Oyarsabal
2. Portugaliya — Xorvatiya
Prognoz: asosiy vaqtda 1:1, qo‘shimcha vaqtdan so‘ng 2:1
Xorvatiya pley-off bahslarini qanday o‘tkazishni juda yaxshi biladi va markazda o‘yin sur’atini pasaytirishga urinadi. Biroq Portugaliyaning hujum chizig‘i va zaxirasi kuchliroq. Portugallar ikki jamoa o‘rtasidagi avvalgi to‘rt uchrashuvning barchasida g‘alaba qozongan.
Keyingi bosqichga chiqadi: Portugaliya
Ishonch darajasi: 63%
Ehtimoliy hal qiluvchi gol: Ronaldu yoki zaxiradan tushgan futbolchi
3. Shveysariya — Jazoir
Prognoz: Shveysariya 1:0 Jazoir
Bu uchlikdagi eng teng bahs. Shveysariyaning himoyadagi intizomi va pley-off tajribasi unga kichik ustunlik beradi. Jazoir hujumchisi Muhammad Amuraning jarohati afrikaliklar uchun jiddiy yo‘qotish bo‘lishi mumkin.
G‘olib: Shveysariya
Ishonch darajasi: 57%
Eng xavfli ssenariy: 0:0dan keyin qo‘shimcha vaqt
Yakuniy prognozlar
Uchrashuv
Prognoz
Ispaniya — Avstriya
2:0
Portugaliya — Xorvatiya
2:1, qo‘shimcha vaqtda
Shveysariya — Jazoir
1:0
Uchta asosiy tanlov: Ispaniya g‘alabasi, Portugaliya keyingi bosqichga chiqadi, Shveysariya keyingi bosqichga chiqadi.
…