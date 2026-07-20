Luis de la Fuente Ispaniyaning jahon chempionligini «oliy darajadagi gʻalaba» deb atadi

·40·Sport
Luis de la Fuente Ispaniyaning jahon chempionligini «oliy darajadagi gʻalaba» deb atadi

Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente 2026-yilgi jahon chempionati finalida Argentina ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. U jamoasining namoyish etgan oʻyinini «oliy darajadagi mahorat» deya taʼriflab, ushbu muvaffaqiyat zamirida intizom va jamoaviy mehnat yotganini alohida taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Final bahsida Ispaniya Argentina terma jamoasini 1:0 hisobida magʻlub etib, futbol olamidagi eng nufuzli sovringa ega chiqdi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, butun turnir davomida jamoa doimiy ravishda oʻz oʻyinini kuchaytirib borgan va yakunda munosib gʻalabaga erishgan. Luis de la Fuente oʻz shogirdlarining fidoyiligini yuqori baholadi.

Lionel Messi qanday toʻxtatib qolindi?

Uchrashuvning eng muhim taktik vazifalaridan biri Argentina sardori Lionel Messi taʼsirini kamaytirish edi. Ispaniya terma jamoasi ushbu vazifani aʼlo darajada uddaladi va «Inter Mayami» yulduzini xavfli hududlardan uzoqlashtirishga muvaffaq boʻldi. Luis de la Fuente Rai Sport nashriga bergan intervyusida ushbu reja qanday amalga oshirilganini tushuntirib berdi.

«Biz Lionel Messi kabi futbolchini toʻpga egalik qilish orqali oʻyindan uzib qoʻydik. Bu borada jamoamizning ishi shunchaki mukammal boʻldi. Biz uni doimiy bosim ostida ushlab, toʻp bilan erkin harakat qilishiga yoʻl qoʻymadik», — dedi Ispaniya ustozi.

Murabbiyning taʼkidlashicha, final kabi katta ahamiyatga ega oʻyinlar hech qachon oson kechmaydi. Garchi Ispaniya ustunlik qilgan boʻlsa-da, gʻalabani ertaroq naqd qilish imkoniyati boʻlmagan. «Bunday oʻyinlarda qiyinchilik bilan, qurbonliklar evaziga erishilgan gʻalaba har doim shirinroq boʻladi», deya qoʻshimcha qildi u.

Butun jahon chempionati davomida Luis de la Fuente individual mahoratdan koʻra jamoaviy birdamlikka koʻproq urgʻu berdi. U har bir futbolchi oʻz masʼuliyatini aniq biladigan muvozanatli tarkib shakllantira oldi. Aynan mana shu jamoaviylik Ispaniyaga dunyoning eng kuchli termalari bilan raqobatlashish imkonini berdi.

Ispaniya futboli uchun ushbu gʻalaba yangi davr boshlanganidan dalolat beradi. Luis de la Fuente qoʻl ostidagi «Qizil furiya» nafaqat taktik jihatdan, balki ruhiy tomondan ham eng yuqori choʻqqiga chiqa olishini isbotladi.

IspaniyaArgentinaLionel MessiJahon ChempionatiLuis De La Fuente
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon chempionati yakunlari: Rodri oltin toʻpni qoʻlga kiritdi, Ispaniya sovrinlarni supurib oldiJahon chempionati yakunlari: Rodri oltin toʻpni qoʻlga kiritdi, Ispaniya sovrinlarni supurib oldiBugun, 06:33Kylian Mbappe tarixiy natija qayd etdi: 2026-yilgi JChda 10 ta gol va ikkinchi "Oltin butsa"Kylian Mbappe tarixiy natija qayd etdi: 2026-yilgi JChda 10 ta gol va ikkinchi "Oltin butsa"Bugun, 05:33Ispaniya Argentinani mag‘lub etib, JCH-2026 chempioni bo‘ldiIspaniya Argentinani mag‘lub etib, JCH-2026 chempioni bo‘ldiBugun, 03:17Lionel Messi va Argentina magʻlubiyatga uchradi: Ispaniya jahon chempioni boʻldiLionel Messi va Argentina magʻlubiyatga uchradi: Ispaniya jahon chempioni boʻldiBugun, 03:10Del Boske 2010 yilgi chempion jamoani hozirgi bilan nega taqqoslamadi?Del Boske 2010 yilgi chempion jamoani hozirgi bilan nega taqqoslamadi?Kecha, 23:10Kapello uch dahoni atadi, Yamalga alohida baho berdiKapello uch dahoni atadi, Yamalga alohida baho berdiKecha, 23:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi