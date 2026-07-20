Luis de la Fuente Ispaniyaning jahon chempionligini «oliy darajadagi gʻalaba» deb atadi
Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente 2026-yilgi jahon chempionati finalida Argentina ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. U jamoasining namoyish etgan oʻyinini «oliy darajadagi mahorat» deya taʼriflab, ushbu muvaffaqiyat zamirida intizom va jamoaviy mehnat yotganini alohida taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Final bahsida Ispaniya Argentina terma jamoasini 1:0 hisobida magʻlub etib, futbol olamidagi eng nufuzli sovringa ega chiqdi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, butun turnir davomida jamoa doimiy ravishda oʻz oʻyinini kuchaytirib borgan va yakunda munosib gʻalabaga erishgan. Luis de la Fuente oʻz shogirdlarining fidoyiligini yuqori baholadi.
Lionel Messi qanday toʻxtatib qolindi?Uchrashuvning eng muhim taktik vazifalaridan biri Argentina sardori Lionel Messi taʼsirini kamaytirish edi. Ispaniya terma jamoasi ushbu vazifani aʼlo darajada uddaladi va «Inter Mayami» yulduzini xavfli hududlardan uzoqlashtirishga muvaffaq boʻldi. Luis de la Fuente Rai Sport nashriga bergan intervyusida ushbu reja qanday amalga oshirilganini tushuntirib berdi.
«Biz Lionel Messi kabi futbolchini toʻpga egalik qilish orqali oʻyindan uzib qoʻydik. Bu borada jamoamizning ishi shunchaki mukammal boʻldi. Biz uni doimiy bosim ostida ushlab, toʻp bilan erkin harakat qilishiga yoʻl qoʻymadik», — dedi Ispaniya ustozi.
Murabbiyning taʼkidlashicha, final kabi katta ahamiyatga ega oʻyinlar hech qachon oson kechmaydi. Garchi Ispaniya ustunlik qilgan boʻlsa-da, gʻalabani ertaroq naqd qilish imkoniyati boʻlmagan. «Bunday oʻyinlarda qiyinchilik bilan, qurbonliklar evaziga erishilgan gʻalaba har doim shirinroq boʻladi», deya qoʻshimcha qildi u.
Butun jahon chempionati davomida Luis de la Fuente individual mahoratdan koʻra jamoaviy birdamlikka koʻproq urgʻu berdi. U har bir futbolchi oʻz masʼuliyatini aniq biladigan muvozanatli tarkib shakllantira oldi. Aynan mana shu jamoaviylik Ispaniyaga dunyoning eng kuchli termalari bilan raqobatlashish imkonini berdi.
Ispaniya futboli uchun ushbu gʻalaba yangi davr boshlanganidan dalolat beradi. Luis de la Fuente qoʻl ostidagi «Qizil furiya» nafaqat taktik jihatdan, balki ruhiy tomondan ham eng yuqori choʻqqiga chiqa olishini isbotladi.
…