O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi

·123·O‘zbekiston
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi

O‘zbekistonda kuzatilayotgan anomal issiq havo yana bir necha kun davom etadi. “O‘zgidromet” ma’lumotiga ko‘ra, mamlakat bo‘ylab harorat 21 iyuldan boshlab bosqichma-bosqich pasayishi kutilmoqda.

Sinoptiklarning prognoziga ko‘ra, juma hamda dam olish kunlari issiq yanada kuchayadi. Respublika hududlarining aksar qismida kunduzi havo harorati 42–45 darajagacha, janubiy va cho‘l hududlarda esa 46–48 darajagacha ko‘tariladi.

Shamol tezligi 9–14 metr/soniyani tashkil etadi. Ayrim joylarda u 15–18 metr/soniyagacha kuchayishi, shimoliy, janubiy va cho‘l hududlarda esa 20–22 metr/soniyagacha yetib, chang-to‘zonlar kuzatilishi mumkin.

20 iyul kuni respublika hududining katta qismida ekstremal issiq saqlanib qoladi. Faqat shimoli-g‘arbiy viloyatlarda havo harorati pasaya boshlaydi.

21 iyuldan esa butun mamlakat bo‘ylab havo salqinlasha boshlaydi. Mutaxassislar ma’lumotiga ko‘ra, kunduzgi harorat 6–9 darajagacha pasayishi prognoz qilingan.

Toshkent shahrida ham asosan kam bulutli ob-havo saqlanadi. Juma kuni havo 41–43 daraja, shanba va yakshanba kunlari esa 43–45 darajagacha isishi kutilmoqda. Kechasi havo harorati 25–28 daraja atrofida bo‘ladi.

Mutaxassislar aholiga kunning eng issiq vaqtlarida imkoni boricha ochiq havoda uzoq yurmaslik, ko‘proq suyuqlik iste’mol qilish hamda quyosh nurlaridan ehtiyotlanishni tavsiya etmoqda.

O'zbekistonO'zgidrometToshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Afg‘oniston O‘zbekiston haqidagi bahsli bayonotlarga rasmiy javob berdiAfg‘oniston O‘zbekiston haqidagi bahsli bayonotlarga rasmiy javob berdiKecha, 20:40Prezident yer sotish va «yettilik» ustidan nazorat vakolatini raislarga berdiPrezident yer sotish va «yettilik» ustidan nazorat vakolatini raislarga berdiKecha, 20:272 mingta ariza asossiz rad etilgan: Prezident qat’iy topshiriq berdi2 mingta ariza asossiz rad etilgan: Prezident qat’iy topshiriq berdiKecha, 19:56Prezident mahallalarni rivojlantirish bo‘yicha inqilobiy tizimni e’lon qildiPrezident mahallalarni rivojlantirish bo‘yicha inqilobiy tizimni e’lon qildiKecha, 19:41O‘zbekistonda kuchli zilzila bo‘ladimi? Olimlar rasmiy javob berdiO‘zbekistonda kuchli zilzila bo‘ladimi? Olimlar rasmiy javob berdiKecha, 18:17«Turon» metro bekatida tom qismi bilan bog‘liq nosozlik aniqlandi«Turon» metro bekatida tom qismi bilan bog‘liq nosozlik aniqlandiKecha, 18:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi