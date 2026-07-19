Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi

·93·Dunyo
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi

AQSHning Yuta shtatida yashovchi ikki opa-singil — Libbi Birrell va Obri Birrell ijtimoiy tarmoqlarda kutilmagan voqea tufayli mashhurlikka erishdi. Ular Airbnb orqali ijaraga olgan uy devorida osig‘liq turgan suratda o‘z oilasi a’zolarini ko‘rib qoldi. Avvaliga bu holat ularni chuqur hayratga solgan bo‘lsa, keyinchalik uning ortidagi sir ham ma’lum bo‘ldi.

Fox News Digital'ga bergan intervyusida opa-singillar mazkur voqeani ilk bor ko‘rganida ancha qo‘rqib ketganini tan oldi. Ular iyul oyi boshida bobosining 80 yoshligini nishonlash uchun qariyb 30 nafar qarindoshi bilan Kaliforniyaning San-Diyego shahri yaqinidagi Oushensayd hududida joylashgan ijara uyiga kelgan.

Devordagi ramkaga joylangan sohil suratini ko‘rishi bilan ular undagi insonlar o‘z oilasi ekanini payqagan.

«Suratni ko‘rishimiz bilan hammani chaqirdik. Barcha hayratda qoldi. Do‘stlarimga videoqo‘ng‘iroq qildim, chunki ular ham oilamizni yaxshi taniydi. Ular ham ishona olmadi», — dedi Obri Birrell.

Uning aytishicha, birinchi kechasi bu holat sabab o‘zlarini ancha noqulay his qilishgan.

«Rostini aytsam, biroz qo‘rqib ketdik. “Nahotki ular bizning kelishimizni oldindan bilgan bo‘lsa?” degan xayol ham o‘tdi. Bu juda g‘alati va sirli tuyuldi», — deydi u.

Keyinchalik oila a’zolari uy egasidan surat haqida so‘rashgan. Ma’lum bo‘lishicha, uy intererini bezagan fotograf San-Diyego sohillarida dron orqali olingan manzaralarni san’at asari sifatida kattalashtirib, dam olish uylariga joylashtirib kelar ekan.

Uy ichida hayron qolgan ikki qiz va devordagi dengiz manzarali rasm.

Tarqalib ketgan suratda Obrining otasi ham suratga diqqat bilan qarab: «Bu menga o‘xshayapti», deydi. Avvaliga qizlar bu gapga ishonmaydi. Biroq keyinchalik suratda haqiqatdan ham otasi, Libbi va akasi Breydining taxminan o‘n yil avvalgi tasviri aks etganini anglashadi.

«Bizda hali ham o‘sha cho‘milish kiyimlari bor. Bu rasmda haqiqatan ham biz tasvirlanganmiz», — deydi Libbi.

Opa-singillarning fikricha, mazkur surat taxminan o‘n yil avval Mishn-Bich yoki Imperial-Bich sohilida tushirilgan. O‘sha vaqtda ular akalarining futbol musobaqasi munosabati bilan oilaviy sayohatda bo‘lgan.

Biroq voqeaning barcha sirlari to‘liq ochilmagan. Tarqalib ketgan surat ostida ayrim foydalanuvchilar xuddi shu sohil suratini boshqa Airbnb uylari va hatto Floridadagi ayrim xonadonlarda ham ko‘rganini yozgan. Bu ma’lumotlar tasdiqlanmagan bo‘lsa-da, ko‘pchilikda qiziqish uyg‘otdi.

Ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalar ham turlicha kechdi. Ayrimlar bu voqeani qo‘rqinchli film boshlanishiga o‘xshatgan bo‘lsa, boshqalar o‘zlari ham shunga o‘xshash holatlarga duch kelganini aytib o‘tdi. Kimdir do‘kondagi fotoramkadan, yana kimdir boshqa shtatdagi reklama bukletidan o‘zini ko‘rib qolganini yozgan.

Voqeadan so‘ng uy egasi hatto mazkur sohil suratining nusxasini oilaga sovg‘a qilishni ham taklif etgan. Bugun esa Birrell opa-singillari bu kutilmagan hodisani qo‘rqinchli emas, balki qiziq va unutilmas xotira sifatida eslab yurishlarini aytishmoqda.

UtahAirbnbFox NewsSan DiegoCalifornia
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zelenskiy Sirskiyni bo‘shatadimi? Kiyevda yangi bosim kuchaydi...Zelenskiy Sirskiyni bo‘shatadimi? Kiyevda yangi bosim kuchaydi...Kecha, 23:48Keniya prezidenti sayti buzildi: hakerlar qanday talab qo‘ydi?Keniya prezidenti sayti buzildi: hakerlar qanday talab qo‘ydi?Kecha, 23:43AQSH maktabida darslarda ilk bor odamsimon robot ish boshlaydiAQSH maktabida darslarda ilk bor odamsimon robot ish boshlaydiKecha, 23:37Bu itning noyob tashqi ko‘rinishi internetni hayratga soldiBu itning noyob tashqi ko‘rinishi internetni hayratga soldiKecha, 23:18Mujtabo Xomanaiy: “Trampning imzosi endi ishonchga arzimaydi”Mujtabo Xomanaiy: “Trampning imzosi endi ishonchga arzimaydi”Kecha, 22:57«O‘t ochish vaqti keldi»: Qodirov NATOga zarba berishga chaqirdi«O‘t ochish vaqti keldi»: Qodirov NATOga zarba berishga chaqirdiKecha, 22:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?