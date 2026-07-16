Messi cho‘miltirgan chaqaloq endi unga qarshi maydonga tushadi

·81·Dunyo
Messi cho‘miltirgan chaqaloq endi unga qarshi maydonga tushadi

Argentina va Ispaniya o‘rtasidagi Jahon chempionati finali nafaqat ikki kuchli jamoaning bahsi, balki Lionel Messi va Lamin Yamal o‘rtasidagi ilk rasmiy to‘qnashuv sifatida ham tarixga kirishi mumkin. Ammo ularning tanishuvi bugun emas, 19 yil avval boshlangan.

2007 yilda, Messi endigina “Barselona”ning asosiy tarkibida mustahkam o‘rin egallayotgan 20 yoshli futbolchi bo‘lganida, Lamin Yamal atigi besh oylik chaqaloq edi. O‘sha kuni Yamalning oilasi “Barselona”, UNICEF va Sport gazetasi tashkil etgan tanlovda g‘olib chiqib, futbolchilar bilan fotosessiyada ishtirok etgan. Tasodifan ularga aynan Messi to‘g‘ri kelgan.

Fotograf Joan Monfort tomonidan olingan suratlarda Messi kichik Yamalni qo‘liga olib, uni cho‘miltirayotganini ko‘rish mumkin. Bu kadrlar 2024 yilda Yamalning otasi tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda e’lon qilinib, yana butun dunyo e’tiborini tortgan.

Ota-ona ko‘piklar ichida cho‘milayotgan chaqaloqqa qarab jilmaymoqda.

Monfortning aytishicha, Messi avvalroq chaqaloq bilan qanday munosabatda bo‘lishni bilmay qolgan, ammo tez orada vaziyatga moslashgan. U bu voqeani “taqdirning haqiqiy mo‘jizasi” deb atagan.

Bugun esa o‘sha besh oylik chaqaloq Ispaniya terma jamoasining yetakchilaridan biriga aylangan. 19 yoshigacha Yamal 56 ta gol urib, La Liga, Ispaniya Kubogi va Yevro–2024 g‘olibligini qo‘lga kiritishga ulgurdi.

Shunday qilib, qariyb yigirma yil avval bir fotosessiyada boshlangan noodatiy hikoya endi Jahon chempionati finalida yangi sahifa ochishi mumkin.

Lionel MessiLamine YamalBarcelonaArgentinaUNICEF
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Eronga rahmat aytdi: amerikalik ayol nega ozod qilindi?Tramp Eronga rahmat aytdi: amerikalik ayol nega ozod qilindi?Bugun, 22:22Oyga olib chiqilgan SSSR bayrog‘i rekord narxda sotildiOyga olib chiqilgan SSSR bayrog‘i rekord narxda sotildiBugun, 22:14Rossiya va Ukraina yana harbiylar jasadlarini almashdiRossiya va Ukraina yana harbiylar jasadlarini almashdiBugun, 22:02Ukrainada yangi bosh vazir: Koretskiyni 289 deputat qo‘lladiUkrainada yangi bosh vazir: Koretskiyni 289 deputat qo‘lladiBugun, 21:55Grin-karta olishga $100 minglik to‘siq: Tramp yangi moliyaviy talab joriy etmoqchiGrin-karta olishga $100 minglik to‘siq: Tramp yangi moliyaviy talab joriy etmoqchiBugun, 21:49Qirg‘izistonda kutilmagan siyosiy bayonot: Qamchibek Tashiyev poygadan chiqdiQirg‘izistonda kutilmagan siyosiy bayonot: Qamchibek Tashiyev poygadan chiqdiBugun, 21:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi