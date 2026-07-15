67 million yillik Tirannozavr reks rekord narxga sotildi

·24·Dunyo
67 million yillik Tirannozavr reks rekord narxga sotildi

67 million yil avval yashagan Tyrannosaurus rex (Tirannozavr reks) qoldiqlari Nyu-Yorkdagi Sotheby's auksionida 50,1 million dollar (37,4 million funt sterling)ga sotildi. Bu dinozavr qoldiqlari uchun tarixda to‘langan eng yuqori mablag‘ sifatida yangi rekord o‘rnatdi.

Auksionga qo‘yilgan ushbu noyob namuna «Gas» (Gus) deb nomlangan bo‘lib, uning bo‘yi 4 metrdan ortiq. Mutaxassislar ma’lumotiga ko‘ra, skeletning 60 foizdan ziyod qismi saqlanib qolgan bo‘lib, u hozirgacha topilgan eng to‘liq Tyrannosaurus rex namunalaridan biri hisoblanadi.

Hozircha ushbu noyob topilmani kim sotib olgani rasman oshkor etilmagan.

Tiranozavrning yon tomondan ko‘ringan bosh va qovurg‘a skeleti.

«Gas» 2021 yilda AQSHning Janubiy Dakota shtatidagi chekka rancholardan birida aniqlangan. Qazish ishlari 2021–2023 yillar davomida, yer muzlashi yechilgan yoz mavsumida uch bosqichda amalga oshirilgan. Keyin esa olimlar va mutaxassislar yana uch yil davomida laboratoriyada skeletni yig‘ish, tozalash va ilmiy tahlil qilish ishlarini bajargan.

Sotheby's auksion uyining fan va tabiiy tarix bo‘limi rahbari Kassandra Xattonning ta’kidlashicha, bu natija ko‘p yillik mehnat mahsulidir.

«Gas nafaqat noyob topilma, balki yuqori darajada qazib olingan, hujjatlashtirilgan, tayyorlangan va asrab qolingan ajoyib namunadir», — dedi u.

Tadqiqotlar davomida dinozavrning bosh suyagida tish izlari, shuningdek, hayoti davomida sinib, keyin bitib ketgan qovurg‘alar aniqlangan. Olimlar fikricha, bu jarohatlar boshqa dinozavrlar bilan jang yoki ozuqa uchun kurash paytida olingan bo‘lishi mumkin.

Ushbu savdo 2024 yilda Stegosaurus qoldiqlari o‘rnatgan rekordni ortda qoldirdi va dinozavr qoldiqlari ilk bor 50 million dollarlik chegaradan oshib sotildi.

Ayrim olimlar BBC'ga bergan izohida bu kabi savdolar o‘ta boy kolleksionerlar orasida qadimgi qazilmalarga qiziqishning yangi bosqichini boshlab berishi mumkinligini ta’kidladi.

Muzey zalidagi "Gus Rex" deb nomlangan tirannozavr skleti.

Mutaxassislar esa yuqori narx faqat noyoblik emas, balki uni qazib olish, tiklash va ilmiy o‘rganish uchun sarflangan ulkan mehnat hamda mablag‘larni ham aks ettirishini qayd etmoqda.

Avvalgi rekord egasi bo‘lgan «Apex» nomli stegozavrni sotib olgan milliarder Kennet Griffin uni to‘rt yilga Amerika Tabiiy tarix muzeyiga vaqtincha taqdim etgan edi. Shu bois «Gas»ni xarid qilgan yangi egasi ham uni kelajakda muzeylardan biriga namoyish qilish uchun berish ehtimoli istisno qilinmayapti.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ochlikning 17-kuni: Mashhur faol ta’lim vazirini iste’foga chaqirdiOchlikning 17-kuni: Mashhur faol ta’lim vazirini iste’foga chaqirdiBugun, 02:15Quyoshning ko‘rinmas tomonida olimlar kutmagan o‘zgarish aniqlandiQuyoshning ko‘rinmas tomonida olimlar kutmagan o‘zgarish aniqlandiBugun, 01:44Turkiyada keskin qadam: Netanyahuni hibsga olish uchun sud xalqaro order berdiTurkiyada keskin qadam: Netanyahuni hibsga olish uchun sud xalqaro order berdiKecha, 23:12Ukraina hukumati ketdi: qish oldidan yangi hukumat uchun katta sinov...Ukraina hukumati ketdi: qish oldidan yangi hukumat uchun katta sinov...Kecha, 23:06Braziliya prezidenti g‘azabda: Braziliya samolyoti nega deyarli bo‘sh qaytdi?Braziliya prezidenti g‘azabda: Braziliya samolyoti nega deyarli bo‘sh qaytdi?Kecha, 23:03Koinotda shakar topildi: bu hayot sirini ochishga yaqinlashtiradimi?Koinotda shakar topildi: bu hayot sirini ochishga yaqinlashtiradimi?Kecha, 21:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi