Braziliya prezidenti g‘azabda: Braziliya samolyoti nega deyarli bo‘sh qaytdi?

·119·Dunyo
Braziliya prezidenti g‘azabda: Braziliya samolyoti nega deyarli bo‘sh qaytdi?

Braziliyaning JCH-2026dagi omadsiz ishtiroki mamlakatda katta muhokamalarga sabab bo‘ldi. Prezident Luis Inasiu Lula da Silva milliy terma jamoa futbolchilarini musobaqadan keyin Braziliyaga qaytmagani uchun keskin tanqid qildi.

“Bu qanday sharmandalik?”

Braziliya prezidentining fikrlarini Globo portali keltirdi. Lula da Silva, ayniqsa, jamoa samolyotining deyarli bo‘sh qaytganidan norozi bo‘ldi.

“Deyarli samolyotda hech kim yo‘q edi. Bu qanday sharmandalik, sizlar o‘zingizdan uyalasizmi o‘zi?” — dedi Braziliya prezidenti.

Uning bu gaplari Braziliyada futbol faqat sport emas, milliy g‘urur masalasi ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.

Samolyotda faqat Danilo bo‘lgan

Metropoles nashriga ko‘ra, Braziliya terma jamoasi Jahon chempionatidan chiqib ketganidan so‘ng mamlakatga qaytgan samolyotda murabbiylar shtabi, xizmat ko‘rsatuvchi xodimlar va himoyachi Danilo bo‘lgan.

Qolgan futbolchilar AQSHdan to‘g‘ridan to‘g‘ri boshqa mamlakatlarga ta’tilga uchib ketishni ma’qul ko‘rgani aytilmoqda.

Holat

Ma’lumot

Braziliya natijasi

1/8 finalda Norvegiyaga 1:2

Qaytgan yagona futbolchi

Danilo

Qolgan futbolchilar

ta’til yoki klublariga yo‘l olgan

Prezident munosabati

keskin tanqid

Bu holat Braziliya muxlislari uchun mag‘lubiyatdan keyingi yana bir og‘riqli zarbaga aylandi.

Norvegiyadan uchralgan mag‘lubiyat og‘ir qabul qilindi

Braziliya JCH-2026ning 1/8 finalida Norvegiyaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Bu natija mamlakatda shundoq ham katta tanqidlarga sabab bo‘lgandi.

Ammo futbolchilarning musobaqadan so‘ng jamoaviy ravishda Braziliyaga qaytmagani muhokamani yanada kuchaytirdi.

Muxlislar uchun bu yerda masala faqat samolyotda kim bor-yo‘qligi emas. Gap mas’uliyat, milliy libosga munosabat va mag‘lubiyatdan keyin jamoaning xalq oldida qanday ko‘rinishda bo‘lishi haqida ketmoqda.

Braziliya uchun tarixiy og‘riq

Braziliya jahon chempionatlari tarixida besh marta g‘olib bo‘lgan eng mashhur terma jamoalardan biri hisoblanadi.

Ammo bu safar “selesao” chorak finalga ham yetib bora olmadi. Ma’lumotlarga ko‘ra, Braziliya 36 yil ichida ilk bor Jahon chempionatida chorak finalgacha chiqolmagan.

Bu natija mamlakatda katta savollarni paydo qildi: muammo murabbiydami, futbolchilardami, tizimdami yoki jamoa ruhiyatidami?

Lula nega buncha keskin gapirdi?

Braziliyada milliy terma jamoa oddiy sport jamoasi emas. U mamlakat obro‘si, tarixiy g‘ururi va millionlab muxlislarning hissiyoti bilan bog‘liq.

Shuning uchun prezidentning tanqidi faqat futbolchilarning qaytishi haqida emas. Bu mag‘lubiyatdan keyin mas’uliyatni bo‘lishish, muxlislar bilan yuzma-yuz turish va milliy jamoa maqomiga munosib munosabat ko‘rsatish haqidagi signal sifatida qabul qilinmoqda.

Oddiy qilib aytganda, Braziliyada Jahon chempionatidan chiqib ketib, keyin “hammamiz o‘z yo‘limizga” rejimi yaxshi qabul qilinmadi.

Daniloning qaytishi alohida e’tibor tortdi

Samolyotda rasmiy tarkibdagi futbolchilardan faqat Danilo bo‘lgani alohida muhokama qilinmoqda.

Bu holat uni muxlislar ko‘zida boshqacha ko‘rsatdi: jamoa mag‘lubiyatdan keyin tarqalib ketgan bir paytda, u delegatsiya bilan birga mamlakatga qaytgan yagona futbolchi sifatida tilga olinmoqda.

Albatta, boshqa futbolchilarning klub, oilaviy yoki ta’til rejalari bo‘lgan bo‘lishi mumkin. Ammo Braziliya jamoasi atrofidagi emotsional muhitda bu izohlar muxlislar g‘azabini yumshatishi qiyin.

Anchelottiga ham bosim kuchaydi

Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti ham tanqidlar markazida turibdi.

Jamoaning 1/8 finaldayoq musobaqani tark etishi Braziliya kabi futbol mamlakati uchun juda og‘ir natija hisoblanadi. Endi murabbiylar shtabi, tarkib tanlovi, taktika va jamoa ruhiyati bo‘yicha savollar yanada ko‘payadi.

Braziliya 2030 yilgi Jahon chempionatigacha yangi davrni qanday boshlashi kerakligi haqida katta bahs boshlanishi aniq.

Mag‘lubiyatdan keyingi eng katta savol

Braziliya uchun JCH-2026 faqat Norvegiyaga mag‘lubiyat bilan tugamadi. Endi jamoa atrofida boshqa bir savol paydo bo‘ldi: futbolchilar milliy jamoa libosining og‘irligini yetarlicha his qildimi?

Lula da Silvaning keskin tanqidi aynan shu nuqtaga borib taqaladi.

Muxlislar uchun mag‘lubiyat og‘ir, ammo mag‘lubiyatdan keyingi munosabat ba’zan natijadan ham og‘irroq qabul qilinadi.

Sizningcha, futbolchilar musobaqadan keyin jamoa samolyotida Braziliyaga qaytishi shartmidi yoki har kimning shaxsiy rejasi bo‘lishi tabiiymi?

BrazilLuiz Inácio Lula da SilvaNorwayDaniloGlobo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qo‘lidagi oziq-ovqatidan ayrilgan bola surati ortidagi voqeaQo‘lidagi oziq-ovqatidan ayrilgan bola surati ortidagi voqeaBugun, 16:14Prezident maktabda kamsitilgan qizchani shaxsan o‘zi qo‘lidan ushlab maktabga olib kirdiPrezident maktabda kamsitilgan qizchani shaxsan o‘zi qo‘lidan ushlab maktabga olib kirdiBugun, 15:43Boshqa avtobusdagilar bilan raqsga tushib ketgan yigit tarmoqlarda mashhur bo‘ldi (video)Boshqa avtobusdagilar bilan raqsga tushib ketgan yigit tarmoqlarda mashhur bo‘ldi (video)Bugun, 13:42Uyidan 439 ta qurol chiqqan sobiq deputat hibsga olindiUyidan 439 ta qurol chiqqan sobiq deputat hibsga olindiBugun, 13:38AQSHda ikki xavfli infeksiya tarqalmoqda, o‘nlab odamlar shifoxonadaAQSHda ikki xavfli infeksiya tarqalmoqda, o‘nlab odamlar shifoxonadaBugun, 13:24Hammomda to‘qqiz kun qamalgan 82 yoshli ayol tirik qolishga muvaffaq bo‘ldiHammomda to‘qqiz kun qamalgan 82 yoshli ayol tirik qolishga muvaffaq bo‘ldiBugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi