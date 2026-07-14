Braziliya prezidenti g‘azabda: Braziliya samolyoti nega deyarli bo‘sh qaytdi?
Braziliyaning JCH-2026dagi omadsiz ishtiroki mamlakatda katta muhokamalarga sabab bo‘ldi. Prezident Luis Inasiu Lula da Silva milliy terma jamoa futbolchilarini musobaqadan keyin Braziliyaga qaytmagani uchun keskin tanqid qildi.
“Bu qanday sharmandalik?”
Braziliya prezidentining fikrlarini Globo portali keltirdi. Lula da Silva, ayniqsa, jamoa samolyotining deyarli bo‘sh qaytganidan norozi bo‘ldi.
“Deyarli samolyotda hech kim yo‘q edi. Bu qanday sharmandalik, sizlar o‘zingizdan uyalasizmi o‘zi?” — dedi Braziliya prezidenti.
Uning bu gaplari Braziliyada futbol faqat sport emas, milliy g‘urur masalasi ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.
Samolyotda faqat Danilo bo‘lgan
Metropoles nashriga ko‘ra, Braziliya terma jamoasi Jahon chempionatidan chiqib ketganidan so‘ng mamlakatga qaytgan samolyotda murabbiylar shtabi, xizmat ko‘rsatuvchi xodimlar va himoyachi Danilo bo‘lgan.
Qolgan futbolchilar AQSHdan to‘g‘ridan to‘g‘ri boshqa mamlakatlarga ta’tilga uchib ketishni ma’qul ko‘rgani aytilmoqda.
Holat
Ma’lumot
Braziliya natijasi
1/8 finalda Norvegiyaga 1:2
Qaytgan yagona futbolchi
Danilo
Qolgan futbolchilar
ta’til yoki klublariga yo‘l olgan
Prezident munosabati
keskin tanqid
Bu holat Braziliya muxlislari uchun mag‘lubiyatdan keyingi yana bir og‘riqli zarbaga aylandi.
Norvegiyadan uchralgan mag‘lubiyat og‘ir qabul qilindi
Braziliya JCH-2026ning 1/8 finalida Norvegiyaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Bu natija mamlakatda shundoq ham katta tanqidlarga sabab bo‘lgandi.
Ammo futbolchilarning musobaqadan so‘ng jamoaviy ravishda Braziliyaga qaytmagani muhokamani yanada kuchaytirdi.
Muxlislar uchun bu yerda masala faqat samolyotda kim bor-yo‘qligi emas. Gap mas’uliyat, milliy libosga munosabat va mag‘lubiyatdan keyin jamoaning xalq oldida qanday ko‘rinishda bo‘lishi haqida ketmoqda.
Braziliya uchun tarixiy og‘riq
Braziliya jahon chempionatlari tarixida besh marta g‘olib bo‘lgan eng mashhur terma jamoalardan biri hisoblanadi.
Ammo bu safar “selesao” chorak finalga ham yetib bora olmadi. Ma’lumotlarga ko‘ra, Braziliya 36 yil ichida ilk bor Jahon chempionatida chorak finalgacha chiqolmagan.
Bu natija mamlakatda katta savollarni paydo qildi: muammo murabbiydami, futbolchilardami, tizimdami yoki jamoa ruhiyatidami?
Lula nega buncha keskin gapirdi?
Braziliyada milliy terma jamoa oddiy sport jamoasi emas. U mamlakat obro‘si, tarixiy g‘ururi va millionlab muxlislarning hissiyoti bilan bog‘liq.
Shuning uchun prezidentning tanqidi faqat futbolchilarning qaytishi haqida emas. Bu mag‘lubiyatdan keyin mas’uliyatni bo‘lishish, muxlislar bilan yuzma-yuz turish va milliy jamoa maqomiga munosib munosabat ko‘rsatish haqidagi signal sifatida qabul qilinmoqda.
Oddiy qilib aytganda, Braziliyada Jahon chempionatidan chiqib ketib, keyin “hammamiz o‘z yo‘limizga” rejimi yaxshi qabul qilinmadi.
Daniloning qaytishi alohida e’tibor tortdi
Samolyotda rasmiy tarkibdagi futbolchilardan faqat Danilo bo‘lgani alohida muhokama qilinmoqda.
Bu holat uni muxlislar ko‘zida boshqacha ko‘rsatdi: jamoa mag‘lubiyatdan keyin tarqalib ketgan bir paytda, u delegatsiya bilan birga mamlakatga qaytgan yagona futbolchi sifatida tilga olinmoqda.
Albatta, boshqa futbolchilarning klub, oilaviy yoki ta’til rejalari bo‘lgan bo‘lishi mumkin. Ammo Braziliya jamoasi atrofidagi emotsional muhitda bu izohlar muxlislar g‘azabini yumshatishi qiyin.
Anchelottiga ham bosim kuchaydi
Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti ham tanqidlar markazida turibdi.
Jamoaning 1/8 finaldayoq musobaqani tark etishi Braziliya kabi futbol mamlakati uchun juda og‘ir natija hisoblanadi. Endi murabbiylar shtabi, tarkib tanlovi, taktika va jamoa ruhiyati bo‘yicha savollar yanada ko‘payadi.
Braziliya 2030 yilgi Jahon chempionatigacha yangi davrni qanday boshlashi kerakligi haqida katta bahs boshlanishi aniq.
Mag‘lubiyatdan keyingi eng katta savol
Braziliya uchun JCH-2026 faqat Norvegiyaga mag‘lubiyat bilan tugamadi. Endi jamoa atrofida boshqa bir savol paydo bo‘ldi: futbolchilar milliy jamoa libosining og‘irligini yetarlicha his qildimi?
Lula da Silvaning keskin tanqidi aynan shu nuqtaga borib taqaladi.
Muxlislar uchun mag‘lubiyat og‘ir, ammo mag‘lubiyatdan keyingi munosabat ba’zan natijadan ham og‘irroq qabul qilinadi.
Sizningcha, futbolchilar musobaqadan keyin jamoa samolyotida Braziliyaga qaytishi shartmidi yoki har kimning shaxsiy rejasi bo‘lishi tabiiymi?
…