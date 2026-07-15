Yevropadagi rekord issiqlikning asl sababi ma’lum bo‘ldi

·0·Dunyo
Yevropadagi rekord issiqlikning asl sababi ma’lum bo‘ldi

Yevropada kuzatilayotgan rekord darajadagi issiq ob-havoning asosiy sababi cho‘l hududlaridan kirib kelayotgan kuchli subtropik antisiklonlar ekani ma’lum qilindi. Iqlimshunos olimlarning ta’kidlashicha, ushbu jarayon so‘nggi yillarda keskin kuchayib, bir qator davlatlarda tarixiy harorat rekordlarining yangilanishiga sabab bo‘lmoqda.

Kamerino universiteti professori Massimiliano Fazzinining so‘zlariga ko‘ra, Sahroyi Kabir va Eron platosidan harakatlanuvchi issiq havo massalari 6–8 kilometr balandlikkacha ko‘tariladi. Keyin ular tog‘ tizmalaridan oshib pastga tushar ekan, havo siqilishi natijasida yanada qizib, yer yuzasidagi haroratni keskin oshiradi.

Mutaxassisning aytishicha, avvallari G‘arbiy Yevropada asosan Atlantika okeanidan keluvchi antisiklonlar ustunlik qilgan bo‘lsa, hozirgi kunda cho‘llardan kelayotgan subtropik antisiklonlar tobora faollashmoqda. Shu bilan birga, Yaqin Sharqdagi cho‘l hududlari ham tez sur’atlarda qizib borayotgani vaziyatni yanada og‘irlashtirmoqda.

Olimning ta’kidlashicha, aynan shu omillar Yevropa bo‘ylab kuzatilayotgan kuchli issiq havo to‘lqinlarini yuzaga keltirmoqda. Issiq havo yer yuzasiga tushganda yanada qizib, rekord darajadagi haroratlarni keltirib chiqaradi.

Iyun oyida Yevropaning qator davlatlarida havo harorati 40 darajadan oshib ketdi. Oy so‘nggida esa bir nechta mamlakatlarda mutlaq harorat rekordlari yangilandi. Fransiya, Buyuk Britaniya, Niderlandiya va Italiyada eng yuqori — «qizil» xavf darajasi e’lon qilindi.

Ayni paytda Italiya hududiga navbatdagi kuchli issiq havo to‘lqini yaqinlashmoqda. Ilgari tarqalgan ma’lumotlarga ko‘ra, Yevropa bo‘ylab kuzatilgan jazirama oqibatida 10 mingdan ortiq inson hayotdan ko‘z yumgan. Qurbonlarning aksariyati 65 yoshdan oshgan fuqarolar ekani qayd etilgan.

Shifokorlar va iqlim mutaxassislari anomal issiqlik nafaqat issiq urishi, balki yurak-qon tomir hamda nafas yo‘llari kasalliklarining kuchayishiga ham sabab bo‘lishini ta’kidlamoqda. Shu bois, ayniqsa keksa yoshdagilarga ehtiyotkorlik choralariga qat’iy amal qilish tavsiya etilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kutilmagan yakun: Tramp uch yillik nizodan so‘ng yozuvchi ayolga 5 mln dollar to‘lab berdiKutilmagan yakun: Tramp uch yillik nizodan so‘ng yozuvchi ayolga 5 mln dollar to‘lab berdiBugun, 20:37Belarus hibsxonasida o‘zbekistonlik ayolning farzandi dunyoga keldiBelarus hibsxonasida o‘zbekistonlik ayolning farzandi dunyoga keldiBugun, 17:19Rossiyada yonilg‘i navbatida qurol ishlatildi, bir kishi yaralandiRossiyada yonilg‘i navbatida qurol ishlatildi, bir kishi yaralandiBugun, 17:15Sadir Japarov qizi Janayimning siyosatga kirishi haqidagi mish-mishlarga izoh berdiSadir Japarov qizi Janayimning siyosatga kirishi haqidagi mish-mishlarga izoh berdiBugun, 05:4667 million yillik Tirannozavr reks rekord narxga sotildi67 million yillik Tirannozavr reks rekord narxga sotildiBugun, 02:24Ochlikning 17-kuni: Mashhur faol ta’lim vazirini iste’foga chaqirdiOchlikning 17-kuni: Mashhur faol ta’lim vazirini iste’foga chaqirdiBugun, 02:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi