O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi

·0·O‘zbekiston
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi

Oliy Majlis Qonunchilik palatasi lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosini yangilashni nazarda tutuvchi qonun loyihasini qabul qildi.

Loyihaga ko‘ra, amaldagi 26 ta harf va 3 ta harf birikmasi o‘rniga 28 ta harf hamda bitta tutuq belgisidan iborat alifbo joriy etilishi mumkin.

Qaysi harflar o‘zgaradi?

Qonun loyihasida bir qator harflarning yozilishi yangilanishi nazarda tutilgan:

  • G‘ g‘ → Ğ ğ

  • O‘ o‘ → Ö ö

  • Sh sh → Ş ş

  • Ch ch → Ç ç

Shuningdek, ng harf birikmasini alifbodan chiqarish taklif etilmoqda.

Agar loyiha kuchga kirsa, o‘zbek lotin alifbosi 28 ta harf va bitta tutuq belgisidan tashkil topadi.

O‘zgarishlar hali kuchga kirgani yo‘q

Qonun loyihasi Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan qabul qilinib, Senatga yuborildi.

O‘zgarishlar amalga kirishi uchun:

  1. Senat qonunni ma’qullashi;

  2. Prezident uni imzolashi;

  3. qonun rasman e’lon qilinishi kerak.

Shu bois hozircha amaldagi alifbo o‘z kuchini saqlab turibdi.

Jamoatchilik muhokamasi o‘tkazilmagan

Qayd etilishicha, qonun loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo‘yilmagan.

Shuningdek, Qonunchilik palatasining dastlabki rasmiy axborotida aynan qaysi harflar o‘zgarishiga aniqlik kiritilmagan. Yalpi majlis faqat parlament sayti orqali namoyish etilgan, efirni keyinchalik qayta tomosha qilish imkoniyati ham bo‘lmagan.

Qonunchilik palatasi majlislarni YouTube orqali jonli efirga uzatish amaliyotini to‘xtatgani ham muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Yangi alifbo bosqichma-bosqich joriy etiladi

Parlament axborotiga ko‘ra, o‘zgarishlarni bir kunda emas, bosqichma-bosqich amalga oshirish rejalashtirilgan.

Qonun kuchga kirguniga qadar rasmiylashtirilgan hujjatlar, milliy valyuta va qimmatli qog‘ozlar o‘z kuchini saqlab qoladi.

Shuningdek, davlat idoralaridagi:

  • blankalar;

  • peshlavhalar;

  • ko‘rsatkichlar;

  • ramziy belgilar;

  • boshqa moddiy atributlar

belgilangan muddatgacha o‘zgarishsiz ishlatilishi mumkin.

Qo‘shimcha xarajatlarni kamaytirish maqsad qilingan

Parlamentning ta’kidlashicha, bosqichma-bosqich o‘tish davlat tashkilotlaridagi barcha hujjat va peshlavhalarni bir vaqtda almashtirish zaruratini yo‘qotadi.

Bu esa budjetdan katta miqdorda qo‘shimcha mablag‘ sarflanishining oldini olishi kutilmoqda.

Endi loyihaning keyingi taqdiri Senat va Prezident qaroriga bog‘liq. Ammo taklif etilayotgan o‘zgarishlar allaqachon jamoatchilikda qizg‘in muhokamalarni boshlab yubordi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent shahrida chang-to‘zonli shamol kuzatilishi kutilmoqdaToshkent shahrida chang-to‘zonli shamol kuzatilishi kutilmoqdaBugun, 15:29O‘zbekistondan noyob qadimiy yunon harbiy lageri aniqlandiO‘zbekistondan noyob qadimiy yunon harbiy lageri aniqlandiBugun, 15:17Yunusobodda 8 iyul kuni gaz vaqtincha to‘xtatiladiYunusobodda 8 iyul kuni gaz vaqtincha to‘xtatiladiBugun, 14:43O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladiO‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladiBugun, 13:23Shavkat Mirziyoyev: «Tinchlikka eltuvchi eng kuchli yo‘l — ma’rifat»Shavkat Mirziyoyev: «Tinchlikka eltuvchi eng kuchli yo‘l — ma’rifat»Bugun, 12:01Toshkentda xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi boshlandiToshkentda xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi boshlandiBugun, 11:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun