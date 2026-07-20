JCH–2030da 64 jamoa bo‘ladimi? Muhim izoh bor...

·38·Sport
JCH–2030da 64 jamoa bo‘ladimi? Muhim izoh bor...

Janubiy Amerika futbol konfederatsiyasi prezidenti Alexandro Dominges 2030 yilgi jahon chempionatini 64 ta terma jamoa ishtirokida o‘tkazish rejasini yana kun tartibiga olib chiqdi. U turnirning yuz yilligi munosabati bilan musobaqa tarixdagi eng katta mundialga aylanishini bildirdi.

Biroq hozircha 64 jamoali format FIFA tomonidan rasman tasdiqlangani yo‘q. Bu KONMЕBOL ilgari surgan taklif bo‘lib, yakuniy qaror xalqaro futbol tashkiloti tomonidan qabul qilinishi kerak. FIFA prezidenti Janni Infantino ham masala JCH–2026dan keyin muhokama qilinishini aytgan.

Dominges qanday bayonot berdi?

KONMЕBOL rahbari ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida 2030 yilgi turnir futbolning tarixiy vataniga qaytishini ta’kidladi.

«Keyingi chempionat futbolning beshigida o‘tadi. Bu turnirning yuz yilligini nishonlash uchun ajoyib imkoniyat. Musobaqada 64 ta jamoa ishtirok etadi», — dedi Dominges.

KONMЕBOL 64 terma jamoali formatni birinchi marta emas, avval ham rasman taklif qilgan. Konfederatsiya bu g‘oyani mundialning 100 yilligi munosabati bilan faqat bir marta qo‘llash va turnirga ko‘proq mamlakatlarni jalb qilish istagi bilan izohlagan.

FIFA hali yakuniy qaror chiqarmagan

Domingesning qat’iy bayonotiga qaramay, 2030 yilgi jahon chempionati ishtirokchilari soni hozircha rasman 64 taga yetkazilmagan.

FIFA rahbariyati taklifni ko‘rib chiqishga tayyorligini bildirgan, ammo uni ma’qullash yoki rad etish bo‘yicha yakuniy qaror e’lon qilinmagan. Shu sabab «JCH–2030da 64 jamoa qatnashadi» degan xabarni hozircha tasdiqlangan format emas, muhokama qilinayotgan reja sifatida qabul qilish to‘g‘ri bo‘ladi.

Ayrim futbol konfederatsiyalari bu g‘oyani qo‘llab-quvvatlayotgan bo‘lsa, boshqalari keskin kengayish o‘yinlar soni, futbolchilar yuklamasi va xalqaro taqvimga salbiy ta’sir qilishi mumkinligini aytmoqda.

Turnir olti davlatda o‘tkaziladi

JCH–2030 tarixda ilk bor uch qit’adagi olti davlatni qamrab oladi. Turnirning asosiy mezbonlari Ispaniya, Portugaliya va Marokash hisoblanadi.

Mundialning yuz yilligiga bag‘ishlangan dastlabki uchrashuvlar esa Urugvay, Argentina va Paragvayda tashkil etiladi. Urugvay 1930 yilda tarixdagi birinchi jahon chempionatiga mezbonlik qilgan edi.

Shu tariqa, musobaqa Yevropa, Afrika va Janubiy Amerika hududlarida o‘tkaziladi.

64 jamoali format nimani o‘zgartiradi?

JCH–2026da ishtirokchilar soni ilk bor 32 tadan 48 taga oshirildi va turnir 104 ta uchrashuvdan iborat bo‘ldi. Agar 2030 yilgi mundial 64 jamoaga kengaytirilsa, musobaqalar soni yana keskin ko‘payishi mumkin.

Bu ko‘proq mamlakatga jahon chempionatida qatnashish imkoniyatini beradi. Ayni paytda turnir muddati, saralash tizimi, guruhlar formati va futbolchilar yuklamasi bo‘yicha yangi savollarni keltirib chiqaradi.

Yakuniy so‘z FIFAdan chiqadi

KONMЕBOL JCH–2030ni 64 jamoa ishtirokida o‘tkazish niyatini ochiq bildirmoqda. Domingesning so‘nggi bayonoti ham Janubiy Amerika tomoni ushbu rejadan voz kechmaganini ko‘rsatdi.

Ammo formatni o‘zgartirish huquqi FIFAga tegishli. Shu bois futbol tarixidagi eng katta mundial haqiqatga aylanadimi yoki 48 jamoali tizim saqlab qolinadimi — rasmiy qarordan keyingina ma’lum bo‘ladi.

Alejandro DomínguezCONMEBOLFIFAGianni Infantino
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi va 9 nafar futbolchi Argentinaga qaytmadi: sababi ma’lum...Messi va 9 nafar futbolchi Argentinaga qaytmadi: sababi ma’lum...Bugun, 23:21Tottenxem Lukas Bergvall uchun Nyukasl taklif qilgan 46 million funtni rad etdiTottenxem Lukas Bergvall uchun Nyukasl taklif qilgan 46 million funtni rad etdiBugun, 22:57Gvardiola Italiyaga yaqinlashdimi? Barselonada uchrashuv bo‘ldi...Gvardiola Italiyaga yaqinlashdimi? Barselonada uchrashuv bo‘ldi...Bugun, 22:26Shomurodovning goli JCH–2026da eng chiroylisi bo‘lishi mumkin...Shomurodovning goli JCH–2026da eng chiroylisi bo‘lishi mumkin...Bugun, 22:22O‘zbekiston FIFA reytingida 10 pog‘ona pastladi: sabab ma’lumO‘zbekiston FIFA reytingida 10 pog‘ona pastladi: sabab ma’lumBugun, 22:16Zabihillo O‘rinboyev «Navbahor»dan ketib, yangi klubga o‘tdi...Zabihillo O‘rinboyev «Navbahor»dan ketib, yangi klubga o‘tdi...Bugun, 22:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi